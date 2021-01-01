Австрийский пасхальный пирог – райндлинг

Райндлинг считается традиционным пасхальным блюдом, австрийских земель. А вот в немецкой кухне такой пирог относится к кексам особой формы — гугельхупф.

Ингредиенты

Дрожжи сухие – 11 г

Мука – 500 г

Молоко – 250 г

Соль – ½ ч.л.

Сахар – 3 ст.л.+100 г

Яйцо – 1 шт

Сливочное масло – 150 г

Изюм – 50 г

Финики без косточек – 50 г

Грецкие орехи – 50 г

Коньяк – 2 ст.л.

Корица – 1 ч.л.

В Нижней Каринтии райндлинг подают с «пасхальными закусками»: ветчиной, крашеными яйцами, хреном. Ветчина символизирует тело Христово, хрен — муки Христа, а форма кулича — терновый венец. Также по традиции им закусывают церковный суп или кислый суп

Способ приготовления

Нарежьте кусочками финики и изюм. Залейте нарезанные сухофрукты и дайте настоятся. Смешайте дрожжи с 3 столовыми ложками сахара и залейте теплым молоком. Через небольшой промежуток времени добавьте соль, просяную муку и хорошо перемешайте. Добавьте 100 грамм сливочного масла и вымешайте тесто. Выложите тесто в миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место, чтобы тесто подошло. Смешайте грецкие орехи, корицу и 100 грамм сахара. Когда тесто увеличится в объеме в 2 раза, обомните и раскатайте в пласт толщиной 1 сантиметр. Смажьте тесто растопленным сливочным маслом. Сверху присыпьте корицей, орехами и сахаром. Выложите на тесто сухофрукты замоченные в коньяке. Сверните рулет и соедините в кольцо. Выложите в форму для выпечки и уберите в теплое место на 20-30 минут. Выпекайте в духовке 40-50 минут при температуре 180 градусов.

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