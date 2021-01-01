Секреты армянской кухни: паштет из красной фасоли
Пока все еще длится Великий пост и верующие отказываются от мясной и молочной пищи, всегда найдётся интересное, постное блюдо, которое можно приготовить.
До конца поста осталось всего-ничего, так что пока что вы можете побаловать себя вкусным
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паштетом. А Вы пробовали? Важно, что рецепт этот абсолютно не сложный, а процесс - не трудоёмкий. Каждая хозяйка знает, что заранее замоченная фасоль варится намного быстрее. Остальное дело за малым.
- Фасоль - 150 гр.
- Чеснок - 2-3 средних зубочка
- Орех грецкий - 30 гр. крупно молотого
- Соль крупная
- Перец молотый, черный - по вкусу
Приготовление
- Фасоль сварить до полной готовности. Чеснок с фасолью растереть погружным блендером (можно через мясорубку пропустить).
- Добавить специи и орехи.
- Выкладываем на блюдо. Украшаем гранатовыми зернами и орехами.
Кисло-сладкий гранат и солёный паштет отлично гармонируют. Попробуйте!
А ещё можете облегчить свою задачу и заказать У Нелли. Всегда готовлю из свежих продуктов, с большим удовольствием и доброй душой.
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