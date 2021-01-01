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Вкусно и просто: бутерброды с сайрой

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Вкусные и быстрые бутерброды с сайрой и сыром - очень порадуют любителей рыбы.
Бутерброды с сайрой
Бутерброды с сайрой
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Ингредиенты

  • Рыбные консервы «Сайра» - 1 банка
  • Яйца отварные -3-4 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Сыр - 100-150 г
  • Чеснок - 1 зубчик 
  • Батон или белый хлеб
  • Сливочное масло - 100 гр.
  • Растительное масло для жарки - 100 мл.
  • Майонез - 50 гр.
  • Зелень петрушки или укропа - по вкусу.
  • Свежемолотый перец - по вкусу

Способ приготовления

  1. Яйца натереть на крупной терке или порубить.  
  2. Зелень помыть, обсушить и порубить.
  3. Лук почистить и мелко нарезать.
  4. В сковороде с разогретым растительным маслом обжарить лук до мягкости.
  5. С рыбных консервов слить жидкость, удалить крупные косточки и размять рыбу вилкой.
  6. Соединить в миске рыбные консервы, лук, яйца, зелень, измельченный чеснок.
  7. Начинку поперчить, добавить немного майонеза (так, чтобы масса получилась вязкой, а не жидкой) и перемешать.
  8. Батон нарезать ломтиками. Каждый ломтик смазать тонким слоем сливочного масла и разложить на смазанном маслом противне.
  9. Разложить начинку на ломтики батона.
  10. Запекать бутерброды ~8-10 минут при температуре ~180°С.
  11. Вынуть из духовки, посыпать тертым сыром и запекать еще ~3 минуты до расплавления сыра.

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Теги: бутерброд, сайра, что приготовить, консервы
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Источник: Ivona

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