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В каких овощах больше всего нитратов?

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Часто в привлекательных на вид овощах содержатся опасные нитраты. Как отличить вредные овощи и фрукты и существует ли способ снизить в них количество нитратов?
В каких овощах больше всего нитратов?
В каких овощах больше всего нитратов?
pixabay.com

Почему нитраты в овощах опасны?

Когда микрофлора кишечника соединяется с вредными нитратами - образуются вещества, которые  воспринимаются организмом, как яд. И не смотря на то, что дозы очень малые, они способствуют тому, что кровь не так быстро переносит кислород, и со временем происходит кислородное голодание.

Гемоглобин лишается некоторых клеток, а в кровотоке образуются ядовитые нитрозамины – канцерогены. Их присутствие приводит к образованию онкоопухолей. 

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Предельно допустимая норма этих вредных веществ в организме человека – 3,7 мг на 1 кг веса в сутки. Весной эта норма повышается до 5 мг.

Какие овощи накапливают больше всего нитратов?

  • Капуста
  • Редис
  • Огурцы
  • Дыня
  • Укроп, петрушка
  • Свекла

В каких овощах меньше всего нитратов?

  • Баклажаны
  • Лук сырой
  • Чеснок
  • Томаты

В любом овоще больше всего нитратов в черенках и возле самого основания, там, где кожица. 

В каких овощах больше всего нитратов?
В каких овощах больше всего нитратов?
pixabay.com

Как снизить количество нитратов в продуктах?

Сначала это количество нужно определить. Самый простой способ – купить нитратомер и пользоваться им. Проверяйте продукты, и выбирайте самые безопасные. Затем приступайте к тому, чтобы обезопасить продукты.

Как это сделать?

  • У морковки обрезайте по 1 см с обоих концов. От толстой сердцевины избавляйтесь.
  • Овощи очищайте от кожуры, особенно у стебля.
  • Стебли весенней зелени не используйте, употребляйте только листья.
  • Ранний редис – самый опасный из весенних овощей, в нем больше всего нитратов. 

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