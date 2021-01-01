Капкейки с кроликами на Пасху

Вдруг вы не печете пасхи? Советуем приготовить милые и нежные капкейки. Их можно украсить цветочками и шоколадными кроликами, тогда ваш праздничный стол удастся на все 100%.

Капкейки с кроликами на Пасху pixabay.com