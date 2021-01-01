Собрали для вас 5 лучших рецептов постной выпечки на любой вкус. Готовится просто, получается ароматно и красиво .

Постный кекс на отваре из яблок

Ингредиенты

Для яблочного отвара

Яблоко – 2 шт.

Вода – 400 мл

Сахар – 1 ст.л.

Для кекса:

Отвар яблочный – 250 мл

Масло растительное – 100 мл

Сахар – 150 г

Мука – 300 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Корица – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

Изюм – 0,5 ст.

Орехи- 0, 5 ст.

Вяленая вишня – 0,5 ст.

ТОП-5 лучших рецептов постной выпечки pixabay.com

Способ приготовления

Яблоки нарезать небольшими кусочками, предварительно удалив сердцевину, к ним добавить сахар и воду. Довести до кипения, а затем варить минут 10 на слабом огне. Яблочному отвару дать настояться 15 минут, затем яблоки вынуть из отвара, отделить 250 мл отвара, влить в миску, добавить сахар, соль и перемешивать до растворения. Затем добавлять постепенно просеянную муку с разрыхлителем и корицей, тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Тесто должно быть как густая смета. Добавляем крупно измельченные орехи, а также изюм и вяленую вишню, предварительно обваляв в муке, и перемешиваем. В смазанную растительным маслом форму и припыленную мукой выливаем тесто и выпекаем при 180 градусах 50 минут, готовность проверяем деревянной палочкой.

При выпечке кекс может потрескаться, но это не страшно. После того как достанете кекс из духовки, оставьте его в форме на 10 минут, а затем аккуратно извлеките и дайте остыть.

Постные вафли

ТОП-5 лучших рецептов постной выпечки pixabay.com

Ингредиенты

1 ст. овсяных хлопьев

1 ст. холодной воды

1 крупное яблоко

25 г сахара (по вкусу)

Способ приготовления

Все соединить и взбить блендером до однородной массы. Выпекать в вафельнице.

Печенье на рассоле

ТОП-5 лучших рецептов постной выпечки pixabay.com

Ингредиенты

16 столовых ложек рассола

16 столовых ложек растительного масла

16 столовых ложек сахара

400 г муки

2 чайные ложки разрыхлителя (или 1 ч.л. соды)

Способ приготовления

Смешать рассол и масло. Добавить сахар. Затем добавить разрыхлитель и муку, замесить тесто. Тесто раскатать толщиной около 5 мм и при помощи формочек (или ножом) вырезать фигурки. Можно вырезать просто маленькой рюмочкой. Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить печенье. Поставить в духовку. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут.

Коврижка кофейно-медовая

ТОП-5 лучших рецептов постной выпечки pixabay.com

Ингредиенты

мука – 1 ст.

растительное масло – 1/4 стакана

вода – 1 ст.

кофе растворимый – 1 ч.л.

корица – полчайной ложки

1-2 ст.л. изюма

1 ст.л. орехов

1 ч.л. сода пищевая

сахар – полстакана

1 ст.л. меда

Способ приготовления

Просеять в миску муку. В отдельной посуде соединить воду и кофе. Добавить мед, сахар и корицу, растительное масло. Перемешать. Соединить с мукой, вымесить, добавить ошпаренный изюм и толченые орехи. В самом конце добавить соду, чайная ложка без горки. Перемешать, выложить в форму. Выпечь при 180 градусах в течение 30 минут.

Заварные бублики

pixabay.com

Ингредиенты

Дрожжевое постное тесто

2 ст.л. сахара

1 л воды

сахар и мак для украшения

Способ приготовления

Приготовить тесто. В кастрюле закипятить воду и добавить сахар и соль. Вырезать стаканом кольца с дырочкой. Варить по полминуты на сильном огне с двух сторон. Выложить на смазанную форму и посыпать сахаром или маком, или тем и тем. Испечь до золотистой корочки.

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