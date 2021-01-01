Вот вы и приобрели свеженькие молоденькие кабачки, что же теперь с ними делать? Собрали для вас три удачных и не похожих друг на друга рецепта .

Летний салат с кабачками

Ингредиенты:

Кабачки (до 12 см) 2 шт.

Огурцы 2 шт.

Сливки 4 ст. л.

Белый винный уксус 1 ст. л.

Оливковое масло 1 ст.л.

Укроп 50 г

Соль по вкусу

Молотый тмин по вкусу

Кабачки: три супер-классных рецепта pinterest.com

Способ приготовления:

Все овощи промойте под проточной водой и обсушите. Ножом или при помощи пилера нарежьте два огурца тонкими длинными полосками. Два маленьких кабачка нарежьте также как и огурцы. Отправьте овощи в салатник и посолите по вкусу, перемешайте все и оставьте на 10 минут, чтобы образовался сок. Тем временем сделайте заправку. Смешайте сливки с белым винным уксусом и оливковым маслом. Добавьте нарубленную зелень укропа, соль и молотый тмин. Заправьте салат, полив его сверху приготовленной заправкой, перемешайте и подавайте к столу. Из кабачков можно приготовить неимоверно вкусные закуски, чего только стоит сочетание нежных кабачков с изысканной моцареллой!

Закуска из кабачков и моцареллы

Кабачки: три супер-классных рецепта pinterest.com

Моцарелла 100 г

Кабачки 1-2 шт.

Сливочное масло 40 г

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Моцареллу нарежьте тонкими кружочками, кабачок также нарежьте кружочками. Формочку для запекания смажьте сливочным маслом, выложите на нее кабачки, чередуя их кружочками моцареллы. Приправьте солью и перцем по вкусу. Сбрызните сверху растопленным сливочным маслом и запеките в заранее разогретой до 180°С духовке в течение 15 – 20 минут. Сразу же подавайте к столу. Из брусочков молодых кабачков, обжаренных во фритюре получается вкусный и простой гарнир. Еще их можно использовать для приготовления закуски.

Кабачки во фритюре

Кабачки 2 шт.

Молотая парика 2 ч.л.

Молотый орегано 2 ч.л.

Растительное масло 150 г

Способ приготовления:

Кабачки нарежьте длинными брусочками, толщиной около 1 см. Сложите кабачки в миску, добавьте 2 ч.л. молотой парики и 2 ч.л. молотого орегано. Приправьте солью и перцем по вкусу. Все хорошо перемешайте руками. Глубокую сковороду разогрейте на большом огне и влейте в нее 150 г растительного масла. Опускайте небольшими порциями брусочки кабачков в кипящее масло, обжаривайте их 2 минуты, затем шумовкой выньте и поместите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира. Такие кабачки лучше всего подавать теплыми.

А что еще можно приготовить?

Еще из кабачков делают ризотто, фаршируют, делают из них икру и добавляют в супы. Из кабачков получаются вкуснейшие оладьи, к тому же из них готовят еще и десерты! А если вы являетесь владельцем частного домика или же сами выращиваете у себя на огороде кабачки, то при их сборе не выбрасывайте цветы, так как из цветов кабачков получаются очень необыкновенные блюда, например цветы кабачков в кляре.

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