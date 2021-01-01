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Вкуснейший рыбный бургер для пикника

Правильно приготовленный рыбный бургер даст фору самому сочному и вкусному мясному!
Рыбный бургер для пикника
Рыбный бургер для пикника
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Ингредиенты:

Для бургеров:

  • филе семги – 500 г

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    варено-копченый бекон – 100 г
  • цедра 1 апельсина
  • петрушка – 3–4 веточки
  • мед – 1 ч. л.
  • панировочные сухари – 2 ст. л.
  • растительное масло – 2 ст. л.
  • морская соль, свежемолотый черный перец

Для подачи:

  • небольшой багет – 1 шт.
  • сливочное масло – 50 г
  • листья салата – 4 шт.
  • майонез и козий сыр – по вкусу

Приготовление:

  1. Приготовьте фарш для бургера. Филе семги очень мелко нарежьте (кусочки должны быть размером с горошину). Точно так же нарежьте бекон. Цедру апельсина натрите на мелкой терке. Петрушку порубите.
  2. Все ингредиенты рыбного фарша соедините с медом и сухарями. Перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Разделите фарш на 4 равные порции. Смочите руки холодной водой и слепите продолговатые котлетки. Сформуйте их таким образом, чтобы они по ширине соответствовали размеру багета.

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    Сковороду-гриль раскалите и смажьте растительным маслом. Жарьте рыбные котлеты по 3 минуты с каждой стороны. При необходимости доведите до готовности под крышкой.
  4. Багет для бургеров разрежьте слегка наискосок на 4 части. Каждую из них разрежьте вдоль пополам. Внутреннюю поверхность смажьте сливочным маслом и обжарьте на сковороде-гриль.
  5. Нижние части багета выстелите листочками салата и смажьте майонезом. Сверху уложите рыбные котлетки и козий сыр. Накройте верхними половинками багета. Сразу подайте на стол.

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Источник: ivоna bigmir)net

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