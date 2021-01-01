Арбузная маргарита: Рецепт летнего коктейля от Риз Уизерспун
Знаменитая американская актриса, звезда фильма «Блондинка в законе» и сериалов «Большая маленькая ложь» и «Утреннее шоу», Риз Уизерспун поделилась с подписчиками забавным роликом, где она готовит алкогольный напиток.
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На своей странице в Инстаграм 45-летняя обладательница «Оскара» решила подсказать фанам, как приготовит Арбузную маргариту и обнародовала видео инструкцию по приготовлению летнего коктейля.
Рецепт очень прост. Нужно смешать в шейкере следующие ингредиенты:
- 1,5 унции (около 43 грамм) текилы
- 1 унция (около 29 грамм) свежего арбузного сока или пюре
- 1 унция (около 29 грамм) свежего сока лайма
- 1 унция (около 29 грамм) нектара агавы
- 3 листа мяты
Украсить стакан с коктейлем можно с помощью небольшого кусочка арбуза.
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