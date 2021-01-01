Клубника с чили: лучший джем для подачи к сыру
Рецепт клубничного джема, где соединяются кислинка клубники и пикантный вкус горького перца! Куда его? К сырной нарезке, мороженому, утренним тостам!
Ингредиенты
- Клубника - 1 кг
- Перец чили - 2-4 стручка
- Бальзамический уксус - ¼ стакана (или сок 1 лимона)
- Желфикс - 1 пакетик, 40 г. (или агар-агар).
- Сахар - 1 кг
Способ приготовления
- Клубнику вымойте под проточной водой, обсушите, оборвите чашелистики с плодоножками. При желании можете нарезать ягоды на половинки или четвертинки (в зависимости от размера) или оставить их целенькими.
- Сложите подготовленную клубнику в широкую кастрюлю с толстым дном, засыпьте 1 кг сахара и оставьте на 1-2 часа для выделения сока. Тем временем стручки перца вымойте, удалите плодоножки и семена, нарежьте меленькими кусочками.
- Впрочем, если вы положительно воспринимаете острые ощущения в еде, семена из стручков перца можете не удалять. Настоятельно рекомендуем все операции с перцем выполнять в перчатках, впоследствии тщательно вымыв руки с мылом.
- Кастрюлю с клубникой, которая пустила сок, поставьте на огонь, добавьте туда нарезанный острый перец, влейте бальзамический уксус. Перемешайте, доведите до кипения и на среднем огне варите 30-40 минут, удаляя образующуюся пену.
- Тем временем вымойте банки и стерилизуйте их любым удобным для вас способом. Крышки прокипятите и обсушите.
- Пакетик желфикса (можно заменить желатином, агар-агаром) смешайте с 2-3 ст. ложками сахара, всыпьте в кастрюлю с вареньем, перемешайте и продолжайте варить еще не более 3 минут. Затем снимите кастрюлю с огня.
- Готовое варенье разложите в подготовленные сухие банки, плотно укупорьте или закрутите винтовыми крышками и переверните вверх дном до полного остывания.
- Остывшие банки острого клубничного варенья с перцем чили храните в темном месте при комнатной температуре. Открыв банку, переместите ее на хранение в холодильник.
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