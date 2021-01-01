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Пряный маринованный крыжовник

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Маринованный крыжовник добавляют в капусту, салаты и подают в качестве гарнира к мясным блюдам .
Что приготовить из крыжовника
Что приготовить из крыжовника
Pixabay.com

Ингредиенты

  • Крыжовник - 1 кг
  • Вода - 0,5 л
  • Сахар - 400 г
  • Уксус - 100 мл
  • Черный душистый перец - 5–6 горошин
  • Гвоздика - 5–6 бутонов
  • Корица - 1 палочка

Способ приготовления

  1. 1 кг зрелого крепкого крыжовника вымыть, наколоть ягоды и наполнить им банки до «плечиков».
  2. Из 0,5 л воды, 400 г сахара и 100 мл 9% уксуса приготовить маринад.
  3. Воду, сахар, специи (5–6 горошин душистого перца, 5–6 почек гвоздики и небольшая палочка корицы) кипятить 5 мин.
  4. Когда заливка остынет, процедить ее и добавить уксус.
  5. Этим маринадом залить крыжовник, закрыть заполненные банки крышками и поставить в кастрюлю с холодной водой.
  6. Довести до кипения и кипятить банки независимо от емкости 3 мин. 

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