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Что приготовить из шпината: 4 полезных рецепта

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А вы знали, что в шпинате много витаминов и каротиноидов, которые препятствуют снижению зрения?
Что приготовить из шпината?
Что приготовить из шпината?
Pinterest

Суп-пюре из шпината

Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • шпинат – 250 г
  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • соль по вкусу
  • лавровый лист
  • лимонный сок
  • несколько стеблей зеленого лука
  • яйцо вареное – 2 шт. 

Крем-суп из шпината
Крем-суп из шпината
Pinterest

Способ приготовления

  1. Шпинат переберите и хорошенько вымойте.
  2. Морковь и лук нарежьте и обжарьте вместе с лавровым листом на масле.
  3. Картофель почистите, порежьте, соедините с морковью и луком, залейте кипятком и готовьте до полной мягкости овощей.
  4. Посолите, добавьте нарезанный шпинат и доведите суп до кипения.
  5. Сбалансируйте вкус с помощью лимонного сока.
  6. Перед подачей на стол взбейте суп в блендере.
  7. Украсьте половинкой яйца и зеленым луком.
  8. Подавайте со сметаной.

Ризотто со шпинатом и грибами

Ингредиенты

  • рис – 200 г
  • шампиньоны – 300 г
  • шпинат – 300 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • сыра – 50 г
  • сухое белое вино – 200 мл
  • куриный бульон – 1 л
  • оливковое масло – 1 ст. л
  • сока лимона – 1 ст. л 
  • мускатный орех  – 1 щепотка
  • соль по вкусу 

Ризотто со шпинатом
Ризотто со шпинатом
pixabay.com

Способ приготовления 

  1. Грибы и шпинат промойте и нарежьте тонкими ломтиками.
  2. Лук мелко нашинкуйте.
  3. В глубокой противопригарной посуде обжарьте на оливковом масле лук.
  4. К луку добавьте грибы и лимонный сок.
  5. Обжаривайте несколько минут.
  6. Рис выложите в обжаренные грибы, влейте куриный бульон и вино.
  7. Тушите 15 минут, до готовности риса.
  8. За 2 минуты до готовности добавьте шпинат и мускатный орех, перемешайте.
  9. Снимите с огня приготовленное ризотто, посыпьте сыром и сразу подавайте на стол.

Салат из шпината с беконом и яйцом

Ингредиенты

  • шпинат – 200 г
  • бекон – 250 г
  • яйцо – 2 шт.
  • соль
  • перец 

Салат со шпинатом, беконом и яйцами
Салат со шпинатом, беконом и яйцами
Pinterest

Способ приготовления 

  1. Яйца сварите, очистите и порежьте.
  2. Листья шпината тщательно промойте, положите в салатницу, заправьте специями и, по желанию, майонезом.
  3. Добавьте кусочки бекона и посыпьте салат измельченными яйцами.

Пхали их шпината

Ингредиенты

  • шпинат – 1 кг
  • грецкие орехи (очищенные) – 100 г
  • лук репчатый – 1–2 шт.
  • чеснок – 3–4 зубчика
  • кинза – пучок
  • гранат – 1 шт.
  • кориандр – 1/2 ч. л.
  • уцхо-сунели – 1/2 ч. л.
  • белый винный уксус 
  • соль 
  • перец 

Пхали из шпината
Пхали из шпината
pixabay.com

Способ приготовления 

  1. Тщательно промойте шпинат вместе с корешками, положите в кастрюлю с кипящей водой на 5 минут, откиньте на дуршлаг.
  2. Отожмите обеими руками листья  – порциями, как бы делая комочки.
  3. Приготовьте ореховую заправку: грецкие орехи, чеснок, репчатый лук, зелень проверните через мясорубку, добавьте специи, соль и перец, тщательно перемешайте руками, чтобы получилась однородная масса.
  4. Пропустите отжатый шпинат через мясорубку, если лишняя влага еще есть, отожмите снова, затем смешайте ореховую заправку и шпинат.
  5. Добавьте пару капель белого винного уксуса – для кислинки.
  6. Получившуюся массу можно выложить на блюдо, разровнять рукой и сделать ножом узоры либо скатать одинаковые шарики, сделать пальцем углубление, куда положите зерна граната.

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Теги: шпинат, рецепт, ТОП, рецепты
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Источник: ivona

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