Салат "Арбуз"
Красивый и вкусный салат, который покорит всех гостей.
Ингредиенты
- Куриная грудка на кости - 300 г
- Сыр твердый - 100 г
- Яйца - 4 шт
- Шампиньоны - 350 г
- Помидоры - 3 шт
- Свежие огурцы - 3 шт
- Майонез - 250 г
- Соль, перец - по вкусу
- Масло сливочное - 1 ст.л.
- Маслины - по вкусу
Способ приготовления
- Отварить яйца вкрутую. Отварить куриную грудку в подсоленной воде до готовности, остудить в бульоне.
- Шампиньоны вымыть, нарезать, поджарить на сливочном масле до готовности, посолить, поперчить и остудить.
- Куриное филе освободить от кожи и костей, нарезать мелко. Положить куриную грудку первым слоем на большое блюдо, придавая форму “арбузной дольки“. Филе поперчить, смазать майонезом. Сверху положить грибы, смазать майонезом.
- Сыр измельчить на мелкой терке (оставить немного для верхнего украшения), положить слоем на грибы. Далее положить тертые желтки, смазать майонезом.
- Затем положить белки, измельченные на мелкой терке. Смазать майонезом щедро.
- Огурцы измельчить на крупной терке, посолить, сок отжать. Положить огурцы по всему округлому краю. Далее положить слой сыра, имитируя светлую подкорку.
- Помидоры нарезать кубиками, сложить в дуршлаг, посолить, поперчить, перемешать. После того как стечет лишний сок, помидоры положить последним слоем на салат.
- Края блюда вытереть бумажной салфеткой. Затянуть салат пищевой пленкой, убрать на час в холодильник.
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