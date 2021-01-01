Международный день кофе: ТОП-3 классных рецепта
17 апреля в мире отмечают День кофе, а вот жители Италии – день эспрессо. Международный день кофе – это профессиональный праздник барист и всех поклонников крепкого напитка.
А началось все в далёком 1938 году, когда владелец одного миланского бара Ачиль Гаджиа получил патент на производство кофеварок. Именно благодаря кофеварке итальянцы, а позднее и весь мир, впервые попробовали эспрессо. Главный секрет приготовления в том, что горячая вода под высоким давлением пропускается через спрессованный молотый кофе.
Классический рецепт кофе по-ирландски
Ингредиенты:
- Горячий чёрный кофе – 80 мл
- Ирландский виски – 40 мл
- Коричневый сахар – 1 ч. л.
- Взбитые сливки – 30 мл
Приготовление:
- Нагреть посуду (чашку или стакан) емкостью не менее 150 мл.
- Добавить в стакан коричневый сахар. Затем добавить горячий кофе и виски, тщательно размешать до растворения сахара.
- Хорошо взбить сливки высокой жирности, поместить на поверхность кофе с помощью ложки.
- После этого напиток не перемешивать.
Латте с тыквенным сиропом
Для тыквенного сиропа:
- Очищенная тыква - 400 г
- Вода – 240 мл
- Сахар – 200 г
- Молотая корица – 1,5 ст.л.
- Молотая гвоздика – 1 ст.л.
- Мускатный орех – 1,5 ч.л.
- Молотый имбирь – 1,5 ч.л.
- Анис – 2 звездочки
Для латте:
- Кофе - 500 мл
- Молоко - 120 мл
- Сливки - 120 мл
Способ приготовления:
- Вымойте тыкву, нарежьте на кусочки и выложите на противень.
- Выпекайте тыкву в духовке 40 минут при температуре 200 градусов.
- Готовую тыкву пропустите через блендер.
- Добавьте воду, сахар и специи.
- Готовьте смесь на небольшом огне 12-15 минут все время размешивая сироп.
- Заварите кофе и добавьте сироп и половину молока.
- Вторую часть молока взбейте со сливками и готовую пену вылейте на напиток.
Сырный кофе
Ингредиенты
- Кофе натуральный – 2 ч. л.
- Вода – 100 мл
- Сливки – 50 мл
- Сыр сливочный – 50 г
- Сахарная пудра – 0,5 ч. л.
- Соль – щепотка
Способ приготовления
- Варим кофе: в турку наливаем 100 мл воды комнатной температуры, добавляем щепотку соли и кофе, перемешиваем и ставим турку на самый маленький огонь. Держим турку с кофе на огне до тех пор, пока на поверхности не начнёт образовываться кофейная пенная шапка.
- Снимаем кофе с огня, дожидаемся, пока пенка осядет, снова возвращаем кофе на огонь, повторяем эту процедуру дважды. Затем отставляем турку в сторону, добавляем в нее одну чайную ложку холодной воды и накрываем турку блюдцем. Через минуту кофе готов!
- Сливки наливаем в кастрюльку, нагреваем, не доводя до кипения.
- В горячие сливки добавляем половину чайной ложки сахарной пудры, 50 г сливочного сыра и горячий свежесваренный кофе.
- Взбиваем напиток при помощи погружного блендера в течение десяти секунд на больших оборотах.
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