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Спагетти с зеленой спаржей - идеальная весенняя паста

Легко, вкусно и полезно: простой рецепт для идеального ужина по-итальянски.
Спагетти с зеленой спаржей — идеальная весенняя паста
Спагетти с зеленой спаржей — идеальная весенняя паста
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Ингредиенты:

  • Спагетти — 200 г
  • Зеленая спаржа — 500 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Луковица — 1 шт.
  • Белое вино — 50 г
  • Лимон — 1 шт.
  • Оливковое масло для обжарки
  • Тертый пармезан — 100 г
  • Сливочное масло — 10 г

Способ приготовления:

  1. Приготовьте спагетти до состояния аль-денте.
  2. Спаржу промойте, срежьте кочки и нарежьте.

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    Чеснок измельчите, лук мелко нарежьте и обжарьте на оливковом масле до появления золотой корочки. Затем добавьте спаржу, полейте белым вином, добавьте соль по вкусу и оставьте на несколько минут кипеть под крышкой.
  4. Готовые спагетти выложите в сковороду со спаржей, луком и чесноком. Тщательно перемешайте. Убавьте огонь, посыпьте пармезаном и добавьте сливочное масло. Еще раз перемешайте и снимите с огня.
  5. Готовое блюдо сбрызните цедрой лимона и при желании еще раз посыпьте пармезаном.

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Теги: спагетти, итальянская кухня, быстрые рецепты
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Источник: ivоna bigmir)net

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