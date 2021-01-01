Готовим вкусные и необычный кебаб с кабачками!

Ингредиенты

Кабачок – 3 шт.

Фарш - 0,4 кг

Твердый сыр - 50 г

Лук – 1 шт

Сметана - 100 г

Чеснок – 3 зубца

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Кабачки промываем, обсушиваем и нарезаем кольцами по 1-2 см. Измельчаем подготовленный чеснок. Лук очищаем и перемалываем на мясорубке. В чашу блендера кладем фарш, соль, перец и перемолотый лук. Все перемешиваем. Затем добавляем чеснок и снова перемешиваем. Получившийся фарш слегка отбиваем. Из подготовленного фарша, мокрыми руками, формируем небольшие фрикадельки. Берем деревянную шпажку. Надеваем на нее дольку кабачка, мясной шарик, дольку кабачка, мясной шарик и так далее. В процессе нанизывания шарики немного сдавливаем, превращая в лепешку. Берем противень и промазываем его растительным маслом. В чашке смешиваем сметану, специи и соль. Получившимся соусом промазываем кабачки со всех сторон и выкладываем на противень. Твердый сыр натираем на мелкой терке. Присыпаем им подготовленные кабачки и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.