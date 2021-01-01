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Суп с фаршированными кабачками

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Кстати, кабачки, приготовленные по этому рецепту, можно подавать и самостоятельно, отдельно от супа.
Суп с фаршированными кабачками
Суп с фаршированными кабачками
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Ингредиенты

  • Вода (овощной отвар) - 2 л
  • Морковь - 1 1/4 шт.
  • Корень петрушки - 1 1/4 шт.
  • Лук-порей - 1/4 стебля
  • Лук репчатый - 1/4 шт.
  • Масло топленое - 4 ст. л.
  • Яичный желток - 2 шт.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сметана - 1/2 стакана
  • Кабачок - 2 шт.
  • Корень сельдерея - 1 шт.
  • Рис - 1/2 стакана
  • Соль - по вкусу
  • Квас - по вкусу
  • Зелень - по вкусу
  • Перец - по вкусу

Способ приготовления

  1. Морковь, корень петрушки, лук-порей и корень сельдерея очистите, по­мойте, нарежьте кубиками и спассеруйте на топленом масле.
  2. Кабачки очистите, срежьте плодоножку и соцветие, разрежьте поперек на 4 равные части, чайной ложкой удалите семена, а образовавшиеся отверстия наполните фаршем.
  3. Готовим фарш: рис промойте, отварите до полуго­товности, откиньте на сито, а затем переложите в тарелку. К рису положите пассерованные мелко нарезанные (по 1/4 шт.) морковь, корень пет­рушки, лук и зелень, добавьте сырое яйцо, соль, перец и все хорошо перемешайте.
  4. Кабачки уложите в сотейник, подлейте не­много воды, добавьте сливочное масло, поместите в духовой шкаф и тушите до готовности.
  5. В кипящий овощной отвар положите пассерованные овощи и доведите до кипения, затем добавьте перекипяченный хлебный квас, прокипятите и кастрюлю сдвиньте на край плиты. 2 желт­ка взбейте со сметаной, вылейте в суп, размешайте, заправьте солью.
  6. При подаче в тарелку положите 2 куска ка­бачка, налейте суп, посыпьте мелкорубленой зеленью. Приятного аппетита!

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