Рецепт от Нелли: суп из крапивы
У этого супа есть предыстория. Одно случайное знакомство в самолёте превратилось в близкие и душевные отношения, в результате которых случилось несколько интересных встреч. Вторая встреча закончилась походом по красивым историческим местам Киева и привела к полю, полному крапивы.
А ведь невозможно равнодушно пройти мимо трав, чтобы не собрать и не сварить полезный, вкусный суп. И не смотря на то, что у меня ни ножниц, ни рукавичек не было с собой - я все равно собрала крапивы для супа. Итак, для приготовления нам понадобится:
- 250 гр крапивы
- 1 средняя картошка
- 1 яйцо
- 30 гр сливочного масла
- Соль по вкусу
Приготовление:
- В кипяченную соленую воду кладем мелко рубленный картофель и варим до полуготовности.
- Добавляем промытую крапиву. Довариваем. Постоянно помешивая добавляем тонкой струйкой взбитое яйцо. В конце добавляем сливочное масло.
Суп из крапивы очень вкусный и полезный и едят в основном или со сметаной, или с уксусом. Готовьте с любовью и с удовольствием.
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