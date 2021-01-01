Вкусно и просто: бутерброды с сайрой

Вкусные и быстрые бутерброды с сайрой и сыром - очень порадуют любителей рыбы.

Ингредиенты

Рыбные консервы «Сайра» - 1 банка

Яйца отварные -3-4 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Сыр - 100-150 г

Чеснок - 1 зубчик

Батон или белый хлеб

Сливочное масло - 100 гр.

Растительное масло для жарки - 100 мл.

Майонез - 50 гр.

Зелень петрушки или укропа - по вкусу.

Свежемолотый перец - по вкусу

Способ приготовления

Яйца натереть на крупной терке или порубить. Зелень помыть, обсушить и порубить. Лук почистить и мелко нарезать. В сковороде с разогретым растительным маслом обжарить лук до мягкости. С рыбных консервов слить жидкость, удалить крупные косточки и размять рыбу вилкой. Соединить в миске рыбные консервы, лук, яйца, зелень, измельченный чеснок. Начинку поперчить, добавить немного майонеза (так, чтобы масса получилась вязкой, а не жидкой) и перемешать. Батон нарезать ломтиками. Каждый ломтик смазать тонким слоем сливочного масла и разложить на смазанном маслом противне. Разложить начинку на ломтики батона. Запекать бутерброды ~8-10 минут при температуре ~180°С. Вынуть из духовки, посыпать тертым сыром и запекать еще ~3 минуты до расплавления сыра.

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