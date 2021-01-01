Креветки с рисом по-каджунски
Порадуйте своих близких вкуснейшим блюдом!
Ингредиенты:
- 1 ст. л. (15 гр.) сливочного масла
- 2 ст. л. оливкового масла
- 3 измельчённых зубчика чеснока
- 2 ч. л. каджунской приправы
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- 4 нарезанных помидора сливка,
- 2 нарезанных пучка зелёного лука
- 3 стакана варёного белого риса
- 3 ст. л. нарезанной петрушки
- Дольки лимона для подачи (по желанию)
Приготовление:
- В большой сковороде на умеренно сильном огне нагрейте сливочное и оливковое масло и чеснок до появления аромата, около 1 минуты. Добавьте приправу и креветки и жарьте, помешивая, пока креветки не начнут скручиваться, около 1 минуты. Посолите и поперчите.
- Добавьте помидоры и зелёный лук и жарьте, помешивая, около 1 минуты. Добавьте рис и 1/4 ст. воды и продолжайте готовить, пока рис не прогреется, и креветки не станут матовыми, еще около 3 минут. Вмешайте петрушку и подавайте по желанию с лимоном.
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