Клубника с чили: лучший джем для подачи к сыру

Рецепт клубничного джема, где соединяются кислинка клубники и пикантный вкус горького перца! Куда его? К сырной нарезке, мороженому, утренним тостам!

Рецепт джема из клубники и острого перца Pixabay