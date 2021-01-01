Пряный маринованный крыжовник
Маринованный крыжовник добавляют в капусту, салаты и подают в качестве гарнира к мясным блюдам .
Ингредиенты
- Крыжовник - 1 кг
- Вода - 0,5 л
- Сахар - 400 г
- Уксус - 100 мл
- Черный душистый перец - 5–6 горошин
- Гвоздика - 5–6 бутонов
- Корица - 1 палочка
Способ приготовления
- 1 кг зрелого крепкого крыжовника вымыть, наколоть ягоды и наполнить им банки до «плечиков».
- Из 0,5 л воды, 400 г сахара и 100 мл 9% уксуса приготовить маринад.
- Воду, сахар, специи (5–6 горошин душистого перца, 5–6 почек гвоздики и небольшая палочка корицы) кипятить 5 мин.
- Когда заливка остынет, процедить ее и добавить уксус.
- Этим маринадом залить крыжовник, закрыть заполненные банки крышками и поставить в кастрюлю с холодной водой.
- Довести до кипения и кипятить банки независимо от емкости 3 мин.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил