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Капкейки с кроликами на Пасху

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Вдруг вы не печете пасхи? Советуем приготовить милые и нежные капкейки. Их можно украсить цветочками и шоколадными кроликами, тогда ваш праздничный стол удастся на все 100%.
Капкейки с кроликами на Пасху
Капкейки с кроликами на Пасху
pixabay.com

Ингредиенты

  • Яйца – 3 шт.
  • Молоко – 100 мл
  • Ваниль – по вкусу
  • Сахар – 175 г
  • Кокосовая стружка – 100 г
  • Мука – 400 г
  • Разрыхлитель – 200 г
  • Сливочное масло (растопленное) – 50 г
  • Белый шоколад – 100 г

Для глазури

  • Шоколад (белый) – 100 г
  • Сливочное масло – 200 г
  • Сахарная пудра – 225 г

Для украшения

  • Кокосовая стружка – 25 г
  • Маленькие шоколадные кролики – 12 шт.
  • Конфеты в виде яиц и цветов 
    Капкейки с кроликами на Пасху
    Капкейки с кроликами на Пасху
    pixabay.com

Приготовление 

  1. Застелите формочки для кексов бумажными вкладышами. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Взбейте вместе яйца, молоко и ваниль.
  3. Измельчить кокосовую стружку в блендере вместе с сахаром в мелкую крошку. Переложите в большую миску с мукой и разрыхлителем, перемешайте. Добавьте яичную смесь, растопленное сливочное масло и шоколад, перемешайте до получения однородной массы.
  4. Выложить тесто в формочки и выпекайте в течение 18-20 минут на среднем уровне до золотистого цвета. Готовность проверить зубочисткой. Остудить кексы на решетке.
  5. Высыпайте кокосовую стружку на противень и ставьте в духовку примерно на 10 минут, чтобы она слегка подрумянилась. Охладите.
  6. Готовим глазурь. Вылейте растопленный шоколад, сливочное масло и сахарную пудру в большую миску и взбейте миксером.
  7. Ложкой или с помощью кондитерского мешка нанести глазурь на кексы.
  8. Посыпьте пасхальные капкейки кокосовой стружкой и украсьте фигурками зайцев, яиц и цветов.

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Источник: Ivona

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