Успейте попробовать: маринованный редис

Маринованный редис хорошо сочетается с основными блюдами и свежей зеленью, а еще улучшает аппетит!

Ингредиенты

Редис - 350 г

Чеснок - 2 зубка

Чили - 1/2 стручка

Яблочный уксус - 50 мл

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

Кайенский перец - 1/2 сушеного стручка

Душистый перец - 2-3 горошины

Лавровый лист - 1 шт.

Горчица в зернах - 1/2 ч. л.

Черный перец горошком - по вкусу

Тимьян - 2-3 ветки

Способ приготовления

Хорошо промойте редис, залейте холодной водой. Затем просушите на полотенце, удалите «хвостики» и ботву. Нарежьте редис тонкими слайсами при помощи острого ножа или же воспользуйтесь кухонным комбайном. Порубите мелко чеснок и красный перец чили. Займитесь приготовлением маринада. Вскипятите 250 мл воды, добавьте соль, сахарный песок, зерна горчицы, лавровый лист, ветки тимьяна, горошины черного и душистого перца, около половины стручка сушеного кайенского перца. Прокипятите 5 минут. Выключите огонь и влейте яблочный уксус, примерно 50 мл. Подготовьте банку, утрамбуйте туда редис, перец чили и чеснок. Залейте все горячим маринадом вместе со специями. Плотно закройте, остудите и перенесите на полку холодильника.

Совет: из перца лучше удалить семена, иначе вкус будет очень острым.

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