Ирландский пирог с вином и фаршем
Вкусный и калорийный пирог, который можно приготовить на выходные .
Ингредиенты
- Бараний фарш - 700 г.
- Красное сухое вино - 150 мл.
- Говяжий фарш - 250 г.
- Куриный бульон - 200 мл.
- Тимьян - 1 ст.л.
- Томатная паста - 180 г.
- Розмарин - 1 ч.л.
- Вустерширский соус - по вкусу.
- Картофель - 900 г.
- Сливочное масло - 50 г.
- Сливки (30%) - 50 г.
- Яичный желток - 3 шт.
- Тертый сыр пармезан - 120 г.
- Соль - по вкусу.
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 головка.
- Чеснок - 4 зубчика.
- Свежемолотый черный перец - по вкусу.
- Оливковое масло - 15 мл.
- Молоко - 100 мл.
- Перец черный молотый - по вкусу.
Способ приготовления
- Лучше подготовить заранее как можно больше составляющих. Морковь, лук натереть на терке. Мелко нарезать чеснок.
- Вино, бульон, томатная паста - желательно, чтобы все было под рукой. Картофель нарезать кусками среднего размера и поставить вариться до готовности.
- Разогреть сковородку. На сильном огне обжарить фарш на оливковом масле. При этом придется интенсивно работать деревянной ложкой, чтобы у вас получился именно обжаренный фарш, а не большая котлета.
- Когда фарш будет обжарен и из баранины уйдет лишний жир, добавить соль, черный перец крупного помола, чеснок, натертые лук и морковь. Немного потушить. Размешивать интенсивно.
- Добавить вустерширский соус, размешать. Добавить томатное пюре, размешать. Теперь — красное вино, тимьян и розмарин.
- Когда вино выпарится, добавить куриный бульон и готовить минут
- После этого мясо нужно немного просушить. Переложить его в сито, чтобы стек весь лишний жир. Все, мясо готово.
- Еще перед отправкой в духовку, можно как-то «украсить» пирог. Можно, например, на ровном пюре сделать рисунок вилкой, а можно хаотично его вилкой «наколоть».
- Если картофель уже сварен - пюрировать. Добавить соль и перец по вкусу. Перемешать. Добавить желтки. Хорошо перемешать. Добавить большую часть натертого пармезана (сыра много не бывает). Перемешать.
- Выложить фарш в форму. Разровнять. Выложить сверху пюре. Посыпать еще пармезаном. Отправить в духовку при 210º C на 25–30 минут.
- Пюре должно к этому времени немного подрумяниться. Если этого не произошло, можно подрумянить его, включив гриль.
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