Готовим фитнес-конфеты из кабачка
Вкусные и полезные конфетки из кабачка вы с легкостью приготовите в домашних условиях!
Ингредиенты:
- Кабачок - 1 кг
- Сахар - 200 г
- Лимон или апельсин - 1 шт.
- Мед жидкий - 4 ст. ложки
Способ приготовления:
- Чистим кабачки и нарезаем кубиками, засыпаем сахар и оставляем настояться на ночь.
- Утром сливаем сок от кабачков в отдельную посуду.
- Ошпариваем кипятком лимон, удаляем косточки и измельчаем в блендере вместе с кожурой.
- Смешиваем измельченный лимон с соком от кабачков, добавляем мед и доводим до кипения, затем варим 2-3 минуты на среднем огне.
- Процеживаем сироп и заливаем им кабачки, перемешиваем и варим до загустения, постоянно помешивая.
- Раскладываем кабачки на противень и сушим в духовке на медленном огне при приоткрытой дверце.
- Готовые цукаты оставляем на противне на сутки, разложив так, чтобы они не касались друг друга. Храните в в сухом месте.
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