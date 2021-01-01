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Рецепт дня: желтые кабачки на гриле

Отличная идея для пикника!
Рецепт дня: желтые кабачки на гриле
Рецепт дня: желтые кабачки на гриле
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Ингредиенты:

Приготовление:

  1. Прогреть гриль на максимуме, затем уменьшить температуру до средней.
  2. Перемешать лук и кабачки с оливковым маслом, приправить солью и перцем.
  3. Выложить овощи на гриль и жарить на одной стороне 3 - 5 мин.
  4. Обжаренные на гриле кабачки и лук переложить в салатник, заправить большим количеством оливкового масла, цедрой и соком 1 лимона, рубленой зеленью. Сверху посыпать строганным при помощи овощного ножа сыром рикотта. 

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Источник: ivоna bigmir)net

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