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Варенье из сосновых шишек

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Для приготовления этого варенья шишки собираются с конца мая до окончания июня. В размере они должны достигать 3 см и при этом еще не начали коричневеть.
Варенье из сосновых шишек
Варенье из сосновых шишек
Pinterest.com

Помните, что шишки бывают мужские и женские. Мужские похожи на почку, растут гроздью-колоском возле основания молодых веточек. Женские шишки - плотные, с наметившимися ребрышками и смолисто-липкие. Именно из них потом будут формироваться коричневые твердые шишки. Женские шишки как раз и собирают на варенье.

Ингредиенты

  • Шишки – 1 кг
  • Вода – 3 л
  • Сахар – 1 кг

Способ приготовления

  1. Молодые сосновые шишки перебираем, тщательно моем в чистой проточной воде.
  2. Затем шишки заливаем водой и варим на маленьком огне 4 ч.
  3. Охлаждаем смесь и ставим её на ночь в холодильник или прохладное место.
  4. Утром процеживаем, получая розоваты «кисель». Шишки убираем.
  5. На каждый литр «киселя» добавляем 1 килограмм сахара (лучше виноградный сахар или тростниковый).
  6. Варим, пока не загустеет. Разливаем в подготовленные баночки.
  7. Можно закрыть капроновыми крышками и хранить в холодильнике. А можно закатать и хранить как обычное варенье.

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Теги: варенье, шишки, заготовки
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Источник: Ivona

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