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Пасхальный барашек: как приготовить

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Пасхальная выпечка не ограничивается одними куличами, давайте приготовим традиционное угощение – сдобные булочки в виде барашек!
Пасхальный барашек
Пасхальный барашек
pixabay.com

Барашек издавна считается жертвенным животным – еще со времен ветхозаветного праздника Пасхи. В наши дни ягненок символизирует Иисуса Христа и его искупление своей смертью грехов человечества. Поэтому на пасхальном столе католиков обязательно присутствует барашек – жареный или приготовленный из сдобного теста.

Ингредиенты

  • Мука - 500 г
  • Прессованные дрожжи - 25 г
  • Молоко - 150 мл
  • Саха - 125 г
  • Яйца - 3 шт.+ 1 шт. для смазывания
  • Размягченное сливочное масло - 100 г
  • Ванильный сахар
  • Щепотка соли
  • Мак, мёд - по вкусу
  • Изюм для украшения

Способ приготовления

  1. Молоко подогреть, чтобы было теплым. Дрожжи покрошить в небольшую миску, добавить немного сахара, теплое молоко и часть муки (где-то 100 г). Вымесить опару и поставить бродить в теплое место где-то на 20 минут.
  2. Оставшийся сахар и ванильный сахар взбить с яйцами. Нужно чтобы сахар растворился. Размягченное масло растереть с 1 стаканом муки.
  3. В большой миске смешать опару, яичную массу, растертое масло, оставшуюся муку и соль. Замесить тесто. Оно будет немного липнуть к рукам, то так и должно быть! Поставить его в теплое место. Во время брожения нужно сделать несколько обминок. Оно должно вырасти в 2 раза. Затем его нужно снова вымесить и оставить, чтобы оно выросло так же и снова обмять.
  4. Пока тесто подходит можно вырезать схему барашка из бумаги.
  5. Присыпать стол мукой. Оторвать часть теста и раскатать в круглую лепешку. Положить сверху трафарет и аккуратно вырезать барашков. Это самая кропотливая часть работы, поскольку их размер небольшой. Труднее всего вырезать лапки. Выложить барашек на противень, выстеленный бумагой для выпечки и смазанную маслом. 
  6. Из части оставшегося теста раскатать тонкую, не очень широкую полоску. Смочить ее водой и равномерно нанести слой жидкого мёда и присыпать маком. Завернуть полоску в плотный рулет. Разрезать на тонкие ломтики.
  7. Фигурки смочить водой. Уложить сверху маковые рулетики вплотную друг к другу. Вырезать из теста “ушко“ и приклеить к “голове“. Сделать глаза из изюминок. Еще раз смочить всю поверхность водой. Оставить расстояться.
  8. Духовку разогреть до 200 градусов. Подросших барашков смазать яйцом, взбитым с водой, и выпекать до румяного цвета.

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Теги: паска пасхальний, Пасха, рецепт, Супер, рецепт пасхального печенья
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Источник: Ivona

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