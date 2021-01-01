Пасхальный салат: Простой рецепт от Марины Боржемской
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Известный фитнес-тренер, диетолог и экс-звезда проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская поделилась новым рецептом блюда, которое можно приготовить на Пасху. Ранее знаменитость рассказала, как приготовить ПП-паску без сахара и дрожжей. Теперь она предложила подписчикам попробовать простой в приготовлении пасхальный салат.
«Простой, полезный и очень сытный салат. Ингредиенты можно оставить как крупно нарезанными, так и порубить мелко. Будет одинаково вкусно», - заинтриговала Марина.
Ингредиенты для пасхального салата
Вам понадобятся:
- брокколи - 600 г.
- куриная грудка - 500 г.
- маслины - 1 банка
- твёрдый сыр - 70 г.
- сметана - 100 г.
Как приготовить пасхальный салат
- Брокколи и куриную грудку отвариваем и нарезаем небольшими кусочками.
- Добавляем маслины (режем пополам при желании), натёртый сыр и заправляем сметаной.
Приятного аппетита!
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