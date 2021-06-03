Как приготовить щавелевый суп
Щавель содержит много полезных витаминов и органических кислот. Потому важно включать в свой рацион блюда, в составе которых он присутствует.
Ингредиенты
- Щавель - 600 г
- Лук-порей - 1 шт.
- Вода - 1.5 л
- Морковь - 2 шт.
- Картофель - 3 шт.
- Масло растительное - 3 ст. л.
- Лавровый лист - 1 шт.
- Зелень - по вкусу
- Яйцо - 2-3 шт.
Способ приготовления
- Картофель почистить и нарезать кубиками.
- Лук-порей нарезать тонкими полукольцами, морковь – соломкой.
- Нарезанные лук-порей и морковь обжарить на растительном масле до полуготовности.
- Щавель промыть, обсушить и крупно порезать.
- Яйца отварить, остудить и почистить. Разрезать пополам.
- В кипящую воду добавить картофель и варить 10 минут.
- Затем добавить обжаренные овощи и готовить еще 3 минуты.
- Приправить по вкусу, добавить щавель и зелень, варить суп до готовности картофеля.
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