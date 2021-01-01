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Ирландский пирог с вином и фаршем

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Вкусный и калорийный пирог, который можно приготовить на выходные .
Ирландский пирог с вином и фаршем
Ирландский пирог с вином и фаршем
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Ингредиенты

  • Бараний фарш - 700 г.
  • Красное сухое вино - 150 мл.
  • Говяжий фарш - 250 г.
  • Куриный бульон - 200 мл.
  • Тимьян - 1 ст.л.
  • Томатная паста - 180 г.
  • Розмарин - 1 ч.л.
  • Вустерширский соус - по вкусу.
  • Картофель - 900 г.
  • Сливочное масло - 50 г.
  • Сливки (30%) - 50 г.
  • Яичный желток - 3 шт.
  • Тертый сыр пармезан - 120 г.
  • Соль - по вкусу.
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук репчатый - 1 головка.
  • Чеснок - 4 зубчика.
  • Свежемолотый черный перец - по вкусу.
  • Оливковое масло - 15 мл.
  • Молоко - 100 мл.
  • Перец черный молотый - по вкусу.

Способ приготовления

  1. Лучше подготовить заранее как можно больше составляющих. Морковь, лук натереть на терке. Мелко нарезать чеснок.
  2. Вино, бульон, томатная паста - желательно, чтобы все было под рукой. Картофель нарезать кусками среднего размера и поставить вариться до готовности.
  3. Разогреть сковородку. На сильном огне обжарить фарш на оливковом масле. При этом придется интенсивно работать деревянной ложкой, чтобы у вас получился именно обжаренный фарш, а не большая котлета.
  4. Когда фарш будет обжарен и из баранины уйдет лишний жир, добавить соль, черный перец крупного помола, чеснок, натертые лук и морковь. Немного потушить. Размешивать интенсивно. 
  5. Добавить вустерширский соус, размешать. Добавить томатное пюре, размешать. Теперь — красное вино, тимьян и розмарин.
  6. Когда вино выпарится, добавить куриный бульон и готовить минут
  7. После этого мясо нужно немного просушить. Переложить его в сито, чтобы стек весь лишний жир. Все, мясо готово. 
    Ирландский пирог с вином и фаршем
    Ирландский пирог с вином и фаршем
    freepik.com
  8. Еще перед отправкой в духовку, можно как-то «украсить» пирог. Можно, например, на ровном пюре сделать рисунок вилкой, а можно хаотично его вилкой «наколоть».
  9. Если картофель уже сварен - пюрировать. Добавить соль и перец по вкусу. Перемешать. Добавить желтки. Хорошо перемешать. Добавить большую часть натертого пармезана (сыра много не бывает). Перемешать. 
  10. Выложить фарш в форму. Разровнять. Выложить сверху пюре. Посыпать еще пармезаном. Отправить в духовку при 210º C на 25–30 минут.
  11. Пюре должно к этому времени немного подрумяниться. Если этого не произошло, можно подрумянить его, включив гриль.

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Теги: пирог, Ирландия, ирландская кухня
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Источник: Ivona

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