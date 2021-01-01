Самый вкусный куриный суп с лапшой

Порадуйте своих близких легким и вкуснейшим блюдом!

Ингредиенты:

110 гр. широкой яичной лапши (примерно 4 ст.)

1,3 кг. куриных окорочков (примерно 4 шт.)

5 шт. средней моркови, очистите

5 больших стеблей сельдерея, обрежьте

1 большой лук, очищенный и разрезанный пополам

10 горошин чёрного перца

2 веточки розмарина

2 веточки тимьяна

1 лавровый лист

4 веточки петрушки

Приготовление:

Положите 3 моркови, 3 стебля сельдерея, половину луковицы, курицу, перец горошком, розмарин, тимьян и лавровый лист в большую кастрюлю с бульоном. Отделите листья петрушки от стеблей и отложите листья. Добавьте стебли в кастрюлю. Добавьте 3 л. воды. Доведите до кипения, затем убавьте огонь. Варите при слабом кипении, пока бульон не станет золотистым, а курица не будет готова, 40-50 минут. Выньте курицу щипцами из кастрюли и положите в большую миску, чтобы остудить. Процедите бульон через мелкое сито в большую миску или другую ёмкость. Выбросьте все твёрдые ингредиенты из сита. Вытрите кастрюлю и перелейте процеженный бульон обратно в кастрюлю. Читай также: Кулинарные секреты от шеф-поваров, на что обратить внимание Оставшиеся две моркови разрежьте наискосок на четвертины. Нарежьте оставшиеся два стебля сельдерея на кусочки толщиной 1 см. Оставшуюся половину луковицы нарежьте кубиками. Добавьте нарезанные овощи в бульон и варите, пока они не станут мягкими, 15-20 минут. Пока овощи варятся, доведите большую кастрюлю с подсоленной водой на сильном огне до кипения. Варите лапшу до состояния аль-денте, примерно 5 минут, затем слейте воду и отложите лапшу. Когда курица достаточно остынет, снимите кожу и измельчите мясо на кусочки размером на один укус. Выбросьте кости и кожу. Положите мясо в кастрюлю вместе с отваренной лапшой. Нарежьте отложенные листья петрушки и добавьте в кастрюлю. Добавьте 1 ст. л. и 2 ч. л. соли, поперчите и доведите до кипения.

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