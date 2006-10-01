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Персики в белом вине - вкуснее не придумаешь

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Персики пропитанные легким вином и пряностями - настоящее лакомство. Сохраняйте рецепт - не прогадаете!
Персики в белом вине - вкуснее не придумаешь
Персики в белом вине - вкуснее не придумаешь
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Ингредиенты

  • Персики – 1,5 кг
  • Сахар – 0,5 кг
  • Белое вино - 150 мл
  • Вода - 300 мл
  • Лимонный сок - 1 ст. л.
  • Гвоздика, корица, имбирь – по вкусу

Способ приготовления

  1. Персики, только плотные и не перезрелые поместите в кипящую воду, так легче будет снять кожицу.
  2. В середину каждого очищенного персика положите гвоздику, буквально по штучке, не больше.
  3. Сделайте сироп из сахара и воды, а также добавьте туда пряности.
  4. Когда сироп закипит, на десять минут поместите в него персики, вытащите и оставьте на охлаждение.
  5. Сироп слейте в ёмкость и добавьте к нему белое вино и лимонный сок. Поставьте сироп снова на огонь до закипания.
  6. Теперь аккуратно переложите сюда персики и варите до готовности.
  7. Пока они горячие, разложите их в прокалённые банки и стерилизуйте.
  8. Для банок вместимостью один литр хватит и десяти минут.
  9. Закупорьте железными крышками и переверните. Пусть охладятся.
  10. Хранить заготовку можно даже в кладовке, не обязательно в прохладном месте.
  11. Подавать в качестве самостоятельного десерта или как дополнение к мороженому, выпечке.

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Теги: персики, вино, десерт
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