ТОП-3 рецепта блюд для семейного застолья

Что приготовить на семейный праздник? Ivona подготовила для Вас три вкуснейших рецепта блюд для застолья.

Куриное филе с грибами по-французски Pinterest

Куриное филе с грибами по-французски Ингредиенты: куриное филе - 400 г

шампиньоны - 250 г

майонез - 250 г

сыр твердый - 100 г

картофель - 2 шт.

помидоры - 2 шт.

лук репчатый - 1 головка Приготовление: Нарезать грибы пластинками. Лук очистить и измельчить. Поджарить на сковороде шампиньоны вместе с луком. Филе курицы порезать вдоль, на пластины и отбить. Поперчить. Форму смазать маслом. Читай также: Пицца “Бьянка“ - ну очень вкусно Выкладывать слоями: курица, немного майонеза, пластинки картофеля (порезать полукругом), майонез. Дальше грибы и лук, майонез, помидоры, полить сверху майонезом. Присыпать тертым твердым сыром. Форму для запекания закрыть крышкой и отправить в духовку минут на 40 (200 градусов). Затем крышку снять и оставить еще минут на 10. Подавать куриное филе с грибами по-французски, присыпав зеленью. Закусочные рулетики из блинов с лососем Закусочные рулетики из блинов с лососем Pinterest Ингредиенты: для блинов: молоко - 200 мл

мука - 150 г

яйца - 2 шт.

масло растительное - 1-2 ст.л.

сахар - 1 ст.л.

разрыхлитель - 1/2 ч.л.

соль - 1 щепотка для начинки: лосось слабосоленый - 200-250 г

сыр сливочный - 150 г

укроп Приготовление: Взбить подсоленные яйца с сахаром, влить чуть подогретое молоко, всыпать порциями муку в смеси с разрыхлителем, добавить масло, перемешать до образования однородного теста, разогреть сковороду, испечь блинчики (7-8 шт.), дать им остыть. Нарезать лосось на тонкие полосы, смазать блин сыром, уложить на него рыбу, свернуть в рулет, убрать их в холодильник на треть часа. Затем, чтобы получились рулетики из блинов с лососем, нарезать свернутые блины на кусочки. Салат с помидорами, фасолью и тунцом Салат с помидорами, фасолью и тунцом Pinterest Ингредиенты: фасоль консервированная - 250 г

помидоры - 4 шт.

огурцы - 2 шт.

лимон - ½ шт.

тунец в собственном соку - 1 банка

лук красный - 1 головка

масло оливковое - 1-2 ст.л.

соль - по вкусу

перец черный молотый - по вкусу

итальянские травы - по вкусу Приготовление: Свежие огурцы вымыть, разрезать на половинки, затем – ломтиками. Промыть помидоры, разрезать пополам или на четыре части. Для салата лучше использовать мелкие плоды. Читай также: 7 секретов, как выбрать вкусное сало Слить жидкость от консервированной фасоли, выложить содержимое банки в салатницу. Сверху – нарезанные овощи. Тунцовое консервированное мясо покрошить вилкой на крупные кусочки, выложить поверх овощей. Красный лук нарезать полукольцами, украсить салат. Готовое блюдо сбрызнуть свежим лимонным соком и оливковым маслом, можно добавить немного итальянских трав, соль и молотый перец. Вам будет интересно прочитать на Ivona: Курица в кисло-сладком соусе по-китайски: пошаговый рецепт

Сырный суп по-французски. Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

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