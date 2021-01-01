Арбузная маргарита: Рецепт летнего коктейля от Риз Уизерспун

Звезда фильма «Блондинка в законе» сняла видео, в котором готовит маргариту с арбузным соком.

Знаменитая американская актриса, звезда фильма «Блондинка в законе» и сериалов «Большая маленькая ложь» и «Утреннее шоу», Риз Уизерспун поделилась с подписчиками забавным роликом, где она готовит алкогольный напиток.

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На своей странице в Инстаграм 45-летняя обладательница «Оскара» решила подсказать фанам, как приготовит Арбузную маргариту и обнародовала видео инструкцию по приготовлению летнего коктейля.

Рецепт очень прост. Нужно смешать в шейкере следующие ингредиенты:

1,5 унции (около 43 грамм) текилы

1 унция (около 29 грамм) свежего арбузного сока или пюре

1 унция (около 29 грамм) свежего сока лайма

1 унция (около 29 грамм) нектара агавы

3 листа мяты

Украсить стакан с коктейлем можно с помощью небольшого кусочка арбуза.

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