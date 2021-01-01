Пасхальный барашек: как приготовить

Пасхальная выпечка не ограничивается одними куличами, давайте приготовим традиционное угощение – сдобные булочки в виде барашек!

Барашек издавна считается жертвенным животным – еще со времен ветхозаветного праздника Пасхи. В наши дни ягненок символизирует Иисуса Христа и его искупление своей смертью грехов человечества. Поэтому на пасхальном столе католиков обязательно присутствует барашек – жареный или приготовленный из сдобного теста.

Ингредиенты

Мука - 500 г

Прессованные дрожжи - 25 г

Молоко - 150 мл

Саха - 125 г

Яйца - 3 шт.+ 1 шт. для смазывания

Размягченное сливочное масло - 100 г

Ванильный сахар

Щепотка соли

Мак, мёд - по вкусу

Изюм для украшения

Способ приготовления

Молоко подогреть, чтобы было теплым. Дрожжи покрошить в небольшую миску, добавить немного сахара, теплое молоко и часть муки (где-то 100 г). Вымесить опару и поставить бродить в теплое место где-то на 20 минут. Оставшийся сахар и ванильный сахар взбить с яйцами. Нужно чтобы сахар растворился. Размягченное масло растереть с 1 стаканом муки. В большой миске смешать опару, яичную массу, растертое масло, оставшуюся муку и соль. Замесить тесто. Оно будет немного липнуть к рукам, то так и должно быть! Поставить его в теплое место. Во время брожения нужно сделать несколько обминок. Оно должно вырасти в 2 раза. Затем его нужно снова вымесить и оставить, чтобы оно выросло так же и снова обмять. Пока тесто подходит можно вырезать схему барашка из бумаги. Присыпать стол мукой. Оторвать часть теста и раскатать в круглую лепешку. Положить сверху трафарет и аккуратно вырезать барашков. Это самая кропотливая часть работы, поскольку их размер небольшой. Труднее всего вырезать лапки. Выложить барашек на противень, выстеленный бумагой для выпечки и смазанную маслом. Из части оставшегося теста раскатать тонкую, не очень широкую полоску. Смочить ее водой и равномерно нанести слой жидкого мёда и присыпать маком. Завернуть полоску в плотный рулет. Разрезать на тонкие ломтики. Фигурки смочить водой. Уложить сверху маковые рулетики вплотную друг к другу. Вырезать из теста “ушко“ и приклеить к “голове“. Сделать глаза из изюминок. Еще раз смочить всю поверхность водой. Оставить расстояться. Духовку разогреть до 200 градусов. Подросших барашков смазать яйцом, взбитым с водой, и выпекать до румяного цвета.

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