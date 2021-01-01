Вкуснейший рыбный бургер для пикника

Правильно приготовленный рыбный бургер даст фору самому сочному и вкусному мясному!

Ингредиенты:

Для бургеров:

филе семги – 500 г

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варено-копченый бекон – 100 г цедра 1 апельсина

петрушка – 3–4 веточки

мед – 1 ч. л.

панировочные сухари – 2 ст. л.

растительное масло – 2 ст. л.

морская соль, свежемолотый черный перец

Для подачи:

небольшой багет – 1 шт.

сливочное масло – 50 г

листья салата – 4 шт.

майонез и козий сыр – по вкусу

Приготовление:

Приготовьте фарш для бургера. Филе семги очень мелко нарежьте (кусочки должны быть размером с горошину). Точно так же нарежьте бекон. Цедру апельсина натрите на мелкой терке. Петрушку порубите. Все ингредиенты рыбного фарша соедините с медом и сухарями. Перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Разделите фарш на 4 равные порции. Смочите руки холодной водой и слепите продолговатые котлетки. Сформуйте их таким образом, чтобы они по ширине соответствовали размеру багета. Читай также: Картофель с салом на шампурах - идея на миллион Сковороду-гриль раскалите и смажьте растительным маслом. Жарьте рыбные котлеты по 3 минуты с каждой стороны. При необходимости доведите до готовности под крышкой. Багет для бургеров разрежьте слегка наискосок на 4 части. Каждую из них разрежьте вдоль пополам. Внутреннюю поверхность смажьте сливочным маслом и обжарьте на сковороде-гриль. Нижние части багета выстелите листочками салата и смажьте майонезом. Сверху уложите рыбные котлетки и козий сыр. Накройте верхними половинками багета. Сразу подайте на стол.

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