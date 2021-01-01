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Рецепты Аюрведы: готовим Кичари

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Фирменный рецепт Аюрведы – кичари, он же бальзам для ЖКТ. Это простая в приготовлении и полезная смесь бобов, риса и специй.
Рецепты Аюрведы: готовим Кичари
Рецепты Аюрведы: готовим Кичари
www.facebook.com/lenochek.mk

Ингредиенты на 4 порции:  

  • 1 стакан риса басмати
  • 1/2 стакана маша
  • 2 ст. л. масла Гхи 
  • 1 ч. л. кумина 
  • Кусочек свежего имбиря 
  • 1/2 ч. л. куркумы 
  • 1/2 ч. л. соли 
  • 4 стакана воды

В классическом индийском рецепте дополнительно добавляют 1 чайную ложку семян чёрной горчицы. Можно заменить горчицу черным перцем, хотя это не одно и тоже.  Можно добавить 1/4 ч. л. асафетиды.

Рецепты Аюрведы: готовим Кичари
Рецепты Аюрведы: готовим Кичари
www.facebook.com/lenochek.mk

Приготовление: 

  1. Маш замочить на 2 часа, а лучше на ночь. Он хорошо разваривается, но после замачивания приобретает другие свойства.  Залейте маш 4 стаканами воды и доведите до кипения. 
  2. Разотрите имбирь в ступке, добавьте куркуму и 1 чайную ложку воды. Должна получиться паста. 
  3. Семена горчицы и кумина обжариваем в масле Гхи, пока они не начнут лопаться.
  4. Можно сразу добавить пасту и обжаривать 30 секунд.  Добавляем специи к кипящему Машу. 
  5. Когда маш начнет размягчаться добавить промыть рис и по необходимости воды. 
  6. Варить до готовности на медленном огне 20-25 минут

Аюрведа — традиционная система индийской народной медицины. Ценными знаниями и рецептами традиционной индийской кухни делится Елена Андрийченко.

Рецепты Аюрведы: готовим Кичари
Рецепты Аюрведы: готовим Кичари
www.facebook.com/lenochek.mk

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Теги: аюрведа, рецепты, полезная еда
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Источник: Ivona

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