Необычный кебаб с кабачками
Готовим вкусные и необычный кебаб с кабачками!
Ингредиенты
- Кабачок – 3 шт.
- Фарш - 0,4 кг
- Твердый сыр - 50 г
- Лук – 1 шт
- Сметана - 100 г
- Чеснок – 3 зубца
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Кабачки промываем, обсушиваем и нарезаем кольцами по 1-2 см.
- Измельчаем подготовленный чеснок. Лук очищаем и перемалываем на мясорубке.
- В чашу блендера кладем фарш, соль, перец и перемолотый лук. Все перемешиваем.
- Затем добавляем чеснок и снова перемешиваем. Получившийся фарш слегка отбиваем.
- Из подготовленного фарша, мокрыми руками, формируем небольшие фрикадельки. Берем деревянную шпажку. Надеваем на нее дольку кабачка, мясной шарик, дольку кабачка, мясной шарик и так далее. В процессе нанизывания шарики немного сдавливаем, превращая в лепешку.
- Берем противень и промазываем его растительным маслом.
- В чашке смешиваем сметану, специи и соль. Получившимся соусом промазываем кабачки со всех сторон и выкладываем на противень.
- Твердый сыр натираем на мелкой терке. Присыпаем им подготовленные кабачки и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.
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