Вкусные рулетики из брынзы и кабачка
Вкусная и быстрая закуска, которая украсит любой обед!
Ингредиенты
- Брынза - 200 г
- Кабачки – 1-2 шт.
- Укроп - 1 пучок
- Чеснок - 2 зубчика
- Черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления
- Кабачки тонко нарезать вдоль и жарить на растительном масле по минуте с каждой стороны.
- Выложить их на бумажные салфетки, чтобы убрать лишнее масло.
- Чтобы приготовить начинку: брынзу (ее можно заменить свежим творогом или плавленым сыром) смешать с мелко нарубленным чесноком и укропом, поперчить.
- Кстати, если брынза слишком соленая, залейте свежим молоком и оставьте на 2-3 часа. Затем промойте брынзу под проточной водой.
- Нанести вдоль полоски кабачка начинку и свернуть аккуратным рулетиком.
- Украсить веточками укропа и подавать к столу в качестве закуски.
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