Клубничный мохито для детей и взрослых
Спасаемся от жары вкуснейшим мохито!
Ингредиенты:
- 600 мл содовой или газированной минеральной воды
- 200 мл клубничного сиропа
- 200 мл апельсинового сока, желательно свежевыжатого
- 2 стакана свежей клубники
- 1 лайм
- маленький пучок мяты
- лед(по желанию)
Приготовление:
- Нарежьте лайм тонкими дольками.
Читай также: ТОП-5 лучших рецептов для барбекюВ каждый стакан для мохито положите на дно несколько листиков мяты, 3 ягоды клубники, 1–2 дольки лайма и влейте 50 мл клубничного сиропа. Раздавите все толкушкой или барным пестиком.
- В получившуюся смесь добавьте по желанию лед и 50 мл апельсинового сока, перемешайте и сверху налейте 150 мл содовой или минеральной воды. Украсьте долькой клубники и листиками мяты. Клубничный мохито подавайте с трубочками для коктейля.
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