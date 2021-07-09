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Ягодный десерт со сливками: Простой рецепт от Марички Падалко

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Ведущая Маричка Падалко подсказала, чем побаловать мужа и детей в жаркую погоду.
Ягодный десерт со сливками: Простой рецепт от Марички Падалко
Ягодный десерт со сливками: Простой рецепт от Марички Падалко
instagram.com/marichkapadalko

Ведущая новостной программы ТСН Маричка Падалко продолжает делиться с подписчиками рецептами простых и в то же время невероятно вкусных блюд.

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На этот раз на своей странице в Инстаграм звезда канала 1+1 разместила инструкцию по приготовлению сливочного десерта с ягодами. Маричка рассекретила, что ее мужу очень понравилось это лакомство.

“После этого «сливочного» десерта я впервые за долгое время получила утром бумажную записку -благодарность от мужа, который ел его тихонько ночью. Это действительно невероятно вкусно и просто, если учесть пару нюансов“, - заинтриговала читателей Падалко.

Ингредиенты для сливочного десерта от Марички Падалко

 

  • 500 г + 100 г клубники
  • 100-150 г «синих» ягод - голубика, смородина или ежевика
  • 500 мл сливок 30-33% жирности
  • 1 пакетик загустителя для сливок
  • 3 ст. л сахарной пудры

 

Способ приготовления сливочного десерта с ягодами

 

  1. Измельчить клубнику блендером. Можете добавить немного сахара.
  2. Распределить в 6 креманок.
  3. Перед тем, как взбить сливки, смешиваем сахарную пудру и загуститель.
  4. Готовим сливки (Эту часть сделал мой сын - он в этом искуснее. Я, обычно, делаю такие вещи в комбайне. Миша показал, как это сделать обычным венчиком. Сначала он положил насадку на несколько минут в морозилку, сами сливки тоже только из холодильника. А сбивали на «ледовой бани» - Миша (после просмотра кулинарных шоу) говорит, это полезный лайфхак! Верю!).
  5.  Далее важный момент - загуститель с пудрой добавляем, когда сливки окончательно увеличились в объеме, то есть в конце.
  6. Обратите внимание, на пакетике с загустителем написано, что он рассчитан на 300-400 мл сметаны или сливок. Но мой совет, не пытайтесь добавить больше, хотя у Вас 500 мл сливок. Вам вполне хватит. Сливки и так держать любую форму, не просядут, не потечет даже в такую ​​жару.
  7. Теперь выкладываем сливки с помощью шприца или кондитерского мешка, как я, в креманки.
  8. Сверху украшаем оставшимися фруктами, листочками мяты - полет фантазии неограничен.

Листайте карусель, чтобы посмотреть видеоинструкцию:

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Теги: десерты, летние десерты, ягоды, рецепты, рецепты звезд, что приготовить, Маричка Падалко
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Источник: ivonа bigmir)net

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гость  (аноним)  09.07.2021, 20:31
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