Что приготовить из одуванчиков?
Салат, вино или суп? Три отличных рецепта блюд из одуванчиков.
Крем-суп из одуванчиков
Для поваров этот суп - настоящий вызов, потому что приготовить такое блюдо может только гурман, ценящий все необычное.
Ингредиенты
- 2 полных стакана листьев одуванчика
- 1 стакан лепестков одуванчика
- 1 стакан нераскрытых бутонов одуванчика
- Стебель сельдерея
- 4 зубчика чеснока
- 1 средняя луковица
- Сливки – 1 стакан.
- Очищенная вода – 2 стакана.
- Тертый сыр – 3-4 столовых ложки.
- Сливочное масло, растопленное на водяной бане, – 1 столовая ложка.
- Соль
- Сушеная петрушка
- Измельченный базилик
- Черный перец
- Тмин
Приготовление
- Закипятите воду, добавьте в нее листья одуванчика. Дайте прокипеть, слейте через 5-7 минут, процедите и отбросьте листья на дуршлаг.
- Отдельно обжарьте лук и чеснок в сливочном масле. К уже проваренным листьям добавьте 2 стакана очищенной воды, бросьте туда бутоны, сельдерей, листья, лепестки, специи.
- Варите крем-суп на протяжении получаса.
- В готовое блюдо добавьте сыр, сливки, проварите блюдо на медленном огне еще 2 минуты. Подавая суп на стол, добавьте в него зелень и специи.
Вино из одуванчиков
Ингредиенты
- лимоны – 2 шт.
- сахар – 1,5 кг
- веточки мелиссы лимонной или мяты – 3-4 шт.
- литровая банка цветков одуванчика – 1 шт.
- изюм – 100 г
Приготовление
- Для вина нужны только лепестки одуванчиков. Поэтому прежде всего необходимо отделить их от цветоложа. Прижать лепестки лезвием и сильно дернуть за основание стебля.
- Положить лепестки в большую кастрюлю и залить 4 л холодной кипяченой воды. Накрыть крышкой и отставить на 24 ч.
- На следующий день растворить в 0,5 л кипящей воды сахар и варить на маленьком огне до готовности. Готовность сиропа проверяют так: наносят каплю на гладкую поверхность – если она не растекается, сироп готов.
- Настой из одуванчиков довести до кипения, снять с огня, дать полностью остыть. Затем процедить отвар через сито, лепестки удалить.
- Срезать с лимонов цедру, из мякоти выжать сок. Добавить в процеженный цветочный отвар сахарный сироп, изюм, мелиссу, цедру и сок лимона.
- Смесь тщательно перемешать, закрыть марлей и отставить на 2 дня для брожения. После первичного брожения цедру и мелиссу удалить.
- Перелить жидкость вместе с изюмом в большую бутыль и насадить на горлышко резиновую перчатку с небольшой дыркой в пальце.
- Оставить в темном месте при комнатной температуре для дальнейшего брожения. Когда брожение прекратится, отделить осадок. Перелить вино в бутылки, плотно закрыть и убрать в прохладное темное место на 3–6 месяцев для созревания.
Салат из одуванчиков
Ингредиенты
- Яйцо куриное - 2 штуки
- Листья одуванчика - 400 г
- Белый винный уксус - 2 столовые ложки
- Тыквенное масло - 4 столовые ложки
- Горчица - 1 чайная ложка
- Эстрагон - по вкусу
- Лук репчатый - 1 головка
- Соль - по вкусу
- Молотый белый перец - по вкусу
- Помидоры черри - 8 штук
- Зелень - 1 пучок
Приготовление
- Сваренные вкрутую яйца нарежьте ломтиками.
- Зелень одуванчиков промойте и нарежьте.
- Займитесь заправкой, для этого взбейте тыквенное масло с яблочным уксусом и горчицей.
- Добавьте соль, перец, измельченный лук и рубленую зелень.
- Помидоры черри нарежьте половинками.
- Соедините с яйцами и зеленью одуванчиков. Заправьте салат соусом.
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