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Жареные куриные грудки в панировочных сухарях с салатом pinterest

Ингредиенты:

2/3 ст. майонеза

1/3 ст. рубленого свежего укропа

2,5 ч. л. горчичного порошка

2 ч. л. свежевыжатого лимонного сока

Крупная соль и свежемолотый перец

1 и 1/4 ст. панировочных сухарей

1 ст. мелко натертого зрелого сыра чеддер

2 яйца

1 ст. растительного масла

600 гр. филе куриных грудок, разрезать на широкие полосы

150 гр. салатной смеси “Месклан“

1/2 ст. томатов черри, разрезать пополам

Приготовление:

Приготовить соус: смешать в маленькой миске майонез, 1 ст. л. укропа, 2 ч. л. горчичного порошка, лимонный сок и 1 ст. л. воды. Добавить соль и перец по вкусу. Дать соусу настояться. Читай также: Барбекю в деревенском стиле Смешать в отдельной миске панировочные сухари, сыр, оставшуюся 1/2 ч. л. горчичного порошка, 1 ч. л. соли и 1/4 ч. л. перца. Взбить яйца в другой миске. Нагреть в сковороде растительное масло. Погрузить куриные грудки во взбитые яйца, затем в панировочную смесь. Выложить частями на сковороду и жарить до золотистого цвета и хрустящей корочки, приблизительно по 3 мин. с каждой стороны. Переложить мясо на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир. Поместить в большую чашу салатную смесь и перемешать с помидорами, оставшимся укропом и 3 ст. л. соуса. Посолить и поперчить. Разложить куриные грудки и салат по тарелкам и подавать с оставшимся соусом.

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