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Ролл из лаваша с лососем и авокадо

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Отличная идея для простого и быстрого перекуса.
Ролл из лаваша с лососем и авокадо
Ролл из лаваша с лососем и авокадо
Pixabay.com

Ингредиенты

  • Тонкий лаваш - 1 шт.
  • Сливочный сыр - 150 г.
  • Слабосоленое филе лосося - 100 г.
  • Авокадо - 1 шт.
  • Листья салата - 3-4 шт.
  • Стебли зеленого лука - 3-4 шт.
  • Лимонный сок - по вкусу.

Способ приготовления

  1. Авокадо очистить от кожуры и вынуть косточку. Нарезать мякоть небольшим кусочками. 
  2. Зелень помыть. Листья салата порвать руками, зеленый лук мелко порубить.
  3. Тонкий лаваш смазать сливочным сыром, выложить сверху кусочки авокадо и зелень. 
  4. Сверху распределить кусочки лосося и сбрызнуть лимонным соком. 

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