Спагетти с зеленой спаржей — идеальная весенняя паста

Легко, вкусно и полезно: простой рецепт для идеального ужина по-итальянски.

Ингредиенты:

Спагетти — 200 г

Зеленая спаржа — 500 г

Чеснок — 1 зубчик

Луковица — 1 шт.

Белое вино — 50 г

Лимон — 1 шт.

Оливковое масло для обжарки

Тертый пармезан — 100 г

Сливочное масло — 10 г

Способ приготовления:

Приготовьте спагетти до состояния аль-денте. Спаржу промойте, срежьте кочки и нарежьте. Читай также: Что приготовить из шпината: 4 полезных рецепта Чеснок измельчите, лук мелко нарежьте и обжарьте на оливковом масле до появления золотой корочки. Затем добавьте спаржу, полейте белым вином, добавьте соль по вкусу и оставьте на несколько минут кипеть под крышкой. Готовые спагетти выложите в сковороду со спаржей, луком и чесноком. Тщательно перемешайте. Убавьте огонь, посыпьте пармезаном и добавьте сливочное масло. Еще раз перемешайте и снимите с огня. Готовое блюдо сбрызните цедрой лимона и при желании еще раз посыпьте пармезаном.

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