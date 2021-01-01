Вкусные рулетики из брынзы и кабачка

Вкусная и быстрая закуска, которая украсит любой обед!

Рулетики из кабачков и брынзы Pinterest

Ингредиенты

Брынза - 200 г

Кабачки – 1-2 шт.

Укроп - 1 пучок

Чеснок - 2 зубчика

Черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления

Кабачки тонко нарезать вдоль и жарить на растительном масле по минуте с каждой стороны. Выложить их на бумажные салфетки, чтобы убрать лишнее масло. Чтобы приготовить начинку: брынзу (ее можно заменить свежим творогом или плавленым сыром) смешать с мелко нарубленным чесноком и укропом, поперчить. Кстати, если брынза слишком соленая, залейте свежим молоком и оставьте на 2-3 часа. Затем промойте брынзу под проточной водой. Нанести вдоль полоски кабачка начинку и свернуть аккуратным рулетиком. Украсить веточками укропа и подавать к столу в качестве закуски.

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