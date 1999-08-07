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Необычный торт «Пасхальный кролик»

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Такой торт станет не просто украшением стола, но и вкусным десертом для всей семьи.
Необычный торт «Пасхальный кролик»
Необычный торт «Пасхальный кролик»
pinterest.com

Ингредиенты

  • 1 готовый круглый бисквит
  • 700 г масляного крема
  • 100 г драже
  • лакричные конфеты
  • 3-4 стакана кокосовой стружкой
  • 4 капли зеленого пищевого красителя

Способ приготовления

  1. Приготовленный заранее бисквит разрезать пополам. Смазать верх кремом и соединить две половинки.
  2. Поставить торт плоским краем на тарелку и вырезать треугольник ближе к одному краю бисквита, тем самым  формируя изгиб шеи будущего кролика.
  3. Отрезанный кусочек приставить сзади, это будет - хвостик.
  4. Обмазать торт кремом. Посыпать торт кокосовой стружкой. Из драже сделать глазки и нос. Из лакричных конфет сделать усики.
  5. Вырезать ушки из розовой бумаги, сложить пополам в середине, чтобы получился сгиб, установить на торте.
  6. Примерно 1 стакан кокосовой стружки смешать с 4 каплями зеленого пищевого красителя, чтобы сделать имитацию травки. Выложить на тарелку вокруг кролика.

Крем масляный 

Ингредиенты

  • Масло сливочное – 100 г
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Яйца – 1 шт
  • Молоко – 2 шт

Необычный торт «Пасхальный кролик»
Необычный торт «Пасхальный кролик»
pinterest.com

Способ приготовления

  1. Налейте в кастрюлю молоко, добавьте сахар и, размешивая, доведите смесь до кипения.
  2. В отдельной посуде взбейте яйца и продолжая взбивать, влейте тонкой струей горячее молоко с сахаром.
  3. Перемешайте и полученную смесь доведите почти до кипения.
  4. Охладите молочный сироп до комнатной температуры.
  5. Разогрейте масло в кастрюле до консистенции густой сметаны.
  6. Взбейте масло веничком до пышной массы белого цвета.
  7. Продолжая взбивать масло постепенно вливайте охлажденный молочный сироп и взбивайте.

Бисквит классический 

Ингредиенты 

  • Яйца 4 шт
  • Мука 100 г
  • Сахар 150 г

Способ приготовления 

  1. Аккуратно отделите белки от желтков в разные миски, следите за тем, чтобы ни капли желтка не попало в белки. Желтки кладем в отдельную миску.
  2. К желткам добавляем половину сахара и хорошо растираем. Желтки отставляем в сторону и начинаем взбивать белки.
  3. Лопасти миксера должны быть сухими и чистыми.
  4. Взбиваем белки на средней скорости миксера до пышной пены. Постепенно, не прекращая взбивание, добавьте сахар. Всыпали весь сахар и продолжаем взбивать белки до вот такого состояния.

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Теги: лучшее, Пасха, как приготовить, торт, украшение на Пасху
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Источник: ivona

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