Корж для пиццы из цветной капусты
Это просто находка, а не рецепт! Особенно для тех, кто очень любит пиццу, но вынужден ограничивать себя.
Ингредиенты:
- Цветная капуста - 1 кочан
- Соль - ¼ ч.л.
- Сушеный базилик - ½ ч.л.
- Сушеный орегано - ½ ч.л.
- Чесночный порошок - ½ ч.л.
- Тертый пармезан - ¼ стакан
- Моцарелла - ¼ стакан
- Яйцо - 1 шт
Приготовление:
- Тщательно вымойте и просушите цветную капусту.
- Обрежьте соцветия. Перебейте в кухонном комбайне, пока не получите однородную консистенцию.
- Пересыпьте цветную капусту в миску, подходящую для микроволновки, накройте крышкой и нагревайте около 4 минут.
- Приготовленную цветную капусту выложите на чистое кухонное полотенце и дайте ей остыть.
- Когда капуста остынет, заверните ее в бумажное кухонное полотенце и выжмите всю жидкость. Должна получиться не рассыпчатая масса, а сплошная лепешка.
- В большую миску выложите цветную капусту и добавьте соль, базилик, орегано, чесночный порошок, яйцо и часть тертого сыра. Для лучшей консистенции перемешайте руками.
- Руками сформируйте из теста тонкую лепешку и выложите ее на промасленную бумагу.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Выложите форму для пиццы на противень и поставьте в духовку. Выпекайте 12-15 минут, пока лепешка не станет золотисто-коричневой.
- Дайте немного остыть.
- Начинка может быть любой: соус, помидоры и моцарелла. Когда выложите начинку на коржик - поместите пиццу в горячую духовку и готовьте еще 5-7 минут, пока сыр не расплавится.
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