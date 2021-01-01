Вкусно и просто: бутерброды с сайрой
Вкусные и быстрые бутерброды с сайрой и сыром - очень порадуют любителей рыбы.
Ингредиенты
- Рыбные консервы «Сайра» - 1 банка
- Яйца отварные -3-4 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Сыр - 100-150 г
- Чеснок - 1 зубчик
- Батон или белый хлеб
- Сливочное масло - 100 гр.
- Растительное масло для жарки - 100 мл.
- Майонез - 50 гр.
- Зелень петрушки или укропа - по вкусу.
- Свежемолотый перец - по вкусу
Способ приготовления
- Яйца натереть на крупной терке или порубить.
- Зелень помыть, обсушить и порубить.
- Лук почистить и мелко нарезать.
- В сковороде с разогретым растительным маслом обжарить лук до мягкости.
- С рыбных консервов слить жидкость, удалить крупные косточки и размять рыбу вилкой.
- Соединить в миске рыбные консервы, лук, яйца, зелень, измельченный чеснок.
- Начинку поперчить, добавить немного майонеза (так, чтобы масса получилась вязкой, а не жидкой) и перемешать.
- Батон нарезать ломтиками. Каждый ломтик смазать тонким слоем сливочного масла и разложить на смазанном маслом противне.
- Разложить начинку на ломтики батона.
- Запекать бутерброды ~8-10 минут при температуре ~180°С.
- Вынуть из духовки, посыпать тертым сыром и запекать еще ~3 минуты до расплавления сыра.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Тополиный пух, жара, июнь: почему возникает аллергия?
- Иракли Макацария рассказал об отношениях с 19-летней возлюбленной
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил