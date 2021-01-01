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Международный день кофе: ТОП-3 классных рецепта

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17 апреля в мире отмечают День кофе, а вот жители Италии – день эспрессо. Международный день кофе – это профессиональный праздник барист и всех поклонников крепкого напитка.
Международный день кофе - 17 апреля
Международный день кофе - 17 апреля
pixabay.com

А началось все в далёком 1938 году, когда владелец одного миланского бара Ачиль Гаджиа получил патент на производство кофеварок. Именно благодаря кофеварке итальянцы, а позднее и весь мир, впервые попробовали эспрессо. Главный секрет приготовления в том, что горячая вода под высоким давлением пропускается через спрессованный молотый кофе.

Классический рецепт кофе по-ирландски

Ингредиенты:

  • Горячий чёрный кофе – 80 мл
  • Ирландский виски – 40 мл
  • Коричневый сахар – 1 ч. л.
  • Взбитые сливки – 30 мл

Приготовление:

  1. Нагреть посуду (чашку или стакан) емкостью не менее 150 мл.
  2. Добавить в стакан коричневый сахар. Затем добавить горячий кофе и виски, тщательно размешать до растворения сахара.
  3. Хорошо взбить сливки высокой жирности, поместить на поверхность кофе с помощью ложки.
  4. После этого напиток не перемешивать.

Международный день кофе - 17 апреля
Международный день кофе - 17 апреля
pixabay.com
Латте с тыквенным сиропом 

Для тыквенного сиропа:

  • Очищенная тыква - 400 г
  • Вода – 240 мл
  • Сахар – 200  г
  • Молотая корица – 1,5 ст.л.
  • Молотая гвоздика – 1 ст.л.
  • Мускатный орех – 1,5 ч.л.
  • Молотый имбирь – 1,5 ч.л.
  • Анис – 2 звездочки

Для латте:

  • Кофе - 500 мл
  • Молоко - 120 мл
  • Сливки - 120 мл

Способ приготовления:

  1. Вымойте тыкву, нарежьте на кусочки и выложите на противень.
  2. Выпекайте тыкву в духовке 40 минут при температуре 200 градусов.
  3. Готовую тыкву пропустите через блендер.
  4. Добавьте воду, сахар и специи.
  5. Готовьте смесь на небольшом огне 12-15 минут все время размешивая сироп.
  6. Заварите кофе и добавьте сироп и половину молока.
  7. Вторую часть молока взбейте со сливками и готовую пену вылейте на напиток.

Международный день кофе - 17 апреля
Международный день кофе - 17 апреля
pixabay.com
Сырный кофе

Ингредиенты

  • Кофе натуральный – 2 ч. л.
  • Вода – 100 мл
  • Сливки – 50 мл
  • Сыр сливочный – 50 г
  • Сахарная пудра – 0,5 ч. л.
  • Соль – щепотка

Способ приготовления

  1. Варим кофе: в турку наливаем 100 мл воды комнатной температуры, добавляем щепотку соли и кофе, перемешиваем и ставим турку на самый маленький огонь. Держим турку с кофе на огне до тех пор, пока на поверхности не начнёт образовываться кофейная пенная шапка.
  2. Снимаем кофе с огня, дожидаемся, пока пенка осядет, снова возвращаем кофе на огонь, повторяем эту процедуру дважды. Затем отставляем турку в сторону, добавляем в нее одну чайную ложку холодной воды и накрываем турку блюдцем. Через минуту кофе готов!
  3. Сливки наливаем в кастрюльку, нагреваем, не доводя до кипения.
  4. В горячие сливки добавляем половину чайной ложки сахарной пудры, 50 г сливочного сыра и горячий свежесваренный кофе.
  5. Взбиваем напиток при помощи погружного блендера в течение десяти секунд на больших оборотах.

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Теги: кофе, эспрессо, латте, День кофе
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Источник: Ivona

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