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Что приготовить из одуванчиков?

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Салат, вино или суп? Три отличных рецепта блюд из одуванчиков.
Три блюда из одуванчика
Три блюда из одуванчика
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Крем-суп из одуванчиков

Для поваров этот суп - настоящий вызов, потому что приготовить такое блюдо может только гурман, ценящий все необычное.

Ингредиенты

  • 2 полных стакана листьев одуванчика
  • 1 стакан лепестков одуванчика
  • 1 стакан нераскрытых бутонов одуванчика
  • Стебель сельдерея
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 средняя луковица
  • Сливки – 1 стакан.
  • Очищенная вода – 2 стакана.
  • Тертый сыр – 3-4 столовых ложки.
  • Сливочное масло, растопленное на водяной бане, – 1 столовая ложка.
  • Соль
  • Сушеная петрушка
  • Измельченный базилик
  • Черный перец
  • Тмин 

крем-суп из одуванчика
крем-суп из одуванчика
Pinterest

Приготовление

  1. Закипятите воду, добавьте в нее листья одуванчика. Дайте прокипеть, слейте через 5-7 минут, процедите и отбросьте листья на дуршлаг.
  2. Отдельно обжарьте лук и чеснок в сливочном масле. К уже проваренным листьям добавьте 2 стакана очищенной воды, бросьте туда бутоны, сельдерей, листья, лепестки, специи.
  3. Варите крем-суп на протяжении получаса.
  4. В готовое блюдо добавьте сыр, сливки, проварите блюдо на медленном огне еще 2 минуты. Подавая суп на стол, добавьте в него зелень и специи.

Вино из одуванчиков

Ингредиенты

  • лимоны – 2 шт.
  • сахар – 1,5 кг
  • веточки мелиссы лимонной или мяты – 3-4 шт.
  • литровая банка цветков одуванчика – 1 шт.
  • изюм – 100 г

вино из одуванчиков
вино из одуванчиков
pinterest

Приготовление

  1. Для вина нужны только лепестки одуванчиков. Поэтому прежде всего необходимо отделить их от цветоложа. Прижать лепестки лезвием и сильно дернуть за основание стебля.
  2. Положить лепестки в большую кастрюлю и залить 4 л холодной кипяченой воды. Накрыть крышкой и отставить на 24 ч.
  3. На следующий день растворить в 0,5 л кипящей воды сахар и варить на маленьком огне до готовности. Готовность сиропа проверяют так: наносят каплю на гладкую поверхность – если она не растекается, сироп готов.
  4. Настой из одуванчиков довести до кипения, снять с огня, дать полностью остыть. Затем процедить отвар через сито, лепестки удалить.
  5. Срезать с лимонов цедру, из мякоти выжать сок. Добавить в процеженный цветочный отвар сахарный сироп, изюм, мелиссу, цедру и сок лимона.
  6. Смесь тщательно перемешать, закрыть марлей и отставить на 2 дня для брожения. После первичного брожения цедру и мелиссу удалить.
  7. Перелить жидкость вместе с изюмом в большую бутыль и насадить на горлышко резиновую перчатку с небольшой дыркой в пальце.
  8. Оставить в темном месте при комнатной температуре для дальнейшего брожения. Когда брожение прекратится, отделить осадок. Перелить вино в бутылки, плотно закрыть и убрать в прохладное темное место на 3–6 месяцев для созревания.

Салат из одуванчиков 

Ингредиенты

  • Яйцо куриное - 2 штуки
  • Листья одуванчика - 400 г
  • Белый винный уксус - 2 столовые ложки
  • Тыквенное масло - 4 столовые ложки
  • Горчица -  1 чайная ложка
  • Эстрагон -  по вкусу
  • Лук репчатый - 1 головка
  • Соль - по вкусу
  • Молотый белый перец - по вкусу
  • Помидоры черри - 8 штук
  • Зелень - 1 пучок

салат из одуванчиков
салат из одуванчиков
pinterest

Приготовление

  1. Сваренные вкрутую яйца нарежьте ломтиками.
  2. Зелень одуванчиков промойте и нарежьте.
  3. Займитесь заправкой, для этого взбейте тыквенное масло с яблочным уксусом и горчицей.
  4. Добавьте соль, перец, измельченный лук и рубленую зелень.
  5. Помидоры черри нарежьте половинками. 
  6. Соедините с яйцами и зеленью одуванчиков. Заправьте салат соусом.

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Теги: одуванчики, вино из одуванчиков, салат из одуванчиков, суп, рецепт
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