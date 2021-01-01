Греческий салат «Жаркое лето»
Греческий салат станет еще вкуснее, если добавить в него орегано!
Ингредиенты
- Листья салата - 400 г
- Помидоры черри - 600 г
- Сыр Фета - 200 г
- Ялтинский лук - 1/2 шт.
- Огурец - 1 шт.
- Маслины без косточек - 80 г
- Уксус (из красного вина) - 3 ст.л.
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
- Масло оливковое - 3 ст.л.
- Орегано - щепотка
Способ приготовления
- Нарежьте крупными кусочками листья салата и промойте их в холодной воде.
- Помидоры черри порежьте напополам.
- Сыр фету покрошите крупными кусочками.
- Добавьте ялтинский лук, нарезанный полукольцами.
- Один большой огурец очистите от шкурки и нарежьте кусочками.
- Добавьте 80 г маслин без косточек. Все смешайте и приготовьте заправку.
- В отдельную миску влейте 3 ст.л. уксуса из красного вина, добавьте щепотку соли и молотого черного перца, 3 ст.л. оливкового масла и щепотку сушеного орегано.
- Все тщательно перемешайте и полейте заправкой салат.
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