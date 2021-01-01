Луковый пирог со свининой на темном пиве
Неповторимый вкус пирога получается из-за того, что свинина вымачивается в темном пиве. Блюдо, которым не стыдно угостить даже самых придирчивых ценителей пирогов.
Ингредиенты
- Сыр - 50 г
- Лук репчатый - 500 г
- Свинина - 200 г
- Фенхель - 200 г
- Пиво темное - 1 стакан
- Тесто слоеное - 500г
- Майоран (сушеный) - 1 ч.л.
- Перец кайенский (молотый) - 1 щепотка
- Соль - по вкусу
- Масло оливковое - 2 ст.л.
- Яйцо - 1 шт
- Сыр - 50 г
- Масло оливковое - 2 ст. л.
- яйцо - 1 шт
- Сыр - 50 г
Способ приготовления
- Свинину помыть, обсушить и залить пивом.
- Оставить в теплом месте на 30-40 минут.
- Обжарить мелко нарезанный лук и фенхель в сковороде с разогретым оливковым маслом.
- Свинину вынуть из пива, хорошо отжать, добавить лук и немного обжарить.
- Оставшееся пиво не выливать, отставить в сторону.
- Влить темное пиво, в котором мариновалась свинина, и тушить на среднем огне около 15 минут.
- Добавив специи и соль, перемешать и снять с огня.
- Отделить 2/3 теста и раскатать в пласт. Выложить в форму, оставив свисающие края.
- Выложить на тесто начинку, обильно посыпать тертым сыром.
- Раскатать оставшуюся часть теста, положить на начинку и защипать края. Верх пирога смазать слегка взбитым яйцом и отправить в предварительно прогретую до 190° С в духовку.
- Выпекать около 45 минут до образования золотистой корочки.
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