Что приготовить из щавеля: мороженное с панна-коттой
Изысканный, необычный и современный десерт из щавеля - это высший пилотаж, который заставит вас радоваться и гордиться собой!
Ингредиенты
Для панна-котты:
- Сливки 33% — 460 г
- Сахар — 50 г
- Желатин — 15 г
- Сок щавеля — 390 г
Для мороженого:
- Сливки 33% — 250 г
- Молоко 3,5% — 250 г
- Мед — 50 г
- Желток - 6 шт
- Сахар — 100 г
- Сметана 25% — 450 г
Для желе на агаре:
- Тоник — 100+250 г
- Сахар — 40 г
- Агар — 3 г
Способ приготовления
Готовим панна-котту:
- Для начала в соковыжималке отожмите 1,2 кг листьев щавеля (без стеблей). Далее замочите в ледяной воде листовой желатин (в случае с порошковым используйте пропорцию 1:6).
- Сок щавеля, сливки и сахар смешайте в сотейнике, доведите до первых признаков кипения. Как только сливки с сахаром почти закипят, снимите сотейник с плиты.
- Отожмите желатин и добавьте в горячую массу. Хорошо перемешайте. Остудите массу до 40 градусов, осторожно влейте сок щавеля, перемешайте массу и процедите через мелкое сито.
- Для большей гладкости текстуры можно пробить массу блендером. Напоследок перелейте массу в форму, обратите внимание, что глубина панна-котты должна быть чуть больше, чем диаметр столовой ложки. Поставьте массу в холодильник до замерзания.
Готовим мороженое:
- Соедините молоко, сливки и крем-мед. Поставьте сотейник на плиту и доведите смесь почти до кипения.
- Разотрите желтки с сахаром ручным венчиком. Когда сливочная масса нагреется, влейте небольшую часть (допустим 70 г) на желтки, помешивая их венчиком.
- Влейте еще половину сливочной массы, продолжая размешивать желтки. Важно не перегреть желтки, иначе они свернутся.
- Далее вылейте желтковую массу в сотейник к оставшейся сливочной массе. Верните сотейник на плиту и варите крем. Температура должна подняться до 80 градусов. Процедите на всякий случай массу, дайте ей остыть до 27-35 градусов (чтобы масса быстрее охладилась, можно перелить ее в чашу миксера и “пройтись“ по ней насадкой весло 10-15 минут на минимальной скорости).
- После этого введите сметану и перемешайте. Перелейте заготовку в мороженицу и поставьте режим твердого мороженого на 27 минут.
- Переложите массу в форму и уберите в морозильную камеру до полного замораживания.
Готовим желе на агаре:
- Налейте первую часть тоника (100 г) в сотейник, поставьте на плиту. Сахар и агар перемешайте.
- Когда тоник начнет кипеть, всыпьте смесь агара и сахара, хорошо размешайте и варите 5 минут кипящий сироп.
- Снимите с плиты и влейте оставшийся тоник, массу налейте в любую тару, накройте пленкой в контакт и уберите в холодильник. После того, как желе будет готово, его нужно пробить блендером в однородное пюре и выложить в мешок.
- Приготовьте меренгу из белка и сахара, выложите ее по противню толщиной 6-8 мм и высушивайте в разогретой до 90 градусов духовке до готовности.
Сборка блюда:
- Сначала выложите слой ломанной меренги, потом отсадите капли желе из тоника, следом выложите панна-котту (ее можно выложить самой округлой столовой ложкой) и мороженое.
- Украсьте десерт листьями свежего щавеля.
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