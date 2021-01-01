Австрийский пасхальный пирог – райндлинг
Райндлинг считается традиционным пасхальным блюдом, австрийских земель. А вот в немецкой кухне такой пирог относится к кексам особой формы — гугельхупф.
Ингредиенты
- Дрожжи сухие – 11 г
- Мука – 500 г
- Молоко – 250 г
- Соль – ½ ч.л.
- Сахар – 3 ст.л.+100 г
- Яйцо – 1 шт
- Сливочное масло – 150 г
- Изюм – 50 г
- Финики без косточек – 50 г
- Грецкие орехи – 50 г
- Коньяк – 2 ст.л.
- Корица – 1 ч.л.
В Нижней Каринтии райндлинг подают с «пасхальными закусками»: ветчиной, крашеными яйцами, хреном. Ветчина символизирует тело Христово, хрен — муки Христа, а форма кулича — терновый венец. Также по традиции им закусывают церковный суп или кислый суп
Способ приготовления
- Нарежьте кусочками финики и изюм.
- Залейте нарезанные сухофрукты и дайте настоятся.
- Смешайте дрожжи с 3 столовыми ложками сахара и залейте теплым молоком.
- Через небольшой промежуток времени добавьте соль, просяную муку и хорошо перемешайте.
- Добавьте 100 грамм сливочного масла и вымешайте тесто.
- Выложите тесто в миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место, чтобы тесто подошло.
- Смешайте грецкие орехи, корицу и 100 грамм сахара.
- Когда тесто увеличится в объеме в 2 раза, обомните и раскатайте в пласт толщиной 1 сантиметр.
- Смажьте тесто растопленным сливочным маслом.
- Сверху присыпьте корицей, орехами и сахаром.
- Выложите на тесто сухофрукты замоченные в коньяке.
- Сверните рулет и соедините в кольцо.
- Выложите в форму для выпечки и уберите в теплое место на 20-30 минут.
- Выпекайте в духовке 40-50 минут при температуре 180 градусов.
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