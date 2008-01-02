Салат "Арбуз"

Красивый и вкусный салат, который покорит всех гостей.

Ингредиенты

Куриная грудка на кости - 300 г

Сыр твердый - 100 г

Яйца - 4 шт

Шампиньоны - 350 г

Помидоры - 3 шт

Свежие огурцы - 3 шт

Майонез - 250 г

Соль, перец - по вкусу

Масло сливочное - 1 ст.л.

Маслины - по вкусу

Способ приготовления

Отварить яйца вкрутую. Отварить куриную грудку в подсоленной воде до готовности, остудить в бульоне. Шампиньоны вымыть, нарезать, поджарить на сливочном масле до готовности, посолить, поперчить и остудить. Куриное филе освободить от кожи и костей, нарезать мелко. Положить куриную грудку первым слоем на большое блюдо, придавая форму “арбузной дольки“. Филе поперчить, смазать майонезом. Сверху положить грибы, смазать майонезом. Сыр измельчить на мелкой терке (оставить немного для верхнего украшения), положить слоем на грибы. Далее положить тертые желтки, смазать майонезом. Затем положить белки, измельченные на мелкой терке. Смазать майонезом щедро. Огурцы измельчить на крупной терке, посолить, сок отжать. Положить огурцы по всему округлому краю. Далее положить слой сыра, имитируя светлую подкорку. Помидоры нарезать кубиками, сложить в дуршлаг, посолить, поперчить, перемешать. После того как стечет лишний сок, помидоры положить последним слоем на салат. Края блюда вытереть бумажной салфеткой. Затянуть салат пищевой пленкой, убрать на час в холодильник.

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