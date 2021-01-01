Рецепт дня: желтые кабачки на гриле
Отличная идея для пикника!
Ингредиенты:
- 700 гр. желтых кабачков, нарезать кольцами
- 1 большая луковица, нарезать кольцами
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- Соль и свежемолотый перец
- 1 лимон
- Рубленая свежая зелень (петрушка, мята)
- Немного мягкого сыра рикотта
Приготовление:
- Прогреть гриль на максимуме, затем уменьшить температуру до средней.
- Перемешать лук и кабачки с оливковым маслом, приправить солью и перцем.
- Выложить овощи на гриль и жарить на одной стороне 3 - 5 мин.
- Обжаренные на гриле кабачки и лук переложить в салатник, заправить большим количеством оливкового масла, цедрой и соком 1 лимона, рубленой зеленью. Сверху посыпать строганным при помощи овощного ножа сыром рикотта.
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