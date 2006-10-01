Персики пропитанные легким вином и пряностями - настоящее лакомство. Сохраняйте рецепт - не прогадаете!

Персики в белом вине - вкуснее не придумаешь Pinterest.com

Ингредиенты

Персики – 1,5 кг

Сахар – 0,5 кг

Белое вино - 150 мл

Вода - 300 мл

Лимонный сок - 1 ст. л.

Гвоздика, корица, имбирь – по вкусу

Способ приготовления

Персики, только плотные и не перезрелые поместите в кипящую воду, так легче будет снять кожицу. В середину каждого очищенного персика положите гвоздику, буквально по штучке, не больше. Сделайте сироп из сахара и воды, а также добавьте туда пряности. Когда сироп закипит, на десять минут поместите в него персики, вытащите и оставьте на охлаждение. Сироп слейте в ёмкость и добавьте к нему белое вино и лимонный сок. Поставьте сироп снова на огонь до закипания. Теперь аккуратно переложите сюда персики и варите до готовности. Пока они горячие, разложите их в прокалённые банки и стерилизуйте. Для банок вместимостью один литр хватит и десяти минут. Закупорьте железными крышками и переверните. Пусть охладятся. Хранить заготовку можно даже в кладовке, не обязательно в прохладном месте. Подавать в качестве самостоятельного десерта или как дополнение к мороженому, выпечке.

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