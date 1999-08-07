Необычный торт «Пасхальный кролик»
Такой торт станет не просто украшением стола, но и вкусным десертом для всей семьи.
Ингредиенты
- 1 готовый круглый бисквит
- 700 г масляного крема
- 100 г драже
- лакричные конфеты
- 3-4 стакана кокосовой стружкой
- 4 капли зеленого пищевого красителя
Способ приготовления
- Приготовленный заранее бисквит разрезать пополам. Смазать верх кремом и соединить две половинки.
- Поставить торт плоским краем на тарелку и вырезать треугольник ближе к одному краю бисквита, тем самым формируя изгиб шеи будущего кролика.
- Отрезанный кусочек приставить сзади, это будет - хвостик.
- Обмазать торт кремом. Посыпать торт кокосовой стружкой. Из драже сделать глазки и нос. Из лакричных конфет сделать усики.
- Вырезать ушки из розовой бумаги, сложить пополам в середине, чтобы получился сгиб, установить на торте.
- Примерно 1 стакан кокосовой стружки смешать с 4 каплями зеленого пищевого красителя, чтобы сделать имитацию травки. Выложить на тарелку вокруг кролика.
Крем масляный
Ингредиенты
- Масло сливочное – 100 г
- Сахар – 2 ст.л.
- Яйца – 1 шт
- Молоко – 2 шт
Способ приготовления
- Налейте в кастрюлю молоко, добавьте сахар и, размешивая, доведите смесь до кипения.
- В отдельной посуде взбейте яйца и продолжая взбивать, влейте тонкой струей горячее молоко с сахаром.
- Перемешайте и полученную смесь доведите почти до кипения.
- Охладите молочный сироп до комнатной температуры.
- Разогрейте масло в кастрюле до консистенции густой сметаны.
- Взбейте масло веничком до пышной массы белого цвета.
- Продолжая взбивать масло постепенно вливайте охлажденный молочный сироп и взбивайте.
Бисквит классический
Ингредиенты
- Яйца 4 шт
- Мука 100 г
- Сахар 150 г
Способ приготовления
- Аккуратно отделите белки от желтков в разные миски, следите за тем, чтобы ни капли желтка не попало в белки. Желтки кладем в отдельную миску.
- К желткам добавляем половину сахара и хорошо растираем. Желтки отставляем в сторону и начинаем взбивать белки.
- Лопасти миксера должны быть сухими и чистыми.
- Взбиваем белки на средней скорости миксера до пышной пены. Постепенно, не прекращая взбивание, добавьте сахар. Всыпали весь сахар и продолжаем взбивать белки до вот такого состояния.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил