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Греческий салат «Жаркое лето»

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Греческий салат станет еще вкуснее, если добавить в него орегано!
Греческий салат «Жаркое лето»
Греческий салат «Жаркое лето»
Pixabay.com

Ингредиенты

  • Листья салата - 400 г
  • Помидоры черри - 600 г
  • Сыр Фета - 200 г
  • Ялтинский лук - 1/2 шт.
  • Огурец - 1 шт.
  • Маслины без косточек - 80 г
  • Уксус (из красного вина) - 3 ст.л.
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу
  • Масло оливковое - 3 ст.л.
  • Орегано - щепотка

Способ приготовления

  1. Нарежьте крупными кусочками листья салата и промойте их в холодной воде.
  2. Помидоры черри порежьте напополам.
  3. Сыр фету покрошите крупными кусочками.
  4. Добавьте ялтинский лук, нарезанный полукольцами.
  5. Один большой огурец очистите от шкурки и нарежьте кусочками.
  6. Добавьте 80 г маслин без косточек. Все смешайте и приготовьте заправку.
  7. В отдельную миску влейте 3 ст.л. уксуса из красного вина, добавьте щепотку соли и молотого черного перца, 3 ст.л. оливкового масла и щепотку сушеного орегано.
  8. Все тщательно перемешайте и полейте заправкой салат.

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Теги: салат греческий, фета, оливки, салат
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