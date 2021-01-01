Зелень, которую мы игнорируем: 3 блюда из сорняков

А вы знали что пастушью сумку регулярно едят в Японии? Собрали для вас три интересных рецепта из растений, которые можно найти везде.

Сныть

Сныть знакома всем дачникам. А вот раньше это растение было одним из самых популярных продуктов питания наших предков — ее квасили, как теперь квасят капусту.

По питательности сныть не уступает крапиве: в надземной части растения содержится до 100 мг витамина С, до 8 мг каротина, кальций и кобальт, железо, бор, марганец, много белковых соединений.

Сныть помогает при воспалениях, болезнях почек и печени, анемии и авитаминозе, способствует заживлению ран, улучшает состояние кожи и волос.

Сныть Pinterest

Сныть — родственница моркови, поэтому обладает схожим с привычным корнеплодом запахом. Съедобны у нее молодые побеги, а употреблять их лучше свежими — в салатах и овощных гарнирах, или в горячих блюдах — вместо капусты.

Помидоры фаршированные снытью

Ингредиенты:

12 небольших помидоров

150 г творога

1 большой пучок сныти

горсть кедровых орехов

50 г пармезана или другого твердого сыра

Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

У помидоров срезать верхнюю треть, очистить от семян и перегородок, натереть изнутри солью. Сныть промыть и обсушить, удалить стебли, листья мелко порубить, смешать с творогом, обжаренными орешками, приправить солью и перцем. Получившейся массой нафаршировать помидоры, сверху присыпать тертым сыром и запечь в духовке при температуре 100 С около 20 минут.

Пастушья сумка

У нас пастушью сумку редко встретишь на прилавках, ее используют скорее как у лекарственное растение. А вот в Японии, Китае и Индии ее жарят, тушат, добавляют в супы и рагу, а кавказские народы кладут ее побеги в салаты.

Пастушья сумка Pinterest

Кроме большого количества витамина С, побеги пастушьей сумки содержат каротин, витамины группы В, фитонциды. А семена можно использовать вместо горчицы и перца.

Простой салат

Ингредиенты:

100 листьев пастушье сумки,

1 свежий огурец

1 помидор

1 яйцо

10 г сметаны

соль

Приготовление:

Листья пастушьей сумки перебить в блендере со сметаной и солью, получившейся смесью залить кружочки помидоров и огурцов Сверху украсить нарезанным кольцами яйцом.

Одуванчик

Одуванчик ближайший родственник рукколы, правда, только в очень юном возрасте — когда в листья еще не горькие.

О его пользе тоже есть что сказать: в нем содержатся витамины С, В1, В2, Р, РР, Е, каротин, соли железа, калия, кальция, фосфора, магния, марганца.

Это прекрасное средство для профилактики заболеваний ЖКТ, циститов, бессонницы. Еще одуванчик хорош для поддержания молодости кожи и здоровья нервной системы, он улучшает обмен веществ и полезен во время лактации, поскольку увеличивает количество молока.

Одуванчик Pinterest

Орехово-одуванчиковый смузи

Ингредиенты

3 горсти молодых листьев одуванчика

10 шт. измельченных грецких орехов

1 ст.л. меда

1 ст.л. подсолнечного масла

1 ст.л. клюквенного сока

1 ч.л. измельченного репчатого лука

Приготовление

Листья одуванчика ошпарить и дать воде стечь. Все ингредиенты смешать в блендере до однородной массы — ее можно развести минеральной водой и пить (тогда лучше готовить смесь без лука), или использовать в качестве соуса.

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