ТОП-3 рецепта блюд для семейного застолья
Что приготовить на семейный праздник? Ivona подготовила для Вас три вкуснейших рецепта блюд для застолья.
Куриное филе с грибами по-французски
Ингредиенты:
- куриное филе - 400 г
- шампиньоны - 250 г
- майонез - 250 г
- сыр твердый - 100 г
- картофель - 2 шт.
- помидоры - 2 шт.
- лук репчатый - 1 головка
Приготовление:
- Нарезать грибы пластинками. Лук очистить и измельчить. Поджарить на сковороде шампиньоны вместе с луком. Филе курицы порезать вдоль, на пластины и отбить. Поперчить. Форму смазать маслом.
Читай также: Пицца “Бьянка“ - ну очень вкусноВыкладывать слоями: курица, немного майонеза, пластинки картофеля (порезать полукругом), майонез. Дальше грибы и лук, майонез, помидоры, полить сверху майонезом. Присыпать тертым твердым сыром.
- Форму для запекания закрыть крышкой и отправить в духовку минут на 40 (200 градусов). Затем крышку снять и оставить еще минут на 10. Подавать куриное филе с грибами по-французски, присыпав зеленью.
Закусочные рулетики из блинов с лососем
Ингредиенты:
для блинов:
- молоко - 200 мл
- мука - 150 г
- яйца - 2 шт.
- масло растительное - 1-2 ст.л.
- сахар - 1 ст.л.
- разрыхлитель - 1/2 ч.л.
- соль - 1 щепотка
для начинки:
- лосось слабосоленый - 200-250 г
- сыр сливочный - 150 г
- укроп
Приготовление:
- Взбить подсоленные яйца с сахаром, влить чуть подогретое молоко, всыпать порциями муку в смеси с разрыхлителем, добавить масло, перемешать до образования однородного теста, разогреть сковороду, испечь блинчики (7-8 шт.), дать им остыть.
- Нарезать лосось на тонкие полосы, смазать блин сыром, уложить на него рыбу, свернуть в рулет, убрать их в холодильник на треть часа. Затем, чтобы получились рулетики из блинов с лососем, нарезать свернутые блины на кусочки.
Салат с помидорами, фасолью и тунцом
Ингредиенты:
- фасоль консервированная - 250 г
- помидоры - 4 шт.
- огурцы - 2 шт.
- лимон - ½ шт.
- тунец в собственном соку - 1 банка
- лук красный - 1 головка
- масло оливковое - 1-2 ст.л.
- соль - по вкусу
- перец черный молотый - по вкусу
- итальянские травы - по вкусу
Приготовление:
- Свежие огурцы вымыть, разрезать на половинки, затем – ломтиками.
- Промыть помидоры, разрезать пополам или на четыре части. Для салата лучше использовать мелкие плоды.
Читай также: 7 секретов, как выбрать вкусное салоСлить жидкость от консервированной фасоли, выложить содержимое банки в салатницу. Сверху – нарезанные овощи.
- Тунцовое консервированное мясо покрошить вилкой на крупные кусочки, выложить поверх овощей.
- Красный лук нарезать полукольцами, украсить салат.
- Готовое блюдо сбрызнуть свежим лимонным соком и оливковым маслом, можно добавить немного итальянских трав, соль и молотый перец.
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