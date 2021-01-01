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Вкусные рулетики из брынзы и кабачка

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Вкусная и быстрая закуска, которая украсит любой обед!
Рулетики из кабачков и брынзы
Рулетики из кабачков и брынзы
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Ингредиенты

  • Брынза - 200 г
  • Кабачки – 1-2 шт.
  • Укроп - 1 пучок
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Кабачки тонко нарезать вдоль и жарить на растительном масле по минуте с каждой стороны.
  2. Выложить их на бумажные салфетки, чтобы убрать лишнее масло.
  3. Чтобы приготовить начинку: брынзу (ее можно заменить свежим творогом или плавленым сыром) смешать с мелко нарубленным чесноком и укропом, поперчить.
  4. Кстати, если брынза слишком соленая, залейте свежим молоком и оставьте на 2-3 часа. Затем промойте брынзу под проточной водой.
  5. Нанести вдоль полоски кабачка начинку и свернуть аккуратным рулетиком.
  6. Украсить веточками укропа и подавать к столу в качестве закуски.

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