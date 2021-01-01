Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Австрийский пасхальный пирог – райндлинг

Комментариев: 0
Райндлинг считается традиционным пасхальным блюдом, австрийских земель. А вот в немецкой кухне такой пирог относится к кексам особой формы — гугельхупф.
Австрийский пасхальный пирог – райндлинг
Австрийский пасхальный пирог – райндлинг
pixabay.com

Ингредиенты

  • Дрожжи сухие – 11 г
  • Мука – 500 г
  • Молоко – 250 г
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сахар – 3 ст.л.+100 г
  • Яйцо – 1 шт
  • Сливочное масло – 150 г
  • Изюм – 50 г
  • Финики без косточек – 50 г
  • Грецкие орехи – 50 г
  • Коньяк – 2 ст.л.
  • Корица – 1 ч.л.

В Нижней Каринтии райндлинг подают с «пасхальными закусками»: ветчиной, крашеными яйцами, хреном. Ветчина символизирует тело Христово, хрен — муки Христа, а форма кулича — терновый венец. Также по традиции им закусывают церковный суп или кислый суп

Способ приготовления

  1. Нарежьте кусочками финики и изюм.
  2. Залейте нарезанные сухофрукты и дайте настоятся.
  3. Смешайте дрожжи с 3 столовыми ложками сахара и залейте теплым молоком.
  4. Через небольшой промежуток времени добавьте соль, просяную муку и хорошо перемешайте.
  5. Добавьте 100 грамм сливочного масла и вымешайте тесто.
  6. Выложите тесто в миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место, чтобы тесто подошло.
  7. Смешайте грецкие орехи, корицу и 100 грамм сахара.
  8. Когда тесто увеличится в объеме в 2 раза, обомните и раскатайте в пласт толщиной 1 сантиметр.
  9. Смажьте тесто растопленным сливочным маслом.
  10. Сверху присыпьте корицей, орехами и сахаром.
  11. Выложите на тесто сухофрукты замоченные в коньяке.
  12. Сверните рулет и соедините в кольцо.
  13. Выложите в форму для выпечки и уберите в теплое место на 20-30 минут.
  14. Выпекайте в духовке 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: пасха, пасхальная выпечка, Пасха, рецепт, в духовке, вкусно
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь