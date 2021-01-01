ТОП-5 лучших рецептов для барбекю
Собираетесь на выходных на пикник и не знаете, что приготовить? Собрали для вас пять отличных и простых рецепта!
Люля-кебаб из баранины
Ингредиенты:
- баранина – 1 кг
- лук – 2 головки
- острый перец – 1 шт.,
- чеснок – 2-3 зубчика
- зелень – кинза и петрушка
- соль – по вкусу
Способ приготовления
- Для начала нужно приготовить фарш. Очищаем лук и чеснок от кожуры, острый перец – от семян.
- Далее пропускаем мясо, зелень, чеснок, лук и перец через мясорубку, солим по вкусу и убираем в холодильник на 30 мин.
- Готовый фарш можно взять с собой на природу, сформировать овальные продолговатые колбаски, нанизать их на шампуры и жарить по 5 минут с каждой стороны на хорошем огне.
- Подавать готовые мясные колбаски можно с лавашем, зеленью и овощами.
Курица якитори
Ингредиенты:
- куриное филе и зеленый лук
Для соуса:
- соевый соус – 0,5 стакана,
- коричневый сахар - 2 ч.л.
- саке – 0,5 стакана,
- пшеничная мука – 1 ст.л.
Способ приготовления
- Сначала делаем соус. Для этого необходимо смешать все ингредиенты: соевый соус, сахар, саке и пшеничную муку.
- Поставить готовую смесь на огонь и варить на протяжении 10 минут. Наш соус готов.
- Далее разделать филе на небольшие кусочки и нарезать лук.
- Обмакнуть каждый кусок курицы в соус и нанизать на деревянную шпажку.
- Жарить шашлыки нужно не долго, дабы мясо не пересохло – на протяжении 10 минут, периодически обмакивая в соус.
Лаваш с сыром и помидорами
Ингредиенты:
- лаваш – 4 шт., сыр – 500 г,
- помидоры 4 шт.,
- зелень – укроп,
- растительное масло
Способ приготовления
- Сыр натираем на крупной терке.
- Берем 1 пучок укропа, нарезаем его мелко и смешиваем с сыром.
- Помидоры нарезаем полукольцами.
- Берем лаваш, раскрываем и выкладываем на одну сторону, мелконарезанные, сыр и зелень, а сверху – помидоры.
- Заворачиваем плотно начинку в рулет, смазываем лаваш слегка растительным маслом и зажариваем на гриле до румяной корочки.
Шашлык из маринованных грибов
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г
- репчатый лук – 4-5 шт.
- лимон – ½ шт.
- сметана – 1 уп.
- чеснок – 3 зубчика
- соль и черный молотый перец – по вкусу
- растительное масло
Способ приготовления
- Грибы нужно помыть, а лук почистить и нарезать кольцами.
- Чеснок очистить и мелко порубить.
- Из половины лимона выдавить лимонный сок.
- Далее выложить грибы в миску и добавить туда все остальные ингредиенты: лимон, чеснок, соль, перец, сметана и растительное масло.
- Перемешать все компоненты и мариновать не менее 3 часов.
- После промаринованные грибы насаживать на шампур, чередуя с луком и жарить на открытом огне около 10 минут.
Куриный шашлык в маринаде из грейпфрута
Ингредиенты
- Куриные бёдрышки или голени без кожи и костей - 1500 г.
- Лук - 6 шт.
- Грейпфрут 1-2 шт.
- Хмели-сунели 1 ст. л.
- Перец сычуаньский - 1 ч. л.
- Соль - по вкусу.
Способ приготовления
- Бёдрышки или голени освободить от кожи и костей или купить бескостные. Вырезать все хрящики и прожилки.
- Нарезать небольшими продолговатыми кусками.
- Лук нарезать шайбами (не разделяя на кольца), толщиной 5-7 мм.
- Выжать сок из грейпфрута вместе с мякотью.
- Промытое и обсушенное мясо посолить, добавить специи, тщательно перемешать.
- Влить сок, чтобы мясо полностью было им покрыто, помять мясо в соке, перемешивая, чтобы все кусочки пропитались. Добавить лук.
- Осторожно перемешать, не нарушая целостности луковых колец, долить сок, чтобы шашлык был покрыт им полностью.
- Накрыть ёмкость с шашлыком пищевой плёнкой и поставить мариноваться не менее, чем на 1,5-2 часа, если дольше, то в холодильнике, можно на ночь.
- На шампур нанизывать мясо «гармошкой», перемежая луковыми шайбами.
- Готовить шашлык надо над горячими, без пламени, углями, в течение 15-20 минут, время от времени переворачивая, чтобы мясо жарилось равномерно и слегка поливая маринадом.
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