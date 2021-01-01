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Пасхальный салат: Простой рецепт от Марины Боржемской

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Фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась рецептом легкого и полезного салата на Пасху 2021.
Пасхальный салат: простой рецепт от Марины Боржемской
Пасхальный салат: простой рецепт от Марины Боржемской
instagram.com/uzelkova.marina

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Известный фитнес-тренер, диетолог и экс-звезда проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская поделилась новым рецептом блюда, которое можно приготовить на Пасху. Ранее знаменитость рассказала, как приготовить ПП-паску без сахара и дрожжей. Теперь она предложила подписчикам попробовать простой в приготовлении пасхальный салат.

«Простой, полезный и очень сытный салат. Ингредиенты можно оставить как крупно нарезанными, так и порубить мелко. Будет одинаково вкусно», - заинтриговала Марина.

Ингредиенты для пасхального салата

 

Вам понадобятся:

  • брокколи - 600 г.
  • куриная грудка - 500 г.
  • маслины - 1 банка
  • твёрдый сыр - 70 г.
  • сметана - 100 г.

Как приготовить пасхальный салат

 

  1. Брокколи и куриную грудку отвариваем и нарезаем небольшими кусочками.
  2. Добавляем маслины (режем пополам при желании), натёртый сыр и заправляем сметаной.

Приятного аппетита!

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Теги: Пасха, рецепты на пасху, рецепты звезд, Марина Боржемская, правильное питание, пасхальный салат, салаты
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Источник: Ivonа bigmir)net

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