Спагетти с зеленой спаржей - идеальная весенняя паста
Легко, вкусно и полезно: простой рецепт для идеального ужина по-итальянски.
Ингредиенты:
- Спагетти — 200 г
- Зеленая спаржа — 500 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Луковица — 1 шт.
- Белое вино — 50 г
- Лимон — 1 шт.
- Оливковое масло для обжарки
- Тертый пармезан — 100 г
- Сливочное масло — 10 г
Способ приготовления:
- Приготовьте спагетти до состояния аль-денте.
- Спаржу промойте, срежьте кочки и нарежьте.
Читай также: Что приготовить из шпината: 4 полезных рецептаЧеснок измельчите, лук мелко нарежьте и обжарьте на оливковом масле до появления золотой корочки. Затем добавьте спаржу, полейте белым вином, добавьте соль по вкусу и оставьте на несколько минут кипеть под крышкой.
- Готовые спагетти выложите в сковороду со спаржей, луком и чесноком. Тщательно перемешайте. Убавьте огонь, посыпьте пармезаном и добавьте сливочное масло. Еще раз перемешайте и снимите с огня.
- Готовое блюдо сбрызните цедрой лимона и при желании еще раз посыпьте пармезаном.
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