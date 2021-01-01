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Клубничный мохито для детей и взрослых

Спасаемся от жары вкуснейшим мохито!
Клубничный мохито для детей и взрослых
Клубничный мохито для детей и взрослых
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Ингредиенты:

  • 600 мл содовой или газированной минеральной воды
  • 200 мл клубничного сиропа
  • 200 мл апельсинового сока, желательно свежевыжатого
  • 2 стакана свежей клубники
  • 1 лайм
  • маленький пучок мяты
  • лед(по желанию)

Приготовление:

  1. Нарежьте лайм тонкими дольками.

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    В каждый стакан для мохито положите на дно несколько листиков мяты, 3 ягоды клубники, 1–2 дольки лайма и влейте 50 мл клубничного сиропа. Раздавите все толкушкой или барным пестиком.
  3. В получившуюся смесь добавьте по желанию лед и 50 мл апельсинового сока, перемешайте и сверху налейте 150 мл содовой или минеральной воды. Украсьте долькой клубники и листиками мяты. Клубничный мохито подавайте с трубочками для коктейля.

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Источник: Ivonа bigmir)net

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