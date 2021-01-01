Греческий салат «Жаркое лето»

Греческий салат станет еще вкуснее, если добавить в него орегано!

Ингредиенты

Листья салата - 400 г

Помидоры черри - 600 г

Сыр Фета - 200 г

Ялтинский лук - 1/2 шт.

Огурец - 1 шт.

Маслины без косточек - 80 г

Уксус (из красного вина) - 3 ст.л.

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Масло оливковое - 3 ст.л.

Орегано - щепотка

Способ приготовления

Нарежьте крупными кусочками листья салата и промойте их в холодной воде. Помидоры черри порежьте напополам. Сыр фету покрошите крупными кусочками. Добавьте ялтинский лук, нарезанный полукольцами. Один большой огурец очистите от шкурки и нарежьте кусочками. Добавьте 80 г маслин без косточек. Все смешайте и приготовьте заправку. В отдельную миску влейте 3 ст.л. уксуса из красного вина, добавьте щепотку соли и молотого черного перца, 3 ст.л. оливкового масла и щепотку сушеного орегано. Все тщательно перемешайте и полейте заправкой салат.

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