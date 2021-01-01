Творожные оладьи с кабачком: для доброго начала дня

Кабачки преображают вкус оладушек и превращают их в настоящий шедевр!

Ингредиенты

Творог - 150 г

Яйцо - 2 шт.

Кабачки – 2 шт.

Соль - щепотка

Мука - 1/2 стакана

Перец – по вкусу

Способ приготовления

Кабачки натереть на терке и отжать. Смешать в миске все ингредиенты до получения однородной массы. В тесто можно также добавить измельченный укроп. Разогреть растительное масло на среднем огне. Выкладывать тесто столовой ложкой и жарить по 3-4 минуты с каждой стороны или до готовности.

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