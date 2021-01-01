Творожные оладьи с кабачком: для доброго начала дня
Кабачки преображают вкус оладушек и превращают их в настоящий шедевр!
Ингредиенты
- Творог - 150 г
- Яйцо - 2 шт.
- Кабачки – 2 шт.
- Соль - щепотка
- Мука - 1/2 стакана
- Перец – по вкусу
Способ приготовления
- Кабачки натереть на терке и отжать.
- Смешать в миске все ингредиенты до получения однородной массы.
- В тесто можно также добавить измельченный укроп.
- Разогреть растительное масло на среднем огне.
- Выкладывать тесто столовой ложкой и жарить по 3-4 минуты с каждой стороны или до готовности.
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