Секреты армянской кухни: паштет из красной фасоли

Пока все еще длится Великий пост и верующие отказываются от мясной и молочной пищи, всегда найдётся интересное, постное блюдо, которое можно приготовить.

До конца поста осталось всего-ничего, так что пока что вы можете побаловать себя вкусным

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паштетом. А Вы пробовали? Важно, что рецепт этот абсолютно не сложный, а процесс - не трудоёмкий. Каждая хозяйка знает, что заранее замоченная фасоль варится намного быстрее. Остальное дело за малым.

Фасоль - 150 гр.

Чеснок - 2-3 средних зубочка

Орех грецкий - 30 гр. крупно молотого

Соль крупная

Перец молотый, черный - по вкусу

Приготовление

Фасоль сварить до полной готовности. Чеснок с фасолью растереть погружным блендером (можно через мясорубку пропустить). Добавить специи и орехи. Выкладываем на блюдо. Украшаем гранатовыми зернами и орехами.

Кисло-сладкий гранат и солёный паштет отлично гармонируют. Попробуйте!

А ещё можете облегчить свою задачу и заказать У Нелли. Всегда готовлю из свежих продуктов, с большим удовольствием и доброй душой.

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