Пасхальный салат: простой рецепт от Марины Боржемской

Фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась рецептом легкого и полезного салата на Пасху 2021.

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Известный фитнес-тренер, диетолог и экс-звезда проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская поделилась новым рецептом блюда, которое можно приготовить на Пасху. Ранее знаменитость рассказала, как приготовить ПП-паску без сахара и дрожжей. Теперь она предложила подписчикам попробовать простой в приготовлении пасхальный салат.

«Простой, полезный и очень сытный салат. Ингредиенты можно оставить как крупно нарезанными, так и порубить мелко. Будет одинаково вкусно», - заинтриговала Марина.

Ингредиенты для пасхального салата

Вам понадобятся:

брокколи - 600 г.

куриная грудка - 500 г.

маслины - 1 банка

твёрдый сыр - 70 г.

сметана - 100 г.

Как приготовить пасхальный салат

Брокколи и куриную грудку отвариваем и нарезаем небольшими кусочками. Добавляем маслины (режем пополам при желании), натёртый сыр и заправляем сметаной.

Приятного аппетита!

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