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Арбузная маргарита: Рецепт летнего коктейля от Риз Уизерспун

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Звезда фильма «Блондинка в законе» сняла видео, в котором готовит маргариту с арбузным соком.
Арбузная маргарита: Рецепт летнего коктейля от Риз Уизерспун
Арбузная маргарита: Рецепт летнего коктейля от Риз Уизерспун
Getty images

Знаменитая американская актриса, звезда фильма «Блондинка в законе» и сериалов «Большая маленькая ложь» и «Утреннее шоу», Риз Уизерспун поделилась с подписчиками забавным роликом, где она готовит алкогольный напиток.

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На своей странице в Инстаграм 45-летняя обладательница «Оскара» решила подсказать фанам, как приготовит Арбузную маргариту и обнародовала видео инструкцию по приготовлению летнего коктейля.

Рецепт очень прост. Нужно смешать в шейкере следующие ингредиенты:

  • 1,5 унции (около 43 грамм) текилы
  • 1 унция (около 29 грамм) свежего арбузного сока или пюре
  • 1 унция (около 29 грамм) свежего сока лайма
  • 1 унция (около 29 грамм) нектара агавы
  • 3 листа мяты

Украсить стакан с коктейлем можно с помощью небольшого кусочка арбуза.

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Теги: Риз Уизерспун, коктейли, Маргарита, рецепты напитков, рецепты коктейлей, арбузный коктейль, арбуз
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Источник: ivonа bigmir)net

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