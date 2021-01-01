Пасхальный веночек с яйцами
Пасхальные веночки с яйцами считаются признаком вечной жизни. Предлагаем украсить свой праздничный стол и таким сдобным блюдом.
Ингредиенты
- Мука - 300 г
- Дрожжи - 30 г
- Сахар - 50 г
- Молоко - 110 мл
- Маргарин - 50 г
- Соль - щепотка
- Миндаль - 200 г
- Сахар - 125 г
- Корица - 50 г
- Молоко - 5 ст. л.
- Ром - 2 ст. л.
- Ванилин - по вкусу
- Сахарная пудра - 150 г
- Сок лимонный - 2-3 ст. л.
Способ приготовления
- Муку положите на стол и посередине сделайте углубление, добавьте дрожжи, чайную ложку сахара и половину теплого молока.
- Смешайте с небольшим количеством муки.
- Затем смешайте остальные составляющие и вымешивайте до тех пор, пока тесто не будет отставать от рук.
- Накройте тесто салфеткой и дайте постоять в теплом месте около 30 минут.
- Раскатайте тесто размером примерно 30 на 40 см. Корицу, миндаль, сахар, ванилин смешайте с молоком и ромом, а затем намажьте этой смесью раскатанное тесто.
- Скатайте рулет и соедините его концы так, чтобы получился круг, дайте еще немного подойти и поставьте в предварительно разогретую до 200° С духовку.
- Не забудьте смазать противень жиром. Пирог будет готовиться около 40-50 минут.
- В это время приготовьте заливку из сахарной пудры и лимонного сока.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил