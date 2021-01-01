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Топ-3 рецепта вкусных летних салата

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Вкусные и полезные салаты интересуют приверженцев здорового питания, а также всех тех, кто любит вкусно поесть, ведь свежие салаты очень вкусны. Нужно просто выбрать подходящий рецепт.
Топ-3 рецепта вкусных летних салата
Топ-3 рецепта вкусных летних салата
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Салат со шпинатом, апельсином и орехами макадамия

Ингредиенты:

  • шпинат - 100 г
  • апельсины - 2 шт.
  • орехи макадамия - 50 г
  • сыр фета - 100 г
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. тертой лимонной цедры

Способ приготовления:

  1. Листья молодого шпината хорошо промойте и обсушите. 

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    Очистите от шкурки апельсины и нарежьте их тонкими полукольцами. 
  3. Орехи макадамия слегка поджарьте на сухой сковороде и порежьте крупными кусочками. 
  4. Лимонную цедру натрите на мелкой терке и в небольшой мисочке залейте ее 2 ст.л. оливкового масла. дайте смеси настояться. 
  5. Соберите салат. На плоскую тарелку с широкими краями выложите листья шпината, сверху выложите ломтики апельсина, затем нарезанные орехи.
  6. Раскрошите кусочки феты руками и выложите сверху на салат. Сбрызните салат цитрусовым маслом, приправьте по вкусу солью и подавайте к столу.  

Зеленый салат 
Топ-3 рецепта вкусных летних салата
Топ-3 рецепта вкусных летних салата
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Ингредиенты:

  • 1 большой пучок салата айсберг
  • 3 крупных пера зеленого лука
  • 2 свежих огурца
  • 2 авокадо
  • 1/2 стакана проросших бобов маш 
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 2 ст. л. белого винного уксуса
  • 1 ст. л. горчицы в зернах
  • 1 ч. л. сахарной пудры
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Для заправки смешайте оливковое масло с уксусом, горчицей и сахарной пудрой в небольшой баночке с закручивающейся крышкой. Добавьте к смеси по вкусу соль и 

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    перец. Закройте баночку крышкой и хорошенько все встряхните, чтобы все перемешать. 
  2. Тем временем нарежьте листья салата крупными кусками, огурцы разрежьте продольно на две половинки и нарежьте каждую дольками.
  3. Нарежьте авокадо примерно такими же кусочками как и огурец. Выложите нарезанные овощи в миску и добавьте туда же нарезанный зеленый лук и ростки маш бобов. 
  4. Влейте в миску с овощами подготовленную заранее заправку и хорошенько все перемешайте. Готовый салат распределите по порционным тарелкам и подавайте к столу.

Легкий салат с рукколой, фетой и черри
Топ-3 рецепта вкусных летних салата
Топ-3 рецепта вкусных летних салата
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Ингредиенты

  • Руккола - 1 пучок
  • Маслины - 10 шт.
  • Помидоры черри - 6-8 шт.
  • Сыр Фета - 100 г
  • Масло оливковое - 1 ст.л

Способ приготовления

  1. Рукколу залить холодной водой и оставить минимум на полчаса. Затем промыть и обсушить.
  2. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  3. Фету нарезать кубиками. 
  4. Выложить фету в тарелку, сверху разложить маслины, кусочки томатов, сыра. Полить салат оливковым маслом, посолить и поперчить по вкусу.

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Теги: рецепты, салаты, овощные салаты
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