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Как приготовить щавелевый суп

Комментариев: 1
Щавель содержит много полезных витаминов и органических кислот. Потому важно включать в свой рацион блюда, в составе которых он присутствует.
Суп с щавелём
Суп с щавелём
Getty images

Ингредиенты

  • Щавель - 600 г
  • Лук-порей - 1 шт.
  • Вода - 1.5 л
  • Морковь - 2 шт.
  • Картофель - 3 шт.
  • Масло растительное - 3 ст. л.
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Зелень - по вкусу
  • Яйцо - 2-3 шт.

Способ приготовления

  1. Картофель почистить и нарезать кубиками. 
  2. Лук-порей нарезать тонкими полукольцами, морковь – соломкой.  
  3. Нарезанные лук-порей и морковь обжарить на растительном масле до полуготовности. 
  4. Щавель промыть, обсушить и крупно порезать. 
  5. Яйца отварить, остудить и почистить. Разрезать пополам.
  6. В кипящую воду добавить картофель и варить 10 минут. 
  7. Затем добавить обжаренные овощи и готовить еще 3 минуты. 
  8. Приправить по вкусу, добавить щавель и зелень, варить суп до готовности картофеля.

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Теги: суп, первые блюда, щавель
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Adekvaten    03.06.2021, 23:46
Оценка:  0
Adekvaten
У нас это всегда было зелёным борщём.... Где вы эти копипасты берёте?
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