Ягодный десерт со сливками: Простой рецепт от Марички Падалко
Ведущая новостной программы ТСН Маричка Падалко продолжает делиться с подписчиками рецептами простых и в то же время невероятно вкусных блюд.
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На этот раз на своей странице в Инстаграм звезда канала 1+1 разместила инструкцию по приготовлению сливочного десерта с ягодами. Маричка рассекретила, что ее мужу очень понравилось это лакомство.
“После этого «сливочного» десерта я впервые за долгое время получила утром бумажную записку -благодарность от мужа, который ел его тихонько ночью. Это действительно невероятно вкусно и просто, если учесть пару нюансов“, - заинтриговала читателей Падалко.
Ингредиенты для сливочного десерта от Марички Падалко
- 500 г + 100 г клубники
- 100-150 г «синих» ягод - голубика, смородина или ежевика
- 500 мл сливок 30-33% жирности
- 1 пакетик загустителя для сливок
- 3 ст. л сахарной пудры
Способ приготовления сливочного десерта с ягодами
- Измельчить клубнику блендером. Можете добавить немного сахара.
- Распределить в 6 креманок.
- Перед тем, как взбить сливки, смешиваем сахарную пудру и загуститель.
- Готовим сливки (Эту часть сделал мой сын - он в этом искуснее. Я, обычно, делаю такие вещи в комбайне. Миша показал, как это сделать обычным венчиком. Сначала он положил насадку на несколько минут в морозилку, сами сливки тоже только из холодильника. А сбивали на «ледовой бани» - Миша (после просмотра кулинарных шоу) говорит, это полезный лайфхак! Верю!).
- Далее важный момент - загуститель с пудрой добавляем, когда сливки окончательно увеличились в объеме, то есть в конце.
- Обратите внимание, на пакетике с загустителем написано, что он рассчитан на 300-400 мл сметаны или сливок. Но мой совет, не пытайтесь добавить больше, хотя у Вас 500 мл сливок. Вам вполне хватит. Сливки и так держать любую форму, не просядут, не потечет даже в такую жару.
- Теперь выкладываем сливки с помощью шприца или кондитерского мешка, как я, в креманки.
- Сверху украшаем оставшимися фруктами, листочками мяты - полет фантазии неограничен.
Листайте карусель, чтобы посмотреть видеоинструкцию:
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