Мясной паштет с желе и портвейном
Очень вкусный и сытный паштет вы можете приготовить по нашему рецепту. Его изюминка это желе, портвейн и бекон.
Ингредиенты
- Филе курицы - 700 г
- Свиная грудинка - 150 г
- Печень - 150 г
- Бекон - 100 г
- Молоко - 3 ст. л.
- Белый хлеб Черствый - 1 шт.
- Шампиньоны - 8 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
- Лук репчатый - 3 шт.
- Зелень Рубленная - 2 ст. л.
- Мускатный орех - щепотка
- Гвоздика Молотая - щепотка
- Соль - по вкусу
- Черный молотый перец - по вкусу
- Коньяк - 1,5 ст. л.
- Желтки - 1 шт.
- Желе смородиновое - 50 г
- Портвейн - 2 ст. л.
- Мука - 500 г
- Масло сливочное - 250 г
- Яйцо - 3 шт.
Способ приготовления
- На мясорубке измельчите все мясо, кроме бекона.
- Добавьте оставшиеся ингредиенты и хорошо перемешайте. Накройте сверху фольгой.
- Придавите паштет сверху чем-нибудь тяжелым, пока будет охлаждаться.
- Отправьте паштет в холодильник на всю ночь.
- Положите на дно одной кастрюли кусочки бекона, сверху - мясной фарш, а затем снова положите сверху кусочки бекона.
- Сделайте водяную баню при помощи еще одной кастрюли.
- Поставьте в заранее разогретую до 175º С духовку на 2 часа.
- Выньте паштет из духовки. Разогрейте желе, перемешайте его с портвейном, залейте в отверстие. Паштет остудите и поставьте на ночь в холодильник. При подаче выньте из формы, нарежьте ломтиками. Приятного аппетита!
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