Что приготовить из шпината: 4 полезных рецепта
А вы знали, что в шпинате много витаминов и каротиноидов, которые препятствуют снижению зрения?
Суп-пюре из шпината
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- шпинат – 250 г
- оливковое масло – 2 ст. л.
- соль по вкусу
- лавровый лист
- лимонный сок
- несколько стеблей зеленого лука
- яйцо вареное – 2 шт.
Способ приготовления
- Шпинат переберите и хорошенько вымойте.
- Морковь и лук нарежьте и обжарьте вместе с лавровым листом на масле.
- Картофель почистите, порежьте, соедините с морковью и луком, залейте кипятком и готовьте до полной мягкости овощей.
- Посолите, добавьте нарезанный шпинат и доведите суп до кипения.
- Сбалансируйте вкус с помощью лимонного сока.
- Перед подачей на стол взбейте суп в блендере.
- Украсьте половинкой яйца и зеленым луком.
- Подавайте со сметаной.
Ризотто со шпинатом и грибами
Ингредиенты
- рис – 200 г
- шампиньоны – 300 г
- шпинат – 300 г
- лук репчатый – 1 шт.
- сыра – 50 г
- сухое белое вино – 200 мл
- куриный бульон – 1 л
- оливковое масло – 1 ст. л
- сока лимона – 1 ст. л
- мускатный орех – 1 щепотка
- соль по вкусу
Способ приготовления
- Грибы и шпинат промойте и нарежьте тонкими ломтиками.
- Лук мелко нашинкуйте.
- В глубокой противопригарной посуде обжарьте на оливковом масле лук.
- К луку добавьте грибы и лимонный сок.
- Обжаривайте несколько минут.
- Рис выложите в обжаренные грибы, влейте куриный бульон и вино.
- Тушите 15 минут, до готовности риса.
- За 2 минуты до готовности добавьте шпинат и мускатный орех, перемешайте.
- Снимите с огня приготовленное ризотто, посыпьте сыром и сразу подавайте на стол.
Салат из шпината с беконом и яйцом
Ингредиенты
- шпинат – 200 г
- бекон – 250 г
- яйцо – 2 шт.
- соль
- перец
Способ приготовления
- Яйца сварите, очистите и порежьте.
- Листья шпината тщательно промойте, положите в салатницу, заправьте специями и, по желанию, майонезом.
- Добавьте кусочки бекона и посыпьте салат измельченными яйцами.
Пхали их шпината
Ингредиенты
- шпинат – 1 кг
- грецкие орехи (очищенные) – 100 г
- лук репчатый – 1–2 шт.
- чеснок – 3–4 зубчика
- кинза – пучок
- гранат – 1 шт.
- кориандр – 1/2 ч. л.
- уцхо-сунели – 1/2 ч. л.
- белый винный уксус
- соль
- перец
Способ приготовления
- Тщательно промойте шпинат вместе с корешками, положите в кастрюлю с кипящей водой на 5 минут, откиньте на дуршлаг.
- Отожмите обеими руками листья – порциями, как бы делая комочки.
- Приготовьте ореховую заправку: грецкие орехи, чеснок, репчатый лук, зелень проверните через мясорубку, добавьте специи, соль и перец, тщательно перемешайте руками, чтобы получилась однородная масса.
- Пропустите отжатый шпинат через мясорубку, если лишняя влага еще есть, отожмите снова, затем смешайте ореховую заправку и шпинат.
- Добавьте пару капель белого винного уксуса – для кислинки.
- Получившуюся массу можно выложить на блюдо, разровнять рукой и сделать ножом узоры либо скатать одинаковые шарики, сделать пальцем углубление, куда положите зерна граната.
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