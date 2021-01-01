Суп с фаршированными кабачками
Кстати, кабачки, приготовленные по этому рецепту, можно подавать и самостоятельно, отдельно от супа.
Ингредиенты
- Вода (овощной отвар) - 2 л
- Морковь - 1 1/4 шт.
- Корень петрушки - 1 1/4 шт.
- Лук-порей - 1/4 стебля
- Лук репчатый - 1/4 шт.
- Масло топленое - 4 ст. л.
- Яичный желток - 2 шт.
- Яйцо - 1 шт.
- Сметана - 1/2 стакана
- Кабачок - 2 шт.
- Корень сельдерея - 1 шт.
- Рис - 1/2 стакана
- Соль - по вкусу
- Квас - по вкусу
- Зелень - по вкусу
- Перец - по вкусу
Способ приготовления
- Морковь, корень петрушки, лук-порей и корень сельдерея очистите, помойте, нарежьте кубиками и спассеруйте на топленом масле.
- Кабачки очистите, срежьте плодоножку и соцветие, разрежьте поперек на 4 равные части, чайной ложкой удалите семена, а образовавшиеся отверстия наполните фаршем.
- Готовим фарш: рис промойте, отварите до полуготовности, откиньте на сито, а затем переложите в тарелку. К рису положите пассерованные мелко нарезанные (по 1/4 шт.) морковь, корень петрушки, лук и зелень, добавьте сырое яйцо, соль, перец и все хорошо перемешайте.
- Кабачки уложите в сотейник, подлейте немного воды, добавьте сливочное масло, поместите в духовой шкаф и тушите до готовности.
- В кипящий овощной отвар положите пассерованные овощи и доведите до кипения, затем добавьте перекипяченный хлебный квас, прокипятите и кастрюлю сдвиньте на край плиты. 2 желтка взбейте со сметаной, вылейте в суп, размешайте, заправьте солью.
- При подаче в тарелку положите 2 куска кабачка, налейте суп, посыпьте мелкорубленой зеленью. Приятного аппетита!
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