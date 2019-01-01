Часто в привлекательных на вид овощах содержатся опасные нитраты. Как отличить вредные овощи и фрукты и существует ли способ снизить в них количество нитратов?

В каких овощах больше всего нитратов? pixabay.com

Почему нитраты в овощах опасны?

Когда микрофлора кишечника соединяется с вредными нитратами - образуются вещества, которые воспринимаются организмом, как яд. И не смотря на то, что дозы очень малые, они способствуют тому, что кровь не так быстро переносит кислород, и со временем происходит кислородное голодание.

Гемоглобин лишается некоторых клеток, а в кровотоке образуются ядовитые нитрозамины – канцерогены. Их присутствие приводит к образованию онкоопухолей.

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Предельно допустимая норма этих вредных веществ в организме человека – 3,7 мг на 1 кг веса в сутки. Весной эта норма повышается до 5 мг.

Какие овощи накапливают больше всего нитратов?

Капуста

Редис

Огурцы

Дыня

Укроп, петрушка

Свекла

В каких овощах меньше всего нитратов?

Баклажаны

Лук сырой

Чеснок

Томаты

В любом овоще больше всего нитратов в черенках и возле самого основания, там, где кожица.

В каких овощах больше всего нитратов? pixabay.com

Как снизить количество нитратов в продуктах?

Сначала это количество нужно определить. Самый простой способ – купить нитратомер и пользоваться им. Проверяйте продукты, и выбирайте самые безопасные. Затем приступайте к тому, чтобы обезопасить продукты.

Как это сделать?

У морковки обрезайте по 1 см с обоих концов. От толстой сердцевины избавляйтесь.

Овощи очищайте от кожуры, особенно у стебля.

Стебли весенней зелени не используйте, употребляйте только листья.

Ранний редис – самый опасный из весенних овощей, в нем больше всего нитратов.

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