Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Готовим фитнес-конфеты из кабачка

Комментариев: 0
Вкусные и полезные конфетки из кабачка вы с легкостью приготовите в домашних условиях!
Полезные конфеты из кабачка
Полезные конфеты из кабачка
pixabay.com

Ингредиенты:

  • Кабачок - 1 кг
  • Сахар - 200 г
  • Лимон или апельсин - 1 шт.
  • Мед жидкий - 4 ст. ложки

Способ приготовления:

  1. Чистим кабачки и нарезаем кубиками, засыпаем сахар и оставляем настояться на ночь. 
  2. Утром сливаем сок от кабачков в отдельную посуду.
  3. Ошпариваем кипятком лимон, удаляем косточки и измельчаем в блендере вместе с кожурой. 
  4. Смешиваем измельченный лимон с соком от кабачков, добавляем мед и доводим до кипения, затем варим 2-3 минуты на среднем огне. 
  5. Процеживаем сироп и заливаем им кабачки, перемешиваем и варим до загустения, постоянно помешивая.
  6. Раскладываем кабачки на противень и сушим в духовке на медленном огне при приоткрытой дверце. 
  7. Готовые цукаты оставляем на противне на сутки, разложив так, чтобы они не касались друг друга. Храните в в сухом месте.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: цукаты, полезное, сладость, конфеты, десерт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь