Что приготовить из одуванчиков?

Салат, вино или суп? Три отличных рецепта блюд из одуванчиков.

Три блюда из одуванчика Pinterest

Крем-суп из одуванчиков

Для поваров этот суп - настоящий вызов, потому что приготовить такое блюдо может только гурман, ценящий все необычное.

Ингредиенты

2 полных стакана листьев одуванчика

1 стакан лепестков одуванчика

1 стакан нераскрытых бутонов одуванчика

Стебель сельдерея

4 зубчика чеснока

1 средняя луковица

Сливки – 1 стакан.

Очищенная вода – 2 стакана.

Тертый сыр – 3-4 столовых ложки.

Сливочное масло, растопленное на водяной бане, – 1 столовая ложка.

Соль

Сушеная петрушка

Измельченный базилик

Черный перец

Тмин

крем-суп из одуванчика Pinterest

Приготовление

Закипятите воду, добавьте в нее листья одуванчика. Дайте прокипеть, слейте через 5-7 минут, процедите и отбросьте листья на дуршлаг. Отдельно обжарьте лук и чеснок в сливочном масле. К уже проваренным листьям добавьте 2 стакана очищенной воды, бросьте туда бутоны, сельдерей, листья, лепестки, специи. Варите крем-суп на протяжении получаса. В готовое блюдо добавьте сыр, сливки, проварите блюдо на медленном огне еще 2 минуты. Подавая суп на стол, добавьте в него зелень и специи.

Вино из одуванчиков

Ингредиенты

лимоны – 2 шт.

сахар – 1,5 кг

веточки мелиссы лимонной или мяты – 3-4 шт.

литровая банка цветков одуванчика – 1 шт.

изюм – 100 г

вино из одуванчиков pinterest

Приготовление

Для вина нужны только лепестки одуванчиков. Поэтому прежде всего необходимо отделить их от цветоложа. Прижать лепестки лезвием и сильно дернуть за основание стебля. Положить лепестки в большую кастрюлю и залить 4 л холодной кипяченой воды. Накрыть крышкой и отставить на 24 ч. На следующий день растворить в 0,5 л кипящей воды сахар и варить на маленьком огне до готовности. Готовность сиропа проверяют так: наносят каплю на гладкую поверхность – если она не растекается, сироп готов. Настой из одуванчиков довести до кипения, снять с огня, дать полностью остыть. Затем процедить отвар через сито, лепестки удалить. Срезать с лимонов цедру, из мякоти выжать сок. Добавить в процеженный цветочный отвар сахарный сироп, изюм, мелиссу, цедру и сок лимона. Смесь тщательно перемешать, закрыть марлей и отставить на 2 дня для брожения. После первичного брожения цедру и мелиссу удалить. Перелить жидкость вместе с изюмом в большую бутыль и насадить на горлышко резиновую перчатку с небольшой дыркой в пальце. Оставить в темном месте при комнатной температуре для дальнейшего брожения. Когда брожение прекратится, отделить осадок. Перелить вино в бутылки, плотно закрыть и убрать в прохладное темное место на 3–6 месяцев для созревания.

Салат из одуванчиков

Ингредиенты

Яйцо куриное - 2 штуки

Листья одуванчика - 400 г

Белый винный уксус - 2 столовые ложки

Тыквенное масло - 4 столовые ложки

Горчица - 1 чайная ложка

Эстрагон - по вкусу

Лук репчатый - 1 головка

Соль - по вкусу

Молотый белый перец - по вкусу

Помидоры черри - 8 штук

Зелень - 1 пучок

салат из одуванчиков pinterest

Приготовление

Сваренные вкрутую яйца нарежьте ломтиками. Зелень одуванчиков промойте и нарежьте. Займитесь заправкой, для этого взбейте тыквенное масло с яблочным уксусом и горчицей. Добавьте соль, перец, измельченный лук и рубленую зелень. Помидоры черри нарежьте половинками. Соедините с яйцами и зеленью одуванчиков. Заправьте салат соусом.

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