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Луковый пирог со свининой на темном пиве

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Неповторимый вкус пирога получается из-за того, что свинина вымачивается в темном пиве. Блюдо, которым не стыдно угостить даже самых придирчивых ценителей пирогов.
Мясной пирог
Мясной пирог
Pixabay

Ингредиенты

  • Сыр - 50 г
  • Лук репчатый - 500 г
  • Свинина - 200 г
  • Фенхель - 200 г
  • Пиво темное - 1 стакан
  • Тесто слоеное - 500г
  • Майоран (сушеный) - 1 ч.л.
  • Перец кайенский (молотый) - 1 щепотка
  • Соль - по вкусу
  • Масло оливковое - 2 ст.л.
  • Яйцо - 1 шт
  • Сыр - 50 г
  • Масло оливковое - 2 ст. л.
  • яйцо - 1 шт
  • Сыр - 50 г

Способ приготовления

  1. Свинину помыть, обсушить и залить пивом. 
  2. Оставить в теплом месте на 30-40 минут.
  3. Обжарить мелко нарезанный лук и фенхель в сковороде с разогретым оливковым маслом.
  4. Свинину вынуть из пива, хорошо отжать, добавить лук и немного обжарить.
  5. Оставшееся пиво не выливать, отставить в сторону.
  6. Влить темное пиво, в котором мариновалась свинина, и тушить на среднем огне около 15 минут.
  7. Добавив специи и соль, перемешать и снять с огня.
  8. Отделить 2/3 теста и раскатать в пласт. Выложить в форму, оставив свисающие края.
  9. Выложить на тесто начинку, обильно посыпать тертым сыром.
  10. Раскатать оставшуюся часть теста, положить на начинку и защипать края. Верх пирога смазать слегка взбитым яйцом и отправить в предварительно прогретую до 190° С в духовку.
  11. Выпекать около 45 минут до образования золотистой корочки.

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