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Мясной паштет с желе и портвейном

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Очень вкусный и сытный паштет вы можете приготовить по нашему рецепту. Его изюминка это желе, портвейн и бекон.
Вкусный паштет с желе и портвейном
Вкусный паштет с желе и портвейном
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Ингредиенты

  • Филе курицы - 700 г
  • Свиная грудинка - 150 г
  • Печень - 150 г
  • Бекон - 100 г
  • Молоко - 3 ст. л.
  • Белый хлеб Черствый - 1 шт.
  • Шампиньоны - 8 шт.
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Лук репчатый - 3 шт.
  • Зелень Рубленная - 2 ст. л.
  • Мускатный орех - щепотка
  • Гвоздика Молотая - щепотка
  • Соль - по вкусу
  • Черный молотый перец - по вкусу
  • Коньяк - 1,5 ст. л.
  • Желтки - 1 шт.
  • Желе смородиновое - 50 г
  • Портвейн - 2 ст. л.
  • Мука - 500 г
  • Масло сливочное - 250 г
  • Яйцо - 3 шт.

Способ приготовления

  1. На мясорубке измельчите все мясо, кроме бекона.
  2. Добавьте оставшиеся ингредиенты и хорошо перемешайте. Накройте сверху фольгой.
  3. Придавите паштет сверху чем-нибудь тяжелым, пока будет охлаждаться.
  4. Отправьте паштет в холодильник на всю ночь. 
  5. Положите на дно одной кастрюли кусочки бекона, сверху - мясной фарш, а затем снова положите сверху кусочки бекона.
  6. Сделайте водяную баню при помощи еще одной кастрюли.
  7. Поставьте в заранее разогретую до 175º С духовку на 2  часа.
  8. Выньте паштет из духовки. Разогрейте желе, перемешайте его с портвейном, залейте в отверстие. Паштет остудите и поставьте на ночь в холодильник. При подаче выньте из формы, нарежьте ломтиками. Приятного аппетита!

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Теги: паштет, мясо, желе, рецепт
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Источник: Ivona

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