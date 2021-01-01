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ТОП-5 лучших рецептов постной выпечки

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Собрали для вас 5 лучших рецептов постной выпечки на любой вкус. Готовится просто, получается ароматно и красиво .
ТОП-5 лучших рецептов постной выпечки
ТОП-5 лучших рецептов постной выпечки
pixabay.com

Постный кекс на отваре из яблок

Ингредиенты

Для яблочного отвара

  • Яблоко – 2 шт.
  • Вода – 400 мл
  • Сахар – 1 ст.л.

Для кекса:

  • Отвар яблочный – 250 мл
  • Масло растительное – 100 мл
  • Сахар – 150 г
  • Мука – 300 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Корица – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу
  • Изюм – 0,5 ст.
  • Орехи- 0, 5 ст.
  • Вяленая вишня – 0,5 ст.

ТОП-5 лучших рецептов постной выпечки
ТОП-5 лучших рецептов постной выпечки
pixabay.com

Способ приготовления

  1. Яблоки нарезать небольшими кусочками, предварительно удалив сердцевину, к ним добавить сахар и воду.
  2. Довести до кипения, а затем варить минут 10 на слабом огне. 
  3. Яблочному отвару дать настояться 15 минут, затем яблоки вынуть из отвара, отделить 250 мл отвара, влить в миску, добавить сахар, соль и перемешивать до растворения. 
  4. Затем добавлять постепенно просеянную муку с разрыхлителем и корицей, тщательно перемешать, чтобы не было комочков.
  5. Тесто должно быть как густая смета. Добавляем крупно измельченные орехи, а также изюм и вяленую вишню, предварительно обваляв в муке, и перемешиваем.
  6. В смазанную растительным маслом форму и припыленную мукой выливаем тесто и выпекаем при 180 градусах 50 минут, готовность проверяем деревянной палочкой.

При выпечке кекс может потрескаться, но это не страшно. После того как достанете кекс из духовки, оставьте его в форме на 10 минут, а затем аккуратно извлеките и дайте остыть.

Постные вафли

ТОП-5 лучших рецептов постной выпечки
ТОП-5 лучших рецептов постной выпечки
pixabay.com

Ингредиенты

  • 1 ст. овсяных хлопьев
  • 1 ст. холодной воды
  • 1 крупное яблоко
  • 25 г сахара (по вкусу)

Способ приготовления

  1. Все соединить и взбить блендером до однородной массы.
  2. Выпекать в вафельнице.

Печенье на рассоле

ТОП-5 лучших рецептов постной выпечки
ТОП-5 лучших рецептов постной выпечки
pixabay.com

Ингредиенты

  • 16 столовых ложек рассола
  • 16 столовых ложек растительного масла
  • 16 столовых ложек сахара
  • 400 г муки
  • 2 чайные ложки разрыхлителя (или 1 ч.л. соды)

Способ приготовления

  1. Смешать рассол и масло. Добавить сахар. Затем добавить разрыхлитель и муку, замесить тесто.
  2. Тесто раскатать толщиной около 5 мм и при помощи формочек (или ножом) вырезать фигурки.
  3. Можно вырезать просто маленькой рюмочкой.
  4. Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом.
  5. Выложить печенье. Поставить в духовку.
  6. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут.

Коврижка кофейно-медовая

ТОП-5 лучших рецептов постной выпечки
ТОП-5 лучших рецептов постной выпечки
pixabay.com

Ингредиенты

  • мука – 1 ст.
  • растительное масло – 1/4 стакана
  • вода – 1 ст.
  • кофе растворимый – 1 ч.л.
  • корица – полчайной ложки
  • 1-2 ст.л. изюма
  • 1 ст.л. орехов
  • 1 ч.л. сода пищевая
  • сахар – полстакана
  • 1 ст.л. меда

Способ приготовления

  1. Просеять в миску муку. В отдельной посуде соединить воду и кофе.
  2. Добавить мед, сахар и корицу, растительное масло. Перемешать.
  3. Соединить с мукой, вымесить, добавить ошпаренный изюм и толченые орехи.
  4. В самом конце добавить соду, чайная ложка без горки. Перемешать, выложить в форму.
  5. Выпечь при 180 градусах в течение 30 минут.

Заварные бублики

pixabay.com

Ингредиенты

Дрожжевое постное тесто

  • 2 ст.л. сахара
  • 1 л воды
  • сахар и мак для украшения

Способ приготовления

  1. Приготовить тесто. В кастрюле закипятить воду и добавить сахар и соль.
  2. Вырезать стаканом кольца с дырочкой.
  3. Варить по полминуты на сильном огне с двух сторон.
  4. Выложить на смазанную форму и посыпать сахаром или маком, или тем и тем. Испечь до золотистой корочки.

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Теги: постная выпечка, вафли, пончики, пост, выпечка
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Источник: Ivona

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