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Корж для пиццы из цветной капусты

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Это просто находка, а не рецепт! Особенно для тех, кто очень любит пиццу, но вынужден ограничивать себя.
Супер-рецепт: корж для пиццы из цветной капусты
Супер-рецепт: корж для пиццы из цветной капусты
Pinterest.com

Ингредиенты:

  • Цветная капуста - 1 кочан 
  • Соль - ¼ ч.л.
  • Сушеный базилик - ½ ч.л.
  • Сушеный орегано - ½ ч.л.
  • Чесночный порошок - ½ ч.л.
  • Тертый пармезан - ¼ стакан
  • Моцарелла - ¼ стакан
  • Яйцо - 1 шт

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте и просушите цветную капусту.
  2. Обрежьте соцветия. Перебейте в кухонном комбайне, пока не получите однородную консистенцию. 
  3. Пересыпьте цветную капусту в миску, подходящую для микроволновки, накройте крышкой и нагревайте около 4 минут.
  4. Приготовленную цветную капусту выложите на чистое кухонное полотенце и дайте ей остыть.
  5. Когда капуста остынет, заверните ее в бумажное кухонное полотенце и выжмите всю жидкость. Должна получиться не рассыпчатая масса, а сплошная лепешка.
  6. В большую миску выложите цветную капусту и добавьте соль, базилик, орегано, чесночный порошок, яйцо и часть тертого сыра. Для лучшей консистенции перемешайте руками.
  7. Руками сформируйте из теста тонкую лепешку и выложите ее на промасленную бумагу. 
  8. Разогрейте духовку до 200 градусов. 
    Супер-рецепт: корж для пиццы из цветной капусты
    Супер-рецепт: корж для пиццы из цветной капусты
    Pinterest.com
  9. Выложите форму для пиццы на противень и поставьте в духовку. Выпекайте 12-15 минут, пока лепешка не станет золотисто-коричневой.
  10. Дайте немного остыть.
  11. Начинка может быть любой: соус, помидоры и моцарелла.  Когда выложите начинку на коржик - поместите пиццу в горячую духовку и готовьте еще 5-7 минут, пока сыр не расплавится.

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Теги: пицца, кето диета, цветная капуста, рецепт, интересно
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Источник: ivona

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