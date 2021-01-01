Фирменный рецепт Аюрведы – кичари, он же бальзам для ЖКТ. Это простая в приготовлении и полезная смесь бобов, риса и специй.

Ингредиенты на 4 порции:

1 стакан риса басмати

1/2 стакана маша

2 ст. л. масла Гхи

1 ч. л. кумина

Кусочек свежего имбиря

1/2 ч. л. куркумы

1/2 ч. л. соли

4 стакана воды

В классическом индийском рецепте дополнительно добавляют 1 чайную ложку семян чёрной горчицы. Можно заменить горчицу черным перцем, хотя это не одно и тоже. Можно добавить 1/4 ч. л. асафетиды.

Рецепты Аюрведы: готовим Кичари www.facebook.com/lenochek.mk

Приготовление:

Маш замочить на 2 часа, а лучше на ночь. Он хорошо разваривается, но после замачивания приобретает другие свойства. Залейте маш 4 стаканами воды и доведите до кипения. Разотрите имбирь в ступке, добавьте куркуму и 1 чайную ложку воды. Должна получиться паста. Семена горчицы и кумина обжариваем в масле Гхи, пока они не начнут лопаться. Можно сразу добавить пасту и обжаривать 30 секунд. Добавляем специи к кипящему Машу. Когда маш начнет размягчаться добавить промыть рис и по необходимости воды. Варить до готовности на медленном огне 20-25 минут

Аюрведа — традиционная система индийской народной медицины. Ценными знаниями и рецептами традиционной индийской кухни делится Елена Андрийченко.

Рецепты Аюрведы: готовим Кичари www.facebook.com/lenochek.mk

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