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ТОП-3 рецепта блюд для семейного застолья

Что приготовить на семейный праздник? Ivona подготовила для Вас три вкуснейших рецепта блюд для застолья.
Куриное филе с грибами по-французски
Куриное филе с грибами по-французски
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Куриное филе с грибами по-французски

Ингредиенты:

  • куриное филе - 400 г
  • шампиньоны - 250 г
  • майонез - 250 г
  • сыр твердый - 100 г
  • картофель - 2 шт.
  • помидоры - 2 шт.
  • лук репчатый - 1 головка

Приготовление:

  1. Нарезать грибы пластинками. Лук очистить и измельчить. Поджарить на сковороде шампиньоны вместе с луком. Филе курицы порезать вдоль, на пластины и отбить. Поперчить. Форму смазать маслом.

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    Выкладывать слоями: курица, немного майонеза, пластинки картофеля (порезать полукругом), майонез. Дальше грибы и лук, майонез, помидоры, полить сверху майонезом. Присыпать тертым твердым сыром.
  3. Форму для запекания закрыть крышкой и отправить в духовку минут на 40 (200 градусов). Затем крышку снять и оставить еще минут на 10. Подавать куриное филе с грибами по-французски, присыпав зеленью.

Закусочные рулетики из блинов с лососем

Закусочные рулетики из блинов с лососем
Закусочные рулетики из блинов с лососем
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Ингредиенты:

для блинов:

  • молоко - 200 мл
  • мука - 150 г
  • яйца - 2 шт.
  • масло растительное - 1-2 ст.л.
  • сахар - 1 ст.л.
  • разрыхлитель - 1/2 ч.л.
  • соль - 1 щепотка

для начинки:

  • лосось слабосоленый - 200-250 г
  • сыр сливочный - 150 г
  • укроп

Приготовление:

  1. Взбить подсоленные яйца с сахаром, влить чуть подогретое молоко, всыпать порциями муку в смеси с разрыхлителем, добавить масло, перемешать до образования однородного теста, разогреть сковороду, испечь блинчики (7-8 шт.), дать им остыть.
  2. Нарезать лосось на тонкие полосы, смазать блин сыром, уложить на него рыбу, свернуть в рулет, убрать их в холодильник на треть часа. Затем, чтобы получились рулетики из блинов с лососем, нарезать свернутые блины на кусочки.

Салат с помидорами, фасолью и тунцом

Салат с помидорами, фасолью и тунцом
Салат с помидорами, фасолью и тунцом
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Ингредиенты:

  • фасоль консервированная - 250 г
  • помидоры - 4 шт.
  • огурцы - 2 шт.
  • лимон - ½ шт.
  • тунец в собственном соку - 1 банка
  • лук красный - 1 головка
  • масло оливковое - 1-2 ст.л.
  • соль - по вкусу
  • перец черный молотый - по вкусу
  • итальянские травы - по вкусу

Приготовление:

  1. Свежие огурцы вымыть, разрезать на половинки, затем – ломтиками.
  2. Промыть помидоры, разрезать пополам или на четыре части. Для салата лучше использовать мелкие плоды.

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    Слить жидкость от консервированной фасоли, выложить содержимое банки в салатницу. Сверху – нарезанные овощи.
  4. Тунцовое консервированное мясо покрошить вилкой на крупные кусочки, выложить поверх овощей.
  5. Красный лук нарезать полукольцами, украсить салат.
  6. Готовое блюдо сбрызнуть свежим лимонным соком и оливковым маслом, можно добавить немного итальянских трав, соль и молотый перец.

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Источник: Ivonа bigmir)net

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