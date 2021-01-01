Топленое масло - очень полезно. Это и антиоксидант, который защищает организм от свободных радикалов, и помогает продлить молодость и красоту.

Масло ГХИ способствует ускорению обмена веществ и выведению из организма холестерина. Люди, ведущие здоровый образ жизни, рекомендуют использовать для жарки либо топленое, либо кокосовое масло.

Чтобы самостоятельно приготовить топленое масло понадобится несоленое сливочное масло жирностью не менее 82%.

Если жирность меньше, значит, в масле есть какие-то добавки, и топленое масло из него не получится. Из 300 г твердого масла получается 250 г топленого

Приготовить топленое масло в домашних условиях можно двумя способами:



Как приготовить масло Гхи pixabay.com

Способ 1. На плите

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Возьмите эмалированную или кастрюльку с антипригарным покрытием. Но ни в коем случае не алюминиевую. Порежьте масло крупными кусками, сложите в кастрюльку и поставьте на небольшой огонь. Кипятите масло в течение 25 минут. Следите, чтоб не попадала вода, иначе брызг не избежать. Масло будет готово, когда оно станет прозрачным и будет видно дно кастрюльки. Процедите готовое масло через марлю, перелейте в баночку. Храните в темном шкафчике не более месяца.

Способ 2. В духовке

Масло порежьте на кусочки и сложите в миску, поставьте в разогретую до 200°С духовку. Когда масло станет прозрачным (примерно минут 45), выньте его из духовки. Процедите, как в предыдущем способе.

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