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Успейте попробовать: маринованный редис

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Маринованный редис хорошо сочетается с основными блюдами и свежей зеленью, а еще улучшает аппетит!
Маринованный редис
Маринованный редис
pixabay.com

Ингредиенты

  • Редис - 350 г
  • Чеснок - 2 зубка
  • Чили - 1/2 стручка
  • Яблочный уксус - 50 мл
  • Сахар - 1 ст. л.
  • Соль - 1 ч. л.
  • Кайенский перец - 1/2 сушеного стручка
  • Душистый перец - 2-3 горошины
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Горчица в зернах - 1/2 ч. л.
  • Черный перец горошком - по вкусу
  • Тимьян - 2-3 ветки

Способ приготовления

  1. Хорошо промойте редис, залейте холодной водой.
  2. Затем просушите на полотенце, удалите «хвостики» и ботву.
  3. Нарежьте редис тонкими слайсами при помощи острого ножа или же воспользуйтесь кухонным комбайном.
  4. Порубите мелко чеснок и красный перец чили.  
  5. Займитесь приготовлением маринада. Вскипятите 250 мл воды, добавьте соль, сахарный песок, зерна горчицы, лавровый лист, ветки тимьяна, горошины черного и душистого перца, около половины стручка сушеного кайенского перца.
  6. Прокипятите 5 минут.
  7. Выключите огонь и влейте яблочный уксус, примерно 50 мл.
  8. Подготовьте банку, утрамбуйте туда редис, перец чили и чеснок.
  9. Залейте все горячим маринадом вместе со специями.
  10. Плотно закройте, остудите и перенесите на полку холодильника.

Совет: из перца лучше удалить семена, иначе вкус будет очень острым.

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Теги: редис, маринование, весна, рецепты, острое блюдо
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Источник: ivona

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