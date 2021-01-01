Топ-3 рецепта вкусных летних салата
Вкусные и полезные салаты интересуют приверженцев здорового питания, а также всех тех, кто любит вкусно поесть, ведь свежие салаты очень вкусны. Нужно просто выбрать подходящий рецепт.
Салат со шпинатом, апельсином и орехами макадамия
Ингредиенты:
- шпинат - 100 г
- апельсины - 2 шт.
- орехи макадамия - 50 г
- сыр фета - 100 г
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. тертой лимонной цедры
Способ приготовления:
- Листья молодого шпината хорошо промойте и обсушите.
Читай также: ТОП-5 лучших рецептов для барбекюОчистите от шкурки апельсины и нарежьте их тонкими полукольцами.
- Орехи макадамия слегка поджарьте на сухой сковороде и порежьте крупными кусочками.
- Лимонную цедру натрите на мелкой терке и в небольшой мисочке залейте ее 2 ст.л. оливкового масла. дайте смеси настояться.
- Соберите салат. На плоскую тарелку с широкими краями выложите листья шпината, сверху выложите ломтики апельсина, затем нарезанные орехи.
- Раскрошите кусочки феты руками и выложите сверху на салат. Сбрызните салат цитрусовым маслом, приправьте по вкусу солью и подавайте к столу.
Зеленый салат
Ингредиенты:
- 1 большой пучок салата айсберг
- 3 крупных пера зеленого лука
- 2 свежих огурца
- 2 авокадо
- 1/2 стакана проросших бобов маш
- 1/4 стакана оливкового масла
- 2 ст. л. белого винного уксуса
- 1 ст. л. горчицы в зернах
- 1 ч. л. сахарной пудры
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Для заправки смешайте оливковое масло с уксусом, горчицей и сахарной пудрой в небольшой баночке с закручивающейся крышкой. Добавьте к смеси по вкусу соль и
Читай также: Картофель с салом на шампурах - идея на миллионперец. Закройте баночку крышкой и хорошенько все встряхните, чтобы все перемешать.
- Тем временем нарежьте листья салата крупными кусками, огурцы разрежьте продольно на две половинки и нарежьте каждую дольками.
- Нарежьте авокадо примерно такими же кусочками как и огурец. Выложите нарезанные овощи в миску и добавьте туда же нарезанный зеленый лук и ростки маш бобов.
- Влейте в миску с овощами подготовленную заранее заправку и хорошенько все перемешайте. Готовый салат распределите по порционным тарелкам и подавайте к столу.
Легкий салат с рукколой, фетой и черри
Ингредиенты
- Руккола - 1 пучок
- Маслины - 10 шт.
- Помидоры черри - 6-8 шт.
- Сыр Фета - 100 г
- Масло оливковое - 1 ст.л
Способ приготовления
- Рукколу залить холодной водой и оставить минимум на полчаса. Затем промыть и обсушить.
- Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
- Фету нарезать кубиками.
- Выложить фету в тарелку, сверху разложить маслины, кусочки томатов, сыра. Полить салат оливковым маслом, посолить и поперчить по вкусу.
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