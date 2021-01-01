Кабачки: три супер-классных рецепта
Вот вы и приобрели свеженькие молоденькие кабачки, что же теперь с ними делать? Собрали для вас три удачных и не похожих друг на друга рецепта .
Летний салат с кабачками
Ингредиенты:
- Кабачки (до 12 см) 2 шт.
- Огурцы 2 шт.
- Сливки 4 ст. л.
- Белый винный уксус 1 ст. л.
- Оливковое масло 1 ст.л.
- Укроп 50 г
- Соль по вкусу
- Молотый тмин по вкусу
Способ приготовления:
- Все овощи промойте под проточной водой и обсушите.
- Ножом или при помощи пилера нарежьте два огурца тонкими длинными полосками. Два маленьких кабачка нарежьте также как и огурцы. Отправьте овощи в салатник и посолите по вкусу, перемешайте все и оставьте на 10 минут, чтобы образовался сок.
- Тем временем сделайте заправку. Смешайте сливки с белым винным уксусом и оливковым маслом. Добавьте нарубленную зелень укропа, соль и молотый тмин.
- Заправьте салат, полив его сверху приготовленной заправкой, перемешайте и подавайте к столу.
- Из кабачков можно приготовить неимоверно вкусные закуски, чего только стоит сочетание нежных кабачков с изысканной моцареллой!
Закуска из кабачков и моцареллы
Ингредиенты:
- Моцарелла 100 г
- Кабачки 1-2 шт.
- Сливочное масло 40 г
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Моцареллу нарежьте тонкими кружочками, кабачок также нарежьте кружочками. Формочку для запекания смажьте сливочным маслом, выложите на нее кабачки, чередуя их кружочками моцареллы.
- Приправьте солью и перцем по вкусу.
- Сбрызните сверху растопленным сливочным маслом и запеките в заранее разогретой до 180°С духовке в течение 15 – 20 минут. Сразу же подавайте к столу.
- Из брусочков молодых кабачков, обжаренных во фритюре получается вкусный и простой гарнир. Еще их можно использовать для приготовления закуски.
Кабачки во фритюре
Ингредиенты:
- Кабачки 2 шт.
- Молотая парика 2 ч.л.
- Молотый орегано 2 ч.л.
- Растительное масло 150 г
Способ приготовления:
- Кабачки нарежьте длинными брусочками, толщиной около 1 см.
- Сложите кабачки в миску, добавьте 2 ч.л. молотой парики и 2 ч.л. молотого орегано. Приправьте солью и перцем по вкусу. Все хорошо перемешайте руками.
- Глубокую сковороду разогрейте на большом огне и влейте в нее 150 г растительного масла. Опускайте небольшими порциями брусочки кабачков в кипящее масло, обжаривайте их 2 минуты, затем шумовкой выньте и поместите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.
- Такие кабачки лучше всего подавать теплыми.
А что еще можно приготовить?
Еще из кабачков делают ризотто, фаршируют, делают из них икру и добавляют в супы. Из кабачков получаются вкуснейшие оладьи, к тому же из них готовят еще и десерты! А если вы являетесь владельцем частного домика или же сами выращиваете у себя на огороде кабачки, то при их сборе не выбрасывайте цветы, так как из цветов кабачков получаются очень необыкновенные блюда, например цветы кабачков в кляре.
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