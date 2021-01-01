Пасхальный веночек с яйцами

Пасхальные веночки с яйцами считаются признаком вечной жизни. Предлагаем украсить свой праздничный стол и таким сдобным блюдом.

Ингредиенты

Мука - 300 г

Дрожжи - 30 г

Сахар - 50 г

Молоко - 110 мл

Маргарин - 50 г

Соль - щепотка

Миндаль - 200 г

Сахар - 125 г

Корица - 50 г

Молоко - 5 ст. л.

Ром - 2 ст. л.

Ванилин - по вкусу

Сахарная пудра - 150 г

Сок лимонный - 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Муку положите на стол и посередине сделайте углубление, до­бавьте дрожжи, чайную ложку сахара и половину теплого молока. Смешайте с небольшим количеством муки. Затем смешайте осталь­ные составляющие и вымешивайте до тех пор, пока тесто не будет отставать от рук. Накройте тесто салфеткой и дайте постоять в теплом месте около 30 минут. Раскатайте тесто размером пример­но 30 на 40 см. Корицу, миндаль, сахар, ванилин смешайте с моло­ком и ромом, а затем намажьте этой смесью раскатанное тесто. Скатайте рулет и соедините его концы так, чтобы получился круг, дайте еще немного подойти и поставьте в предварительно разогретую до 200° С духовку. Не забудьте смазать противень жи­ром. Пирог будет готовиться около 40-50 минут. В это время приго­товьте заливку из сахарной пудры и лимонного сока.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.