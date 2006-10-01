Персики в белом вине - вкуснее не придумаешь
Персики пропитанные легким вином и пряностями - настоящее лакомство. Сохраняйте рецепт - не прогадаете!
Ингредиенты
- Персики – 1,5 кг
- Сахар – 0,5 кг
- Белое вино - 150 мл
- Вода - 300 мл
- Лимонный сок - 1 ст. л.
- Гвоздика, корица, имбирь – по вкусу
Способ приготовления
- Персики, только плотные и не перезрелые поместите в кипящую воду, так легче будет снять кожицу.
- В середину каждого очищенного персика положите гвоздику, буквально по штучке, не больше.
- Сделайте сироп из сахара и воды, а также добавьте туда пряности.
- Когда сироп закипит, на десять минут поместите в него персики, вытащите и оставьте на охлаждение.
- Сироп слейте в ёмкость и добавьте к нему белое вино и лимонный сок. Поставьте сироп снова на огонь до закипания.
- Теперь аккуратно переложите сюда персики и варите до готовности.
- Пока они горячие, разложите их в прокалённые банки и стерилизуйте.
- Для банок вместимостью один литр хватит и десяти минут.
- Закупорьте железными крышками и переверните. Пусть охладятся.
- Хранить заготовку можно даже в кладовке, не обязательно в прохладном месте.
- Подавать в качестве самостоятельного десерта или как дополнение к мороженому, выпечке.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил