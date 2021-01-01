Международный день кофе: ТОП-3 классных рецепта

17 апреля в мире отмечают День кофе, а вот жители Италии – день эспрессо. Международный день кофе – это профессиональный праздник барист и всех поклонников крепкого напитка.

А началось все в далёком 1938 году, когда владелец одного миланского бара Ачиль Гаджиа получил патент на производство кофеварок. Именно благодаря кофеварке итальянцы, а позднее и весь мир, впервые попробовали эспрессо. Главный секрет приготовления в том, что горячая вода под высоким давлением пропускается через спрессованный молотый кофе.

Классический рецепт кофе по-ирландски

Ингредиенты:

Горячий чёрный кофе – 80 мл

Ирландский виски – 40 мл

Коричневый сахар – 1 ч. л.

Взбитые сливки – 30 мл

Приготовление:

Нагреть посуду (чашку или стакан) емкостью не менее 150 мл. Добавить в стакан коричневый сахар. Затем добавить горячий кофе и виски, тщательно размешать до растворения сахара. Хорошо взбить сливки высокой жирности, поместить на поверхность кофе с помощью ложки. После этого напиток не перемешивать.

Международный день кофе - 17 апреля pixabay.com

Для тыквенного сиропа:

Очищенная тыква - 400 г

Вода – 240 мл

Сахар – 200 г

Молотая корица – 1,5 ст.л.

Молотая гвоздика – 1 ст.л.

Мускатный орех – 1,5 ч.л.

Молотый имбирь – 1,5 ч.л.

Анис – 2 звездочки

Для латте:

Кофе - 500 мл

Молоко - 120 мл

Сливки - 120 мл

Способ приготовления:

Вымойте тыкву, нарежьте на кусочки и выложите на противень. Выпекайте тыкву в духовке 40 минут при температуре 200 градусов. Готовую тыкву пропустите через блендер. Добавьте воду, сахар и специи. Готовьте смесь на небольшом огне 12-15 минут все время размешивая сироп. Заварите кофе и добавьте сироп и половину молока. Вторую часть молока взбейте со сливками и готовую пену вылейте на напиток.

Международный день кофе - 17 апреля pixabay.com

Ингредиенты

Кофе натуральный – 2 ч. л.

Вода – 100 мл

Сливки – 50 мл

Сыр сливочный – 50 г

Сахарная пудра – 0,5 ч. л.

Соль – щепотка

Способ приготовления

Варим кофе: в турку наливаем 100 мл воды комнатной температуры, добавляем щепотку соли и кофе, перемешиваем и ставим турку на самый маленький огонь. Держим турку с кофе на огне до тех пор, пока на поверхности не начнёт образовываться кофейная пенная шапка. Снимаем кофе с огня, дожидаемся, пока пенка осядет, снова возвращаем кофе на огонь, повторяем эту процедуру дважды. Затем отставляем турку в сторону, добавляем в нее одну чайную ложку холодной воды и накрываем турку блюдцем. Через минуту кофе готов! Сливки наливаем в кастрюльку, нагреваем, не доводя до кипения. В горячие сливки добавляем половину чайной ложки сахарной пудры, 50 г сливочного сыра и горячий свежесваренный кофе. Взбиваем напиток при помощи погружного блендера в течение десяти секунд на больших оборотах.

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