Рецепт от Нелли: суп из крапивы

Поскольку май - это сезон трав, предлагаю приготовить суп из крапивы.

У этого супа есть предыстория. Одно случайное знакомство в самолёте превратилось в близкие и душевные отношения, в результате которых случилось несколько интересных встреч. Вторая встреча закончилась походом по красивым историческим местам Киева и привела к полю, полному крапивы.

А ведь невозможно равнодушно пройти мимо трав, чтобы не собрать и не сварить полезный, вкусный суп. И не смотря на то, что у меня ни ножниц, ни рукавичек не было с собой - я все равно собрала крапивы для супа. Итак, для приготовления нам понадобится:

250 гр крапивы

1 средняя картошка

1 яйцо

30 гр сливочного масла

Соль по вкусу

Суп из крапивы facebook.com/eda.u.nelly

Приготовление:

В кипяченную соленую воду кладем мелко рубленный картофель и варим до полуготовности. Добавляем промытую крапиву. Довариваем. Постоянно помешивая добавляем тонкой струйкой взбитое яйцо. В конце добавляем сливочное масло.

Суп из крапивы очень вкусный и полезный и едят в основном или со сметаной, или с уксусом. Готовьте с любовью и с удовольствием.

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