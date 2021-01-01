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ТОП-5 лучших рецептов для барбекю

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Собираетесь на выходных на пикник и не знаете, что приготовить? Собрали для вас пять отличных и простых рецепта!
ТОП-5 лучших рецептов для барбекю
ТОП-5 лучших рецептов для барбекю
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Люля-кебаб из баранины

Ингредиенты:

  • баранина – 1 кг
  • лук – 2 головки
  • острый перец – 1 шт.,
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • зелень – кинза и петрушка
  • соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Для начала нужно приготовить фарш. Очищаем лук и чеснок от кожуры, острый перец – от семян.
  2. Далее пропускаем мясо, зелень, чеснок, лук и перец через мясорубку, солим по вкусу и убираем в холодильник на 30 мин.
  3. Готовый фарш можно взять с собой на природу, сформировать овальные продолговатые колбаски, нанизать их на шампуры и жарить по 5 минут с каждой стороны на хорошем огне.
  4. Подавать готовые мясные колбаски можно с лавашем, зеленью и овощами.

Курица якитори 
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Ингредиенты:

  • куриное филе и зеленый лук

Для соуса:

  • соевый соус – 0,5 стакана,
  • коричневый сахар - 2 ч.л.
  • саке – 0,5 стакана,
  • пшеничная мука – 1 ст.л.

Способ приготовления

  1. Сначала делаем соус. Для этого необходимо смешать все ингредиенты: соевый соус, сахар, саке и пшеничную муку.
  2. Поставить готовую смесь на огонь и варить на протяжении 10 минут. Наш соус готов.
  3. Далее разделать филе на небольшие кусочки и нарезать лук.
  4. Обмакнуть каждый кусок курицы в соус и нанизать на деревянную шпажку.
  5. Жарить шашлыки нужно не долго, дабы мясо не пересохло – на протяжении 10 минут, периодически обмакивая в соус.

Лаваш с сыром и помидорами 
ТОП-5 лучших рецептов для барбекю
ТОП-5 лучших рецептов для барбекю
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Ингредиенты:

  • лаваш – 4 шт., сыр – 500 г,
  • помидоры 4 шт.,
  • зелень – укроп,
  • растительное масло

Способ приготовления

  1. Сыр натираем на крупной терке.
  2. Берем 1 пучок укропа, нарезаем его мелко и смешиваем с сыром.
  3. Помидоры нарезаем полукольцами.
  4. Берем лаваш, раскрываем и выкладываем на одну сторону, мелконарезанные, сыр и зелень, а сверху – помидоры.
  5. Заворачиваем плотно начинку в рулет, смазываем лаваш слегка растительным маслом и зажариваем на гриле до румяной корочки.                       

Шашлык из маринованных грибов
ТОП-5 лучших рецептов для барбекю
ТОП-5 лучших рецептов для барбекю
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Ингредиенты:

  • шампиньоны – 500 г
  • репчатый лук – 4-5 шт.
  • лимон – ½ шт.
  • сметана – 1 уп.
  • чеснок – 3 зубчика
  • соль и черный молотый перец – по вкусу
  • растительное масло

Способ приготовления

  1. Грибы нужно помыть, а лук почистить и нарезать кольцами.
  2. Чеснок очистить и мелко порубить.
  3. Из половины лимона выдавить лимонный сок.
  4. Далее выложить грибы в миску и добавить туда все остальные ингредиенты: лимон, чеснок, соль, перец, сметана и растительное масло.
  5. Перемешать все компоненты и мариновать не менее 3 часов.
  6. После промаринованные грибы насаживать на шампур, чередуя с луком и жарить на открытом огне около 10 минут.

Куриный шашлык в маринаде из грейпфрута
ТОП-5 лучших рецептов для барбекю
ТОП-5 лучших рецептов для барбекю
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Ингредиенты

  • Куриные бёдрышки или голени без кожи и костей - 1500 г.
  • Лук - 6 шт.
  • Грейпфрут 1-2 шт.
  • Хмели-сунели 1 ст. л.
  • Перец сычуаньский - 1 ч. л.
  • Соль - по вкусу.

Способ приготовления

  1. Бёдрышки или голени освободить от кожи и костей или купить бескостные. Вырезать все хрящики и прожилки.
  2. Нарезать небольшими продолговатыми кусками. 
  3. Лук нарезать шайбами (не разделяя на кольца), толщиной 5-7 мм.
  4. Выжать сок из грейпфрута вместе с мякотью. 
  5. Промытое и обсушенное мясо посолить, добавить специи, тщательно перемешать.
  6. Влить сок, чтобы мясо полностью было им покрыто, помять мясо в соке, перемешивая, чтобы все кусочки пропитались. Добавить лук.
  7. Осторожно перемешать, не нарушая целостности луковых колец, долить сок, чтобы шашлык был покрыт им полностью.
  8. Накрыть ёмкость с шашлыком пищевой плёнкой и поставить мариноваться не менее, чем на 1,5-2 часа, если дольше, то в холодильнике, можно на ночь.
  9. На шампур нанизывать мясо «гармошкой», перемежая луковыми шайбами.
  10. Готовить шашлык надо над горячими, без пламени, углями, в течение 15-20 минут, время от времени переворачивая, чтобы мясо жарилось равномерно и слегка поливая маринадом.

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