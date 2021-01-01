Вкусный и калорийный пирог, который можно приготовить на выходные .

Ирландский пирог с вином и фаршем Pinterest

Ингредиенты

Бараний фарш - 700 г.

Красное сухое вино - 150 мл.

Говяжий фарш - 250 г.

Куриный бульон - 200 мл.

Тимьян - 1 ст.л.

Томатная паста - 180 г.

Розмарин - 1 ч.л.

Вустерширский соус - по вкусу.

Картофель - 900 г.

Сливочное масло - 50 г.

Сливки (30%) - 50 г.

Яичный желток - 3 шт.

Тертый сыр пармезан - 120 г.

Соль - по вкусу.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 головка.

Чеснок - 4 зубчика.

Свежемолотый черный перец - по вкусу.

Оливковое масло - 15 мл.

Молоко - 100 мл.

Перец черный молотый - по вкусу.

Способ приготовления

Лучше подготовить заранее как можно больше составляющих. Морковь, лук натереть на терке. Мелко нарезать чеснок. Вино, бульон, томатная паста - желательно, чтобы все было под рукой. Картофель нарезать кусками среднего размера и поставить вариться до готовности. Разогреть сковородку. На сильном огне обжарить фарш на оливковом масле. При этом придется интенсивно работать деревянной ложкой, чтобы у вас получился именно обжаренный фарш, а не большая котлета. Когда фарш будет обжарен и из баранины уйдет лишний жир, добавить соль, черный перец крупного помола, чеснок, натертые лук и морковь. Немного потушить. Размешивать интенсивно. Добавить вустерширский соус, размешать. Добавить томатное пюре, размешать. Теперь — красное вино, тимьян и розмарин. Когда вино выпарится, добавить куриный бульон и готовить минут После этого мясо нужно немного просушить. Переложить его в сито, чтобы стек весь лишний жир. Все, мясо готово. Ирландский пирог с вином и фаршем freepik.com Еще перед отправкой в духовку, можно как-то «украсить» пирог. Можно, например, на ровном пюре сделать рисунок вилкой, а можно хаотично его вилкой «наколоть». Если картофель уже сварен - пюрировать. Добавить соль и перец по вкусу. Перемешать. Добавить желтки. Хорошо перемешать. Добавить большую часть натертого пармезана (сыра много не бывает). Перемешать. Выложить фарш в форму. Разровнять. Выложить сверху пюре. Посыпать еще пармезаном. Отправить в духовку при 210º C на 25–30 минут. Пюре должно к этому времени немного подрумяниться. Если этого не произошло, можно подрумянить его, включив гриль.

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