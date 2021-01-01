Ролл из лаваша с лососем и авокадо
Отличная идея для простого и быстрого перекуса.
Ингредиенты
- Тонкий лаваш - 1 шт.
- Сливочный сыр - 150 г.
- Слабосоленое филе лосося - 100 г.
- Авокадо - 1 шт.
- Листья салата - 3-4 шт.
- Стебли зеленого лука - 3-4 шт.
- Лимонный сок - по вкусу.
Способ приготовления
- Авокадо очистить от кожуры и вынуть косточку. Нарезать мякоть небольшим кусочками.
- Зелень помыть. Листья салата порвать руками, зеленый лук мелко порубить.
- Тонкий лаваш смазать сливочным сыром, выложить сверху кусочки авокадо и зелень.
- Сверху распределить кусочки лосося и сбрызнуть лимонным соком.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил