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Кабачки: три супер-классных рецепта

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Вот вы и приобрели свеженькие молоденькие кабачки, что же теперь с ними делать? Собрали для вас три удачных и не похожих друг на друга рецепта .
Кабачки: три супер-классных рецепта
Кабачки: три супер-классных рецепта
pinterest.com

Летний салат с кабачками

Ингредиенты:

  • Кабачки (до 12 см) 2 шт.
  • Огурцы 2 шт.
  • Сливки 4 ст. л.
  • Белый винный уксус 1 ст. л. 
  • Оливковое масло 1 ст.л.
  • Укроп 50 г
  • Соль по вкусу
  • Молотый тмин по вкусу

Кабачки: три супер-классных рецепта
Кабачки: три супер-классных рецепта
pinterest.com

Способ приготовления:

  1. Все овощи промойте под проточной водой и обсушите.
  2. Ножом или при помощи пилера нарежьте два огурца тонкими длинными полосками. Два маленьких кабачка нарежьте также как и огурцы. Отправьте овощи в салатник и посолите по вкусу, перемешайте все и оставьте на 10 минут, чтобы образовался сок.
  3. Тем временем сделайте заправку. Смешайте сливки с белым винным уксусом и оливковым маслом. Добавьте нарубленную зелень укропа, соль и молотый тмин.
  4. Заправьте салат, полив его сверху приготовленной заправкой, перемешайте и подавайте к столу.
  5. Из кабачков можно приготовить неимоверно вкусные закуски, чего только стоит сочетание нежных кабачков с изысканной моцареллой!

Закуска из кабачков и моцареллы

Кабачки: три супер-классных рецепта
Кабачки: три супер-классных рецепта
pinterest.com

Ингредиенты:

  • Моцарелла 100 г
  • Кабачки 1-2 шт.
  • Сливочное масло 40 г
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Моцареллу нарежьте тонкими кружочками, кабачок также нарежьте кружочками. Формочку для запекания смажьте сливочным маслом, выложите на нее кабачки, чередуя их кружочками моцареллы.
  2. Приправьте солью и перцем по вкусу.
  3. Сбрызните сверху растопленным сливочным маслом и запеките в заранее разогретой до 180°С духовке в течение 15 – 20 минут. Сразу же подавайте к столу.
  4. Из брусочков молодых кабачков, обжаренных во фритюре получается вкусный и простой гарнир. Еще их можно использовать для приготовления закуски.

Кабачки во фритюре


Ингредиенты:

  • Кабачки 2 шт.
  • Молотая парика 2 ч.л.
  • Молотый орегано 2 ч.л.
  • Растительное масло 150 г

Способ приготовления:

  1. Кабачки нарежьте длинными брусочками, толщиной около 1 см.
  2. Сложите кабачки в миску, добавьте 2 ч.л. молотой парики и 2 ч.л. молотого орегано. Приправьте солью и перцем по вкусу. Все хорошо перемешайте руками.
  3. Глубокую сковороду разогрейте на большом огне и влейте в нее 150 г растительного масла. Опускайте небольшими порциями брусочки кабачков в кипящее масло, обжаривайте их 2 минуты, затем шумовкой выньте и поместите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира. 
  4. Такие кабачки лучше всего подавать теплыми.

А что еще можно приготовить?

Еще из кабачков делают ризотто, фаршируют, делают из них икру и добавляют в супы. Из кабачков получаются вкуснейшие оладьи, к тому же из них готовят еще и десерты! А если вы являетесь владельцем частного домика или же сами выращиваете у себя на огороде кабачки, то при их сборе не выбрасывайте цветы, так как из цветов кабачков получаются очень необыкновенные блюда, например цветы кабачков в кляре.  

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Теги: кабачки, что приготовить, блюда из кабачков, рецепты
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Источник: Ivona

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