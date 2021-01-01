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Творожные оладьи с кабачком: для доброго начала дня

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Кабачки преображают вкус оладушек и превращают их в настоящий шедевр!
Творожные оладьи с кабачком
Творожные оладьи с кабачком
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Ингредиенты

  • Творог - 150 г
  • Яйцо - 2 шт.
  • Кабачки – 2 шт.
  • Соль - щепотка
  • Мука - 1/2 стакана
  • Перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Кабачки натереть на терке и отжать.
  2. Смешать в миске все ингредиенты до получения однородной массы.
  3. В тесто можно также добавить измельченный укроп.
  4. Разогреть растительное масло на среднем огне.
  5. Выкладывать тесто столовой ложкой и жарить по 3-4 минуты с каждой стороны или до готовности.

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Теги: кабачки, творог, оладьи, завтрак
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Источник: ivona

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