Варенье из сосновых шишек

Для приготовления этого варенья шишки собираются с конца мая до окончания июня. В размере они должны достигать 3 см и при этом еще не начали коричневеть.

Помните, что шишки бывают мужские и женские. Мужские похожи на почку, растут гроздью-колоском возле основания молодых веточек. Женские шишки - плотные, с наметившимися ребрышками и смолисто-липкие. Именно из них потом будут формироваться коричневые твердые шишки. Женские шишки как раз и собирают на варенье.

Ингредиенты

Шишки – 1 кг

Вода – 3 л

Сахар – 1 кг

Способ приготовления

Молодые сосновые шишки перебираем, тщательно моем в чистой проточной воде. Затем шишки заливаем водой и варим на маленьком огне 4 ч. Охлаждаем смесь и ставим её на ночь в холодильник или прохладное место. Утром процеживаем, получая розоваты «кисель». Шишки убираем. На каждый литр «киселя» добавляем 1 килограмм сахара (лучше виноградный сахар или тростниковый). Варим, пока не загустеет. Разливаем в подготовленные баночки. Можно закрыть капроновыми крышками и хранить в холодильнике. А можно закатать и хранить как обычное варенье.

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