Успейте попробовать: маринованный редис
Маринованный редис хорошо сочетается с основными блюдами и свежей зеленью, а еще улучшает аппетит!
Ингредиенты
- Редис - 350 г
- Чеснок - 2 зубка
- Чили - 1/2 стручка
- Яблочный уксус - 50 мл
- Сахар - 1 ст. л.
- Соль - 1 ч. л.
- Кайенский перец - 1/2 сушеного стручка
- Душистый перец - 2-3 горошины
- Лавровый лист - 1 шт.
- Горчица в зернах - 1/2 ч. л.
- Черный перец горошком - по вкусу
- Тимьян - 2-3 ветки
Способ приготовления
- Хорошо промойте редис, залейте холодной водой.
- Затем просушите на полотенце, удалите «хвостики» и ботву.
- Нарежьте редис тонкими слайсами при помощи острого ножа или же воспользуйтесь кухонным комбайном.
- Порубите мелко чеснок и красный перец чили.
- Займитесь приготовлением маринада. Вскипятите 250 мл воды, добавьте соль, сахарный песок, зерна горчицы, лавровый лист, ветки тимьяна, горошины черного и душистого перца, около половины стручка сушеного кайенского перца.
- Прокипятите 5 минут.
- Выключите огонь и влейте яблочный уксус, примерно 50 мл.
- Подготовьте банку, утрамбуйте туда редис, перец чили и чеснок.
- Залейте все горячим маринадом вместе со специями.
- Плотно закройте, остудите и перенесите на полку холодильника.
Совет: из перца лучше удалить семена, иначе вкус будет очень острым.
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