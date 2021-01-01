Спасаемся от жары вкуснейшим мохито!

Клубничный мохито для детей и взрослых Pinterest

Ингредиенты:

600 мл содовой или газированной минеральной воды

200 мл клубничного сиропа

200 мл апельсинового сока, желательно свежевыжатого

2 стакана свежей клубники

1 лайм

маленький пучок мяты

лед(по желанию)

Приготовление:

Нарежьте лайм тонкими дольками. Читай также: ТОП-5 лучших рецептов для барбекю В каждый стакан для мохито положите на дно несколько листиков мяты, 3 ягоды клубники, 1–2 дольки лайма и влейте 50 мл клубничного сиропа. Раздавите все толкушкой или барным пестиком. В получившуюся смесь добавьте по желанию лед и 50 мл апельсинового сока, перемешайте и сверху налейте 150 мл содовой или минеральной воды. Украсьте долькой клубники и листиками мяты. Клубничный мохито подавайте с трубочками для коктейля.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.