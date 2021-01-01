Вкуснейший рыбный бургер для пикника
Правильно приготовленный рыбный бургер даст фору самому сочному и вкусному мясному!
Ингредиенты:
Для бургеров:
- филе семги – 500 г
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- цедра 1 апельсина
- петрушка – 3–4 веточки
- мед – 1 ч. л.
- панировочные сухари – 2 ст. л.
- растительное масло – 2 ст. л.
- морская соль, свежемолотый черный перец
Для подачи:
- небольшой багет – 1 шт.
- сливочное масло – 50 г
- листья салата – 4 шт.
- майонез и козий сыр – по вкусу
Приготовление:
- Приготовьте фарш для бургера. Филе семги очень мелко нарежьте (кусочки должны быть размером с горошину). Точно так же нарежьте бекон. Цедру апельсина натрите на мелкой терке. Петрушку порубите.
- Все ингредиенты рыбного фарша соедините с медом и сухарями. Перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Разделите фарш на 4 равные порции. Смочите руки холодной водой и слепите продолговатые котлетки. Сформуйте их таким образом, чтобы они по ширине соответствовали размеру багета.
Читай также: Картофель с салом на шампурах - идея на миллионСковороду-гриль раскалите и смажьте растительным маслом. Жарьте рыбные котлеты по 3 минуты с каждой стороны. При необходимости доведите до готовности под крышкой.
- Багет для бургеров разрежьте слегка наискосок на 4 части. Каждую из них разрежьте вдоль пополам. Внутреннюю поверхность смажьте сливочным маслом и обжарьте на сковороде-гриль.
- Нижние части багета выстелите листочками салата и смажьте майонезом. Сверху уложите рыбные котлетки и козий сыр. Накройте верхними половинками багета. Сразу подайте на стол.
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