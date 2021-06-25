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Влад Яма поделился рецептом вкуснейшего салата

Комментариев: 2
Легкое блюдо, которое ваши родные с удовольствием будут «уплетать за обе щеки».
Влад Яма поделился рецептом вкуснейшего салата
Влад Яма поделился рецептом вкуснейшего салата
instagram.com/vladyama_official

Популярный украинский хореограф Влад Яма, который вот уже четыре сезона является судьей «Танцев со звездами», продемонстрировал, как совмещает кулинарию и танцы.

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На своей странице в Инстаграм артист обнародовал видео, где он танцует на кухне и при этом успевает готовить салат. В описании к зажигательным кадрам Влад поделился рецептом вкуснейшего блюда.

«Да, я готовлю не каждый день, но только с таким настроением! Желание поразить своих родных, веселая музыка, любимые ингредиенты - и вперед! Ну что сказать, мы втроем съели «съемочный материал» и... пришлось готовить еще одну порцию... Сынок уплетал за обе щеки!», - заинтриговал фанов Яма.

Ингредиенты для салата от Влада Ямы:

  • огурец очищенный
  • томат желтый
  • томат красный
  • лук ялтинский
  • листья шпината
  • мякоть грейпфрута
  • салатная заправка «Торчин» с травами
  • орех пекан
  • сыр пармезан
  • авокадо

Способ приготовления очень прост. «Перемешиваем, танцуем, и - вуаля! Можно и не танцевать, но тогда за вкус я не отвечаю», - написал танцор.

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Теги: Влад Яма, рецепты звезд, салат, что приготовить
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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Лысый пи..дар!
гость  (аноним)  25.06.2021, 17:24
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гость
Он туда надрачил!
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