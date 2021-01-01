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Необычный кебаб с кабачками

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Готовим вкусные и необычный кебаб с кабачками!
Необычный кебаб с кабачками
Необычный кебаб с кабачками
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Ингредиенты

  • Кабачок – 3 шт.
  • Фарш - 0,4 кг
  • Твердый сыр - 50 г
  • Лук – 1 шт
  • Сметана - 100 г
  • Чеснок – 3 зубца
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Кабачки промываем, обсушиваем и нарезаем кольцами по 1-2 см.
  2. Измельчаем подготовленный чеснок. Лук очищаем и перемалываем на мясорубке.
  3. В чашу блендера кладем фарш, соль, перец и перемолотый лук. Все перемешиваем.
  4. Затем добавляем чеснок и снова перемешиваем. Получившийся фарш слегка отбиваем. 
  5. Из подготовленного фарша, мокрыми руками, формируем небольшие фрикадельки. Берем деревянную шпажку. Надеваем на нее дольку кабачка, мясной шарик, дольку кабачка, мясной шарик и так далее. В процессе нанизывания шарики немного сдавливаем, превращая в лепешку.
  6. Берем противень и промазываем его растительным маслом.
  7. В чашке смешиваем сметану, специи и соль. Получившимся соусом промазываем кабачки со всех сторон и выкладываем на противень.
  8. Твердый сыр натираем на мелкой терке. Присыпаем им подготовленные кабачки и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.

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