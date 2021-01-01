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Жареные куриные грудки в панировочных сухарях с салатом

Порадуйте своих близких вкусным и быстрым блюдом!
Жареные куриные грудки в панировочных сухарях с салатом
Жареные куриные грудки в панировочных сухарях с салатом
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Ингредиенты:

  • 2/3 ст. майонеза
  • 1/3 ст. рубленого свежего укропа
  • 2,5 ч. л. горчичного порошка
  • 2 ч. л. свежевыжатого лимонного сока
  • Крупная соль и свежемолотый перец
  • 1 и 1/4 ст. панировочных сухарей
  • 1 ст. мелко натертого зрелого сыра чеддер
  • 2 яйца
  • 1 ст. растительного масла
  • 600 гр. филе куриных грудок, разрезать на широкие полосы
  • 150 гр. салатной смеси “Месклан“
  • 1/2 ст. томатов черри, разрезать пополам

Приготовление:

  1. Приготовить соус: смешать в маленькой миске майонез, 1 ст. л. укропа, 2 ч. л. горчичного порошка, лимонный сок и 1 ст. л. воды. Добавить соль и перец по вкусу. Дать соусу настояться.

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    Смешать в отдельной миске панировочные сухари, сыр, оставшуюся 1/2 ч. л. горчичного порошка, 1 ч. л. соли и 1/4 ч. л. перца. Взбить яйца в другой миске. Нагреть в сковороде растительное масло. Погрузить куриные грудки во взбитые яйца, затем в панировочную смесь. Выложить частями на сковороду и жарить до золотистого цвета и хрустящей корочки, приблизительно по 3 мин. с каждой стороны. Переложить мясо на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.
  3. Поместить в большую чашу салатную смесь и перемешать с помидорами, оставшимся укропом и 3 ст. л. соуса. Посолить и поперчить. Разложить куриные грудки и салат по тарелкам и подавать с оставшимся соусом. 

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    Источник: Ivonа bigmir)net

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