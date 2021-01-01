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Секреты армянской кухни: паштет из красной фасоли

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Пока все еще длится Великий пост и верующие отказываются от мясной и молочной пищи, всегда найдётся интересное, постное блюдо, которое можно приготовить.
Секреты армянской кухни: паштет из красной фасоли
Секреты армянской кухни: паштет из красной фасоли
www.facebook.com/eda.u.nelly

До конца поста осталось всего-ничего, так что пока что вы можете побаловать себя вкусным

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паштетом. А Вы пробовали? Важно, что рецепт этот абсолютно не сложный, а процесс - не трудоёмкий. Каждая хозяйка знает, что заранее замоченная фасоль варится намного быстрее. Остальное дело за малым.

  • Фасоль - 150 гр.
  • Чеснок - 2-3 средних зубочка
  • Орех грецкий - 30 гр. крупно молотого
  • Соль крупная
  • Перец молотый, черный - по вкусу

Приготовление

  1. Фасоль сварить до полной готовности. Чеснок с фасолью растереть погружным блендером (можно через мясорубку пропустить).
  2. Добавить специи и орехи.
  3. Выкладываем на блюдо. Украшаем гранатовыми зернами и орехами.

Кисло-сладкий гранат и солёный паштет отлично гармонируют. Попробуйте!

А ещё можете облегчить свою задачу и заказать У Нелли. Всегда готовлю из свежих продуктов, с большим удовольствием и доброй душой.

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Теги: армянская кухня, фасоль, паштет, к Пасхе, постная еда
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Источник: Ivona

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