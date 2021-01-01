Капкейки с кроликами на Пасху
Вдруг вы не печете пасхи? Советуем приготовить милые и нежные капкейки. Их можно украсить цветочками и шоколадными кроликами, тогда ваш праздничный стол удастся на все 100%.
Ингредиенты
- Яйца – 3 шт.
- Молоко – 100 мл
- Ваниль – по вкусу
- Сахар – 175 г
- Кокосовая стружка – 100 г
- Мука – 400 г
- Разрыхлитель – 200 г
- Сливочное масло (растопленное) – 50 г
- Белый шоколад – 100 г
Для глазури
- Шоколад (белый) – 100 г
- Сливочное масло – 200 г
- Сахарная пудра – 225 г
Для украшения
- Кокосовая стружка – 25 г
- Маленькие шоколадные кролики – 12 шт.
- Конфеты в виде яиц и цветов
Приготовление
- Застелите формочки для кексов бумажными вкладышами. Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Взбейте вместе яйца, молоко и ваниль.
- Измельчить кокосовую стружку в блендере вместе с сахаром в мелкую крошку. Переложите в большую миску с мукой и разрыхлителем, перемешайте. Добавьте яичную смесь, растопленное сливочное масло и шоколад, перемешайте до получения однородной массы.
- Выложить тесто в формочки и выпекайте в течение 18-20 минут на среднем уровне до золотистого цвета. Готовность проверить зубочисткой. Остудить кексы на решетке.
- Высыпайте кокосовую стружку на противень и ставьте в духовку примерно на 10 минут, чтобы она слегка подрумянилась. Охладите.
- Готовим глазурь. Вылейте растопленный шоколад, сливочное масло и сахарную пудру в большую миску и взбейте миксером.
- Ложкой или с помощью кондитерского мешка нанести глазурь на кексы.
- Посыпьте пасхальные капкейки кокосовой стружкой и украсьте фигурками зайцев, яиц и цветов.
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