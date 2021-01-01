Рецепты Аюрведы: готовим Кичари
Фирменный рецепт Аюрведы – кичари, он же бальзам для ЖКТ. Это простая в приготовлении и полезная смесь бобов, риса и специй.
Ингредиенты на 4 порции:
- 1 стакан риса басмати
- 1/2 стакана маша
- 2 ст. л. масла Гхи
- 1 ч. л. кумина
- Кусочек свежего имбиря
- 1/2 ч. л. куркумы
- 1/2 ч. л. соли
- 4 стакана воды
В классическом индийском рецепте дополнительно добавляют 1 чайную ложку семян чёрной горчицы. Можно заменить горчицу черным перцем, хотя это не одно и тоже. Можно добавить 1/4 ч. л. асафетиды.
Приготовление:
- Маш замочить на 2 часа, а лучше на ночь. Он хорошо разваривается, но после замачивания приобретает другие свойства. Залейте маш 4 стаканами воды и доведите до кипения.
- Разотрите имбирь в ступке, добавьте куркуму и 1 чайную ложку воды. Должна получиться паста.
- Семена горчицы и кумина обжариваем в масле Гхи, пока они не начнут лопаться.
- Можно сразу добавить пасту и обжаривать 30 секунд. Добавляем специи к кипящему Машу.
- Когда маш начнет размягчаться добавить промыть рис и по необходимости воды.
- Варить до готовности на медленном огне 20-25 минут
Аюрведа — традиционная система индийской народной медицины. Ценными знаниями и рецептами традиционной индийской кухни делится Елена Андрийченко.
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