Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Креветки с рисом по-каджунски

Порадуйте своих близких вкуснейшим блюдом!
Креветки с рисом по-каджунски
Креветки с рисом по-каджунски
Pinterest

Ингредиенты:

  • 1 ст. л. (15 гр.) сливочного масла
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 3 измельчённых зубчика чеснока 
  • 2 ч. л. каджунской приправы

  • Читай также: Кабачки: три супер-классных рецепта

    450 гр. больших креветок, очищенных от панциря и кишечной вены, хвосты оставьте
  • 4 нарезанных помидора сливка,
  • 2 нарезанных пучка зелёного лука
  • 3 стакана варёного белого риса
  • 3 ст. л. нарезанной петрушки
  • Дольки лимона для подачи (по желанию) 

Приготовление:

  1. В большой сковороде на умеренно сильном огне нагрейте сливочное и оливковое масло и чеснок до появления аромата, около 1 минуты. Добавьте приправу и креветки и жарьте, помешивая, пока креветки не начнут скручиваться, около 1 минуты. Посолите и поперчите.
  2. Добавьте помидоры и зелёный лук и жарьте, помешивая, около 1 минуты. Добавьте рис и 1/4 ст. воды и продолжайте готовить, пока рис не прогреется, и креветки не станут матовыми, еще около 3 минут. Вмешайте петрушку и подавайте по желанию с лимоном. 

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь