Рецепт дня: желтые кабачки на гриле

Отличная идея для пикника!

Ингредиенты:

700 гр. желтых кабачков, нарезать кольцами

1 большая луковица, нарезать кольцами

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Оливковое масло для обжаривания на гриле Соль и свежемолотый перец

1 лимон

Рубленая свежая зелень (петрушка, мята)

Немного мягкого сыра рикотта

Приготовление:

Прогреть гриль на максимуме, затем уменьшить температуру до средней. Перемешать лук и кабачки с оливковым маслом, приправить солью и перцем. Выложить овощи на гриль и жарить на одной стороне 3 - 5 мин. Обжаренные на гриле кабачки и лук переложить в салатник, заправить большим количеством оливкового масла, цедрой и соком 1 лимона, рубленой зеленью. Сверху посыпать строганным при помощи овощного ножа сыром рикотта.

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