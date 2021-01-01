ТОП-5 лучших рецептов постной выпечки
Собрали для вас 5 лучших рецептов постной выпечки на любой вкус. Готовится просто, получается ароматно и красиво .
Постный кекс на отваре из яблок
Ингредиенты
Для яблочного отвара
- Яблоко – 2 шт.
- Вода – 400 мл
- Сахар – 1 ст.л.
Для кекса:
- Отвар яблочный – 250 мл
- Масло растительное – 100 мл
- Сахар – 150 г
- Мука – 300 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Корица – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу
- Изюм – 0,5 ст.
- Орехи- 0, 5 ст.
- Вяленая вишня – 0,5 ст.
Способ приготовления
- Яблоки нарезать небольшими кусочками, предварительно удалив сердцевину, к ним добавить сахар и воду.
- Довести до кипения, а затем варить минут 10 на слабом огне.
- Яблочному отвару дать настояться 15 минут, затем яблоки вынуть из отвара, отделить 250 мл отвара, влить в миску, добавить сахар, соль и перемешивать до растворения.
- Затем добавлять постепенно просеянную муку с разрыхлителем и корицей, тщательно перемешать, чтобы не было комочков.
- Тесто должно быть как густая смета. Добавляем крупно измельченные орехи, а также изюм и вяленую вишню, предварительно обваляв в муке, и перемешиваем.
- В смазанную растительным маслом форму и припыленную мукой выливаем тесто и выпекаем при 180 градусах 50 минут, готовность проверяем деревянной палочкой.
При выпечке кекс может потрескаться, но это не страшно. После того как достанете кекс из духовки, оставьте его в форме на 10 минут, а затем аккуратно извлеките и дайте остыть.
Постные вафли
Ингредиенты
- 1 ст. овсяных хлопьев
- 1 ст. холодной воды
- 1 крупное яблоко
- 25 г сахара (по вкусу)
Способ приготовления
- Все соединить и взбить блендером до однородной массы.
- Выпекать в вафельнице.
Печенье на рассоле
Ингредиенты
- 16 столовых ложек рассола
- 16 столовых ложек растительного масла
- 16 столовых ложек сахара
- 400 г муки
- 2 чайные ложки разрыхлителя (или 1 ч.л. соды)
Способ приготовления
- Смешать рассол и масло. Добавить сахар. Затем добавить разрыхлитель и муку, замесить тесто.
- Тесто раскатать толщиной около 5 мм и при помощи формочек (или ножом) вырезать фигурки.
- Можно вырезать просто маленькой рюмочкой.
- Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом.
- Выложить печенье. Поставить в духовку.
- Выпекать при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут.
Коврижка кофейно-медовая
Ингредиенты
- мука – 1 ст.
- растительное масло – 1/4 стакана
- вода – 1 ст.
- кофе растворимый – 1 ч.л.
- корица – полчайной ложки
- 1-2 ст.л. изюма
- 1 ст.л. орехов
- 1 ч.л. сода пищевая
- сахар – полстакана
- 1 ст.л. меда
Способ приготовления
- Просеять в миску муку. В отдельной посуде соединить воду и кофе.
- Добавить мед, сахар и корицу, растительное масло. Перемешать.
- Соединить с мукой, вымесить, добавить ошпаренный изюм и толченые орехи.
- В самом конце добавить соду, чайная ложка без горки. Перемешать, выложить в форму.
- Выпечь при 180 градусах в течение 30 минут.
Заварные бублики
Ингредиенты
Дрожжевое постное тесто
- 2 ст.л. сахара
- 1 л воды
- сахар и мак для украшения
Способ приготовления
- Приготовить тесто. В кастрюле закипятить воду и добавить сахар и соль.
- Вырезать стаканом кольца с дырочкой.
- Варить по полминуты на сильном огне с двух сторон.
- Выложить на смазанную форму и посыпать сахаром или маком, или тем и тем. Испечь до золотистой корочки.
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