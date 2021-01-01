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Пасхальный веночек с яйцами

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Пасхальные веночки с яйцами считаются признаком вечной жизни. Предлагаем украсить свой праздничный стол и таким сдобным блюдом.
Пасхальный веночек с яйцами
Пасхальный веночек с яйцами
pinterest.com

Ингредиенты

  • Мука - 300 г
  • Дрожжи - 30 г
  • Сахар - 50 г
  • Молоко - 110 мл
  • Маргарин - 50 г
  • Соль - щепотка
  • Миндаль - 200 г
  • Сахар - 125 г
  • Корица - 50 г
  • Молоко - 5 ст. л.
  • Ром - 2 ст. л.
  • Ванилин - по вкусу
  • Сахарная пудра - 150 г
  • Сок лимонный - 2-3 ст. л.

Способ приготовления

  1. Муку положите на стол и посередине сделайте углубление, до­бавьте дрожжи, чайную ложку сахара и половину теплого молока.
  2. Смешайте с небольшим количеством муки.
  3. Затем смешайте осталь­ные составляющие и вымешивайте до тех пор, пока тесто не будет отставать от рук.
  4. Накройте тесто салфеткой и дайте постоять в теплом месте около 30 минут.
  5. Раскатайте тесто размером пример­но 30 на 40 см. Корицу, миндаль, сахар, ванилин смешайте с моло­ком и ромом, а затем намажьте этой смесью раскатанное тесто.
  6. Скатайте рулет и соедините его концы так, чтобы получился круг, дайте еще немного подойти и поставьте в предварительно разогретую до 200° С  духовку.
  7. Не забудьте смазать противень жи­ром. Пирог будет готовиться около 40-50 минут.
  8. В это время приго­товьте заливку из сахарной пудры и лимонного сока.

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Теги: Пасха, сдоба, пасхальная выпечка, лучший, рецепт
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Источник: Ivona

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