Ягодный десерт со сливками: Простой рецепт от Марички Падалко

Ведущая Маричка Падалко подсказала, чем побаловать мужа и детей в жаркую погоду.

Ведущая новостной программы ТСН Маричка Падалко продолжает делиться с подписчиками рецептами простых и в то же время невероятно вкусных блюд.

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На этот раз на своей странице в Инстаграм звезда канала 1+1 разместила инструкцию по приготовлению сливочного десерта с ягодами. Маричка рассекретила, что ее мужу очень понравилось это лакомство.

“После этого «сливочного» десерта я впервые за долгое время получила утром бумажную записку -благодарность от мужа, который ел его тихонько ночью. Это действительно невероятно вкусно и просто, если учесть пару нюансов“, - заинтриговала читателей Падалко.

Ингредиенты для сливочного десерта от Марички Падалко

500 г + 100 г клубники

100-150 г «синих» ягод - голубика, смородина или ежевика

500 мл сливок 30-33% жирности

1 пакетик загустителя для сливок

3 ст. л сахарной пудры

Способ приготовления сливочного десерта с ягодами

Измельчить клубнику блендером. Можете добавить немного сахара. Распределить в 6 креманок. Перед тем, как взбить сливки, смешиваем сахарную пудру и загуститель. Готовим сливки (Эту часть сделал мой сын - он в этом искуснее. Я, обычно, делаю такие вещи в комбайне. Миша показал, как это сделать обычным венчиком. Сначала он положил насадку на несколько минут в морозилку, сами сливки тоже только из холодильника. А сбивали на «ледовой бани» - Миша (после просмотра кулинарных шоу) говорит, это полезный лайфхак! Верю!). Далее важный момент - загуститель с пудрой добавляем, когда сливки окончательно увеличились в объеме, то есть в конце. Обратите внимание, на пакетике с загустителем написано, что он рассчитан на 300-400 мл сметаны или сливок. Но мой совет, не пытайтесь добавить больше, хотя у Вас 500 мл сливок. Вам вполне хватит. Сливки и так держать любую форму, не просядут, не потечет даже в такую ​​жару. Теперь выкладываем сливки с помощью шприца или кондитерского мешка, как я, в креманки. Сверху украшаем оставшимися фруктами, листочками мяты - полет фантазии неограничен.

Листайте карусель, чтобы посмотреть видеоинструкцию:

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